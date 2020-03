MásMóvil adquiere el operador móvil virtual Lycamobile Spain por 372 millones

El operador de telefonía MásMóvil anunció que ha firmado un acuerdo para adquirir el operador móvil virtual Lycamobile por un importe total de 372 millones de euros en efectivo.

El pago se tramitará en tres tramos: 307 millones de euros se pagarán con el cierre del proceso formal de adquisición, 30 millones pasados seis meses y 35 millones doce meses después del cierre.

MásMóvil indicó en otro documento remitido a la CNMV poco después del anuncio que espera que el proceso de adquisición se finalice al final del segundo trimestre de 2020.

La transacción será financiada con deuda bancaria, la cual ha sido garantizada por dos instituciones financieras internacionales.

MásMóvil considera que la adquisición de Lyca permitirá al grupo generar una sinergias que resultarán en un resultado operativo bruto (Ebitda) superior a los 75 millones de euros anuales. En el segundo documento remitido a la CNMV indicó que espera que estas sinergias generen 70 millones para 2021.

Lyca es un operador móvil virtual especializado en el segmento prepago que empezó a operar en España en 2010, alcanzando alrededor de 1,5 millones de líneas a finales de diciembre de 2019. Lyca emplea a 85 personas, fundamentalmente en labores técnicas y comerciales, que serán incorporadas a MásMóvil. En 2019, Lyca ha alcanzado unos ingresos de 132 millones de euros con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 45 millones.



El consejero delegado de Grupo MásMóvil, Meinrad Spenger, ha señalado que en este momento la compañía no está inmersa en ningún otra operación de compra de un operador móvil virtual (OMV) tras la adquisición de Lycamobile España. No obstante, ha señalado que están abiertos a operaciones similares a esta compra si generan sinergias o ahorros de costes "atractivos" y crean valor de una forma "fácil", lo que no siempre es posible.

En este sentido, ha defendido la sinergias que ofrece la integración de Lycamobile, ya que la operadora concluye este año su acuerdo de red con Telefónica y podrán migrar a sus clientes a finales del cuarto trimestre a su red propia, que tiene capacidad para asumir sin problemas este nuevo tráfico, o a sus propios acuerdos de roaming nacional.

Por otro lado, Spenger ha reconocido que estudiarán en "detalle" en un futuro si hay una oportunidad de consolidación de varias marcas dentro del grupo, ya que actualmente tienen tres dirigidas al segmento de clientes internacionales, Lebara, Llamaya y, la recién adquirida, Lycamobile.

Asimismo, ha descartado una canibalización entre las distintas marcas del grupo, porque, aunque sus canales de ventas son similares y a veces los comparten, su posicionamiento en bastante diferente, ya que Llamaya es más fuertes en datos móviles, Lebara en voz y Lycamobile está más enfocada en la población con origen en Asia y África y menos en América Latina.