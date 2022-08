Miles de fans, chiringuitos financieros y famosos que se borran: bienvenidos al 'MundoCrypto Metaverse Day'

Mundo Crypto celebra su tercer evento anual en Madrid, llamado Mundocrypto Metaverse Day, en donde espera reunir a más de 7.000 entusiastas para lanzar "su propio metaverso". Pero un aviso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acerca de la empresa organizadora y de algunos de sus patrocinadores ha propiciado recelos de algunos de los famosos cuya presencia estaba confirmada y que ya han anunciado que no acudirán.

El macroevento, que previsiblemente tendrá lugar el sábado 27 de agosto en el Wizink Center de Madrid para promocionar la inversión en criptomonedas, se está quedando sin cartel de famosos que lo presenten, como Jorge Fernández y Cristina Pedroche. Tampoco irá el actor y humorista Pablo Chiapella (Amador en la serie de TV La que se avecina), de momento.

A partir de una información de Eldiario.es, la CNMV lanzó un comunicado en el que expresa su "preocupación" por un evento espectacular que, más allá de autoconsiderarse como una experiencia inversiva y de formación, maquille los riesgos de invertir en criptoactivos, "especialmente ahora que tantos inversores están viendo desaparecer su dinero por invertir en estos activos no regulados y sin garantías".

Como ya contó el citado medio, la compañía organizadora, Mundo Crypto, se encuentra desde hace un año en una lista (PDF) en la que la CNMV "informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera".

"La CNMV recuerda que ya advirtió en 2021 que Mundo Crypto no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros", afirma el organismo en una nota.

El propio organizador del evento, Maní Thawani, un conocido influencer en el mundo de la cadena de bloques, ha anunciado un comunicado para las próximas horas, aunque ha adelantado en un vídeo en sus redes sociales el siguiente mensaje: "Invito a cualquier persona que considere las criptomonedas como una estafa piramidal a que venga y debata conmigo".

Aparte de esta empresa, otras compañías que participan en el evento como patrocinadores, Huobi, Bitget y Bybit, son consideradas como chiringuitos financieros que "no está autorizados para prestar los servicios de inversión […] entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión […] comprendiendo, a tal efecto, las operaciones sobre divisas".

Si bien es cierto que los criptoactivos están al margen de las competencias de la CNMV (excepto si se utilizan como instrumentos financieros, que regula ya el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores), desde hace pocos meses hay un creciente interés por establecer un mínimo de regulación, esencialmente para evitar el fraude (en el caso de Hacienda).

La propia CNMV, con su circular 1/2022, establece un control sobre la publicidad de criptoactivos que no sean activos financieros (ni NTF), de modo que obliga a quien ofrezca estos productos a incluir obligatoriamente y de forma relevante el siguiente mensaje de advertencia: "La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido".

"Esperamos que en ese evento y los expertos y famosos que presentan e intervengan se informen e informen adecuadamente a los asistentes sobre los riesgos de invertir en criptoactivos", remarca el regulador financiero, en relación con el 'Mundocrypto Metaverse Day'.

Otros ponentes han confirmado que acudirán a este festival, algunos de ellos conocidos colaboradores en medios de comunicación, como los economistas Daniel Lacalle y Juan Ramón Rallo. En declaraciones a diversos medios, Lacalle asegura que irá "precisamente a hacer lo que recomienda la CNMV, que es informar de riesgos y aportar cultura financiera, como, además, ha quedado constancia en decenas de artículos y entrevistas".

El pasado año, tal y como informaba en una crónica en El Confidencial, la celebración de este evento se quedó en una brillante operación de marketing con algunos invitados VIPs, mucho ruido y cierta controversia entre quienes habían pagado la entrada y quienes lograron verlo por streaming sin pagar un euro, así como por ciertas sospechas sobre un posible pump and dump, es decir, una manipulación de un criptoactivo que consiste en comprar a bajo precio, inflar su valor y vender repentinamente.

Como ya hemos explicado en varias ocasiones en Público, la confianza es la piedra angular que sostiene el complicado mundo de criptoactivos, como en cualquier otro mercado. Mientras que los fraudes pueden socavar dicha confianza, la información es el mejor antídoto para minimizarlos. Es decir, el mundo cripto no es un conjunto de oscuras herramientas a las que temer, sino una innovación que abre muchas posibilidades de seguridad y protección de datos en el mundo digital.