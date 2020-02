La Universidad Internacional de València paga 250 euros a los tutores de máster por curso académico

La Universidad Internacional de Valencia es una centro privado que lleva en activo desde el año 2008. Cada año estudian en ella más de 12.000 alumnos y en su página web aseguran tener más de 900 docentes, pero ¿en qué condiciones se encuentran?

Público ha tenido acceso a la Guía de Fin de Máster en Psicología General Sanitaria y a las condiciones laborales de dichos tutores de TFM sellados por la propia universidad y enviados a un docente que solicitaba trabajar con ellos.

En la guía se especifica que, para poder optar al puesto el tutor de TFM, el solicitante debe tener un doctorado y estar en disposición para vincularse con la Universidad.

Entre las obligaciones se encuentran: tener al menos tres tutorías con el alumno, hacer al menos tres correcciones al documento, emitir un informe de defensa de trabajo, responder a las dudas que el alumno le pueda plantear durante el curso académico dando acuse de recibo en menos de 48 horas y formar parte del tribunal para examinar a tres personas durante dos horas.

Por todo ello, la Universidad Internacional de Valencia paga 250 euros brutos por alumno y año académico, a través de un contrato mercantil con factura.

Joaquín (nombre ficticio para preservar su identidad) postuló al puesto de tutor de máster, y explica a Público que cada alumno es variable y que por lo tanto "puede haber estudiantes que tengan dudas prácticamente diarias sobre su TFM".

"Al pagar ese salario por un trabajo que requiere una alta cualificación se está desprestigiando a aquellos que invierten mucho tiempo y esfuerzo en su formación", explica Joaquín.

"Todos sabemos el tiempo que puede llegar a generar un trabajo de fin de máster, las horas de lectura, trabajo de análisis, reuniones… el trabajo dura siete meses y pagan unos 212 euros netos en total. Si hacemos cálculos estamos hablando de 30 euros al mes, lo que se traduciría en 1 euro al día. Además, si la cosa se alarga hasta la segunda convocatoria estaríamos hablando de nueve meses, 0,78 céntimos al día", denuncia.

Los másteres de la Universidad Internacional de Valencia tiene un coste para el alumno de entre 4.500 y 6.700 euros al año, de los cuales sólo 250 euros van destinados a pagar a los tutores del TFM.

Por su parte, desde la universidad confirma que la tarifa que pagan al tutor oscila entre los 200 euros por alumno a los 350 euros al año, dependiendo de la carga de créditos. Añaden que cada profesor puede llegar a tener 10 alumnos por edición y un total de 20 al año. En cambio, explican a Público que estas colaboraciones "son muy puntuales" y que los profesionales deben tener un alto grado de cualificación.

Aunque en los documentos para acceder al puesto se especifica que "el tutor debe ser doctor", desde la universidad garantizan que el requisito "no es imprescindible".



En cambio, añaden que "como política general" buscan "que todos los colaboradores tengan la mayor formación académica posible para dar mejor formación al alumno".

"Es muy difícil que los tutores tengan un único alumno y por lo tanto un único TFG que tutoriza", explican.

Sin embargo, exponen que estas colaboraciones se hacen para que el alumno pueda hacer un TFM en temas en los que los profesores de la universidad no son expertos.

"No es un sueldo, es un plus a la actividad que estén realizando, por lo tanto, no podemos reducirlo a un coste por hora".