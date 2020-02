Una empresa de limpieza reduce la jornada a sus trabajadoras a tan solo diez minutos al día

El banco Liberbank cambió la contrata de la limpieza de sus sedes y oficinas en España, el pasado 7 de enero, y se la adjudicó al Grupo Net. Esta nueva empresa recortó las jornadas, los salarios y las cotizaciones de una parte de la plantilla.

Concretamente, en Castilla-La Mancha, la mayor parte de las personas contratadas para limpiar las oficinas de Liberbank tienen jornadas a tiempo parcial. Algunas de ellas tienen jornadas muy reducidas de hasta 20 minutos al día, durante uno, dos o tres días a la semana.

Desde su llegada, Grupo Net ha recortado las jornadas a la mitad, que ya de por sí eran minúsculas. "La que tenía 20 minutos a la semana para limpiar la oficina de su pueblo, ahora tiene que hacer el mismo trabajo en 10 minutos. La que tenía una hora al día, ahora tiene media", explica Alejandro Jiménez, responsable de Organización de CCOO-Construcción y Servicios CLM.

Desde Comisiones Obreras explican que no saben exactamente el número de afectadas porque la nueva contrata les comunicó el cambio de jornada vía WhatsApp, pero en Castilla- La Mancha estiman que la cifra asciende a 190 mujeres.

"Cuando la nueva empresa llega, comunica a las trabajadoras vía WhatsApp que su jornada se verá reducida a la mitad. En ningún momento hablan con ellas ni con los sindicatos de este cambio ¿Qué ha pasado? Que durante el mes de enero muchas trabajadoras hicieron su horario normal porque no sabían cuándo se iba a aplicar esa medida. Además, varias trabajadoras son mayores y no tienen WhatsApp, por lo que no se enteraron del cambio", explica Jiménez.

"La sorpresa llegó en el momento de recibir la nómina de enero. Las trabajadoras percibieron el salario con el recorte y ahí se formó el caos. Nadie las ha avisado y ahora mismo nos encontramos en el limbo", asegura.

Además, desde CCOO añaden que algunas empleadas no están recibiendo su salario porque la nueva empresa no tiene su número de cuenta.

Rosa trabaja limpiando en un pueblo de Castilla- La Mancha. "A mí me han reducido 20 minutos la jornada y tengo varias compañeras que tienen contratos de 10 minutos. Ahora estamos haciendo el horario de siempre, pero nos están pagando como si tuviésemos el horario reducido", asegura Rosa.

"A nosotras nadie nos dijo nada. Tuvimos que hablar con CCOO para ver qué podíamos hacer. No tenemos ni material con el que trabajar, con eso te digo todo".

Asturias es otro territorio en el que las trabajadoras se encuentran en una situación similar. El colectivo de la región denuncia que la nueva empresa no está pagando los salarios ni suministrando el material.

Nuria Gago, responsable del sector de limpieza de UGT en Asturias, confirma que Grupo Net informó a los sindicatos de que realizarán un periodo de consultas con los representantes de las trabajadoras tras interponer un conflicto colectivo.

"Todavía no tenemos fecha, simplemente nos lo han comunicado", explica Gago, que añade que no es la primera vez que se pide una reducción de jornada y salario para estas trabajadoras. "Cada vez que Liberbank cambia de empresa, las condiciones se ven reducidas", asegura.

"Aquí hay personas que tienen contratos de 54 minutos. Imagínate con la reducción en cuánto se queda, prácticamente en nada", aseguraGago.

"Poco a poco la empresa va pagando a las trabajadoras que no habían recibido su salario, pero hoy mismo me ha llamado una mujer contándome que no había recibido su salario del mes de enero".

Esta situación se repite a nivel nacional y otros territorios como Cantabria se están viendo muy afectados. Cabe destacar que esta polémica con las trabajadoras de limpieza no es nueva, en el año 2018 ya se denunció la precariedad laboral que sufrían, trabajando 40 minutos a la semana, para percibir 40 euros al mes.

Público ha intentado contactar con Liberbank y Grupo Net sin éxito para que expliquen los motivos por los cuales se ha decidido reducir las jornadas a sus trabajadoras y cómo han llevado a cabo el procedimiento.