Lagarde promete un nuevo estilo mientras anuncia una amplia revisión de la estrategia del BCE

Christine Lagarde usó el jueves su primera conferencia de prensa completa como presidenta del Banco Central Europeo (BCE) para prometer una revisión estratégica amplia y abierta del trabajo de la entidad, al tiempo que mostró su nuevo estilo para comunicar su pensamiento.

Después de que las autoridades del BCE dejaron sin cambios sus alivios monetarios, tal y como se esperaba, Lagarde abordó de forma directa el entusiasta debate en mercados y medios sobre cómo sería su papel después de Mario Draghi, un tecnócrata alabado por ser uno de los mejores comunicadores de política monetaria en el mundo.

"Tendré mi propio estilo. No exageren en la interpretación, no vean dobles lecturas ni referencias cruzadas. Voy a ser yo misma y, por tanto, probablemente diferente", dijo a los periodistas en lo que calificó como un pequeño preámbulo antes de aceptar preguntas. "No son el único público", afirmó Lagarde a los medios, indicando que usará un lenguaje diferente y no técnico para llevar el mensaje a audiencias más amplias.

La flamante presidenta del BCE, la francesa Christine Lagarde, durante su primera rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la entidad, en Fráncfort. REUTERS/Ralph Orlowski

Asimismo, anunció que una planeada revisión de cómo hace su trabajo el BCE estará concluida para fines del próximo año y contará con un amplio rango de voces, incluida la sociedad civil y la academia.

"No intentaremos predicar únicamente el evangelio que creemos que controlamos, sino que también escucharemos (...) No hay un lugar de aterrizaje preconcebido en este momento", agregó en relación a un ejercicio similar al que se está realizando en Estados Unidos.

Lagarde confirmó que la revisión abordará asuntos fundamentales como los efectos de la tecnología y el cambio climático en la política, así como la evaluación de las desigualdades, que según dijo "están creciendo sin duda" en las economías desarrolladas.

Estabilidad en la política monetaria

Los analistas financieros creen que el BCE mantendrá estable su política durante el próximo año, una visión fortalecida después de que la Fed indicó en la víspera que es poco probable que toque las tasas de interés en 2020. La primera decisión de Lagarde, exjefa del Fondo Monetario Internacional, no puso en duda esas expectativas.

El BCE mantuvo su tasa de depósito en un mínimo récord del -0,5%, mientras que mantuvo la opción de otra rebaja de tipos firmemente sobre la mesa. También prometió tasas bajas durante un periodo extendido y mantuvo estable el ritmo de compra de bonos en 20.000 millones de euros mensuales.

"No soy ni una paloma ni un halcón. Mi ambición es ser un búho, que suele estar asociado con sabiduría"

Ante la evidencia de que varias autoridades del BCE hicieron público su malestar con las últimas medidas de estímulo anunciadas por Draghi en septiembre, Lagarde destacó que su objetivo es buscar consensos. "De una vez por todas, no soy ni una paloma ni un halcón. Mi ambición es ser un búho, que suele estar asociado con algo de sabiduría", comentó.

Lagarde también anunció proyecciones económicas levemente retocadas para la zona euro, con un crecimiento para el próximo año revisado a la baja del 1,2% al 1,1%, mientras que la inflación en el mismo año fue situada en el 1,1%, bastante por debajo aún del objetivo del BCE de casi el 2%.

La presidenta del BCE dijo que el panorama económico de la zona euro aún está inclinado a la baja, aunque los riesgos son menos acentuados, expresando un tono más positivo para el bloque en su primera conferencia de prensa al mando del organismo rector. La inflación avanzará en los próximos meses, dijo Lagarde, pero el indicador subyacente de precios permanecerá débil.