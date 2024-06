Una mayoría de trabajadores de Acerinox votan poner fin a la huelga tras 135 días

Una mayoría de trabajadores de la planta de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) han votado a favor de la propuesta de convenio colectivo. Se pone así fin a 135 días de huelga.

La plantilla se ha dividido al final. El sí al convenio colectivo se ha proclamado con un 60% de los votos a favor, ya que de los 1.639 votos emitidos, 984 han sido favorables a la propuesta, 635 en contra, 16 en blanco y cuatro nulos, según el resultado que se ha dado a conocer en la madrugada de este viernes.

El pasado 10 de junio se produjo una larga reunión, de hasta 16 horas, en Sevilla a instancias de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. En ella, estuvieron representantes de Acerinox Europa y también de las secciones sindicales presentes en el comité de empresa de la factoría. Allí se redactó un nuevo texto del IV convenio colectivo, basándose en el último documento presentado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, que había sido previamente rechazado por la plantilla.

En huelga desde el 5 de febrero

Los trabajadores llevan en huelga desde el pasado 5 de febrero. Hace unas semanas, la empresa anunció su intención de cambiar el modelo de organización de la planta de cinco a tres turnos, lo que, traducido, conllevaría a un ajuste con reducción de plantilla.

La ejecución de esta decisión se aplazó porque "el comité de empresa solicitó formalmente a Acerinox Europa que modificara su posicionamiento y se retomase la negociación del Convenio Colectivo bajo el modelo de cinco turnos", así como porque la Junta de Andalucía hizo un llamamiento a las partes ante la posición de la empresa de promover un despido colectivo como consecuencia del paso a un sistema de tres turnos, según recoge Europa Press.

Además, la empresa señaló que tanto la parte social como la Junta solicitaron a la compañía que abandonara su propuesta de cambio de modelo y el consiguiente despido colectivo y retomara la negociación del convenio colectivo con un modelo de trabajo de cinco turnos.

"NI ganador ni perdedor"

El portavoz del comité de huelga de los trabajadores de Acerinox en la planta de Los Barrios (Cádiz), José Antonio Gómez Valencia, ha afirmado, tras el voto favorable de la plantilla al convenio colectivo y más cuatro meses y medio de conflicto, que "no hay ni ganador ni perdedor". Además, ha destacado "la dignidad" de los trabajadores, "y eso es lo más importante que pueden llevar".

"Hemos estado cuatro meses y medio luchando por unos derechos y no es que los trabajadores hayan perdido nada, van a perder evidentemente algunos derechos porque les van a hacer que recuperen días de vacaciones y no hemos conseguido la subida salarial, pero después de todas las trabas que nos han puesto no han perdido nada porque la dignidad la siguen teniendo, la dignidad y el orgullo de haber estado luchando contra una multinacional y contra mucha gente que ha ido en contra nuestra", dijo, según recoge Europa Press.

Tras el acuerdo alcanzado entre la dirección de empresa y el comité de empresa (compuesto por ATA, UGT, USO, CCOO, Coordinadora e Independiente), el comité de huelga (compuesto en su mayoría por representantes de ATA) se mostró en contra de votar a favor del nuevo convenio colectivo presentado.