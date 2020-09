¿Cómo justifican los trabajadores sin contrato sus desplazamientos fuera de las zonas de confinamiento selectivo?​

Tras la entrada en vigor del confinamiento selectivo, la Comunidad de Madrid ha elaborado un certificado orientativo para poder salir de los barrios confinados a trabajar a zonas que no tienen las mismas medidas de restricción.

En el certificado se recogerán los datos del trabajador como el nombre y el DNI, pero también los datos de la empresa como su NIF y su domicilio. De esta forma, los trabajadores podrán salir sin riesgo de multa a lo largo de los 14 días que, en principio, duran estas medidas.

Este certificado vale para los trabajadores, pero genera muchísimas dudas a aquellas personas que trabajan como autónomos o subsisten gracias a la economía en B.

Inés vive en la zona de Almendrales con su familia, aunque todos vienen de Andalucía. Su marido trabaja como conductor de VTC y ella limpia varias casas sin contrato. Durante los meses del estado deaAlarma pudieron aguantar porque a Inés le mantuvieron el sueldo aunque no pudiese ir a trabajar, pero ahora "sería la ruina" si no consigue ir a las diferentes casas a limpiar.

"Ahora nos encontramos con un problema porque ya he avisado a todas las casas, pero algunas no me quieren firmar el certificado por si la Policía se entera de que no me tienen dada de alta. Dos de ellas me han dicho que no venga esta semana y, si no pasa nada, me firman el papel la semana que viene", explica Inés.

"Esto es un problema para muchísima gente del barrio. Aquí hay bastante gente que trabaja en negro o que una parte de su sueldo va en negro. Además ¿qué van a pensar de nosotros siendo un barrio confinado? ¿qué casas me van a llamar si les tengo que pedir que me firmen un papel para poder limpiar? Es todo un desastre", asegura Inés.

Óscar vive en la zona de Usera en una calle que también está confinada. Trabaja como profesor particular sin contrato y explica que, aunque algunas clases las va a poder impartir de forma online, también tiene niños que necesitan clases presenciales.

"Este lunes los padres me han preguntado, pero no tengo ni idea de si podré ir o no ir. No encuentro nada por ninguna parte y parece que se han olvidado de nosotros", lamenta.

Urbano es fontanero y vive en la zona de Villaverde, a la que también le han afectado estas medidas, y asegura que no tiene "ni idea" de cómo va a trabajar si le llaman para arreglar algo fuera de su zona.

"A mí me llaman para arreglar cisternas, radiadores que pierden, cosas cotidianas en definitiva y no siempre están por mi zona. ¿Qué hago si me llaman de Carabanchel? ¿Les digo que me den su DNI y si me para un policía le explico que son una empresa? Es que no tiene ningún sentido", cuenta muy enfadado.

"Además, es todo muy absurdo ¿cómo va a saber la Policía que no estoy poniendo un DNI aleatorio o el DNI de un amigo que está en una zona no confinada? De verdad que parece que nos están tomando el pelo", añade.

Desde la Policía Municipal explican que "no existe una normativa desarrollada que recoja cada caso particular y cada circunstancia concreta". Fuentes policiales explican a Público que se aplicará el "sentido común".

"Nosotros empatizamos con el ciudadano y si una trabajadora del hogar presenta un escrito con el DNI de la persona que reside en la casa a la que va a limpiar nos valdría, de la misma forma que si un autónomo presenta el justificante de autónomo también. Nuestro objetivo es concienciar de que hagan los desplazamientos que sean estrictamente necesarios, no poner trabas a la gente", aseguran.

Por su parte, desde la Consejería de Sanidad explican que en el certificado deben costar los datos del contratante y la dirección. "Si existe contrato o no excede de la situación del coronavirus", añaden.