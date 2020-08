Laura, madre soltera: "Mi madre me deja dinero todos los meses. La situación laboral me produce ansiedad"

Laura tiene 32 años y es madre de un niño de 14 meses. Decidió tener al bebé en el año 2017 y en el año 2018 se quedó embarazada.

Actualmente se encuentra en paro tras ser despedida de una empresa de trabajo temporal en junio de este año. Un rostro más del difícil camino que hay que atravesar en el Viaje al centro de precariedad, la serie de Público que cuenta en primera persona la complicada situación por la que atraviesan miles de personas para sobrevivir.

¿Qué es para usted la precariedad?

Para mí, la precariedad laboral es que cualquier persona esté en riesgo de quedarse sin trabajo con una indemnización irrisoria.

¿Ahora mismo está trabajando?

No, hace un mes que me despidieron. Trabajaba con un contrato por obra y servicio, pero tras tres años con este contrato pasé a ser indefinida.

Cuando estaba trabajando ¿cuánto dinero entraba en casa?

Cuando empecé a trabajar tenía un sueldo bruto de 912 euros, pero coincidiendo con la subida del salario mínimo nos aumentaron el sueldo y empezamos a percibir 1.290 euros.

¿Vive de alquiler? ¿qué gastos fijos tiene?

Vivo de alquiler, pero no es un alquiler muy alto. Los gastos fijos son el alquiler, el agua, la luz, la comida… Ahora prácticamente no compro comida para mí porque el niño come como una lima y voy rateando por ahí para que el niño coma de todo, tampoco me falta porque tengo a mis padres.

Me explico… si yo no tuviese a mis padres no hubiese tomado la decisión de ser madre y a día de hoy no sé qué estaría haciendo si ellos no estuvieran. Yo a final de mes no llego nunca.

Entonces ¿tira mucho de los abuelos?

En el económico ya tiraba de ellos antes de que llegase el niño porque había algunas facturas que no podía pagar. A mí, mi madre me deja dinero todos los meses, no hay ni un mes que no me tenga que dejar dinero.

¿Qué recortes o malabares ha tenido que hacer con su salario y un bebé?

Como yo llevaba tanto tiempo cobrando poco antes de que naciera el niño, ya llevo mucho tiempo recortando gastos.

Llevo sin irme de vacaciones diez años, quitando solo un año que sí pude. Va a parecer que soy una pobrecita y tengo suerte porque tengo a mis padres, pero llevo unos ocho o nueve años sin irme a comprar ropa.

La sensación de estar ahogada la tengo desde hace mucho tiempo, entonces me he quitado muchas cosas desde hace años. Yo empecé a trabajar en noviembre de 2008 y en mayo de 2009 no me hicieron indefinida, aunque me habían prometido lo contrario. Desde entonces llevo encadenando esta situación de la que te hablo.

¿Cree que en España se presta la atención suficiente a las familias monoparentales?

Espero que con el cambio de Gobierno mejoren las políticas sociales. Antes no tenía ningún tipo de fe.

¿Podría plantearse tener otro hijo en su situación?

No, por mucho que sea lo que más quiero en el mundo. Ahora mismo es imposible, sería hipotecar a mis padres durante toda la vida.

¿Qué futuro ve para su hijo en este país?

Lo veo mal para él y lo veo mal para mí. Tengo 32 años, todavía tengo que trabajar muchísimo y lo veo muy mal. Lo que te voy a decir puede sonar un poco exagerado, pero el trabajo me afecta mucho. Voy al psicólogo porque he pasado muchos episodios en los que me quedaba sin trabajo y lo pasaba muy mal.

Algo que siempre comento al psicólogo es que cuando pienso en mi futuro laboral o en el niño me veo como las familias que salen en la televisión con sesenta años a las van a desahuciar y que se acaban suicidando porque no pueden hacer frente al problema…

Para mi es una situación de ansiedad muy mala, es algo con lo que me levanto por las mañanas…

¿Qué expectativa tiene ahora?

Sigo buscando trabajo y el abogado ha solicitado la nulidad de mi despido. Espero, a corto plazo, que mi empresa vuelva a contratarme o me paguen la indemnización pertinente y tener un pequeño colchón con el que poder buscar trabajo y no tener que depender 100% de mis padres.