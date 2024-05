Miles de personas reivindican menos trabajo, más empleo y mayor sueldo en las manifestaciones del 1 de mayo

La mitad de la población en España ha recortado gastos en alimentación y energía debido a la inflación. Solo este dato de una reciente encuesta de Oxfam Intermón justifica salir a la calle un Primero de Mayo. En Madrid, varias manifestaciones han mantenido viva un año más la tradición reivindicativa del Primero de Mayo a lo largo de la ciudad en un día, pese a la amenaza de lluvia y a unas temperaturas por debajo de lo habitual para la época.

Un año más, miles de personas han salido a la calle en la manifestación convocada por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de los Trabajadores (UGT), que ha recorrido la Gran Vía de Madrid bajo el lema 1 de mayo: por el pleno empleo, menos jornada y mejores salarios. La concentración ha estado encabezada por los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo.

La movilización ha abogado por una "política industrial de Estado que cree empleo digno, estable y de calidad para garantizar un futuro laboral sostenible". CCOO y UGT apuestan por "proteger el contrato de trabajo, repartir márgenes empresariales, seguir mejorando empleo y salarios, reducir jornada y cuidar a la clase trabajadora".

Uno de los asistentes ha sido Carlos, que ha acudido con una pancarta con el mensaje ¿Por qué si he cotizado 45 años me quitan el 24%?: "Fui al paro con 59 años y me tuve que jubilar dos años después al no encontrar trabajo. Por eso me bajaron un 24% de pensión pero yo no quería jubilarme", ha denunciado a Público este electricista jubilado.

"No me quedó otra porque nadie me contrataba por la edad", ha añadido. Carlos ha dedicado unas palabras a los empresarios: "Hacen falta trabajadores pero se paga muy mal. Paga más y ya verás cómo encuentras".

La manifestación se ha enfrentado con un grupo de hombres de Democracia Nacional que ha sido expulsado al grito de "¡Viva la lucha de la clase obrera!". Posteriormente, el grupo de extrema derecha Hacer Nación ha soltado una pancarta desde un edificio de Gran Vía llamando "farsantes", "vividores" y "mangantes" a CCOO-UGT.

El cierre lo ha puesto un mitin desde un escenario al final de la Plaza de España al que han subido las directivas de los dos sindicatos mientras sonaban canciones reivindicativas como Bella Ciao y Grândola Vila Morena. Primero ha hablado Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid, quien ha denunciado los intentos de boicot de la manifestación por parte del Ayuntamiento de Madrid. También ha defendido a Pedro Sánchez por "resistir y no doblegarse". Hasta nueve ministros del Gobierno han participado en la marcha madrileña de los sindicatos mayoritarios, incluyendo las tres vicepresidentas.

Paloma López, secretaria general de CCOO Madrid, ha denunciado que "la juventud no puede emanciparse porque no hay igualdad de oportunidades". Además, ha llamado a la huelga de educación madrileña prevista en dos días de mayo y otras previstas en varias empresas privadas. López ha cerrado su intervención recordando a los fallecidos en las residencias de ancianos durante la pandemia y el genocidio en Palestina.

Las dos centrales sindicales han sacado pecho de las conquistas laborales y mejoras económicas que han conseguido "a través del diálogo social" como un menor paro y temporalidad.

Movilizaciones más allá de la dupla CCOO-UGT

La concentración más madrugadora de las protestas madrileñas ha sido la interseccional y de clase bajo el lema Nuestro mundo frente a su sistema. Convocada por organizaciones de base, sindicatos de clase y colectivos antirracistas, ecologistas, feministas y de personas migrantes, ha salido pasadas las 11.30 horas desde la Plaza Mayor. Repite así por cuarta vez una iniciativa que une la lucha obrera en homenaje a los Mártires de Chicago que luchaban por la jornada laboral de ocho horas con la del antirracismo, el movimiento de la vivienda y otras peticiones no estrictamente laborales porque "somos clase obrera, pero no todas sufrimos las mismas violencias", como dice el comunicado leído en Las Vistillas.

El internacionalismo antirracista, la denuncia de la precarización, la sanidad, la salud mental, la educación pública y dignificada, el sistema de cuidados y las pensiones han sido algunos de los ejes reivindicativos de la protesta. "Papeles para todas, o todas sin papeles" ha sido uno de los cánticos más coreados en una manifestación que ha pedido la regularización del medio millón de personas extranjeras en situación administrativa irregular.

Mientras que CCOO y UGT ha pedido recuperar la jornada laboral de 35 horas para empleados públicos, la interseccional ha apostado por una jornada completa de 30 horas sin reducciones de sueldo.

"Estamos un año más movilizados sobre todo en solidaridad con la clase obrera palestina que está sufriendo una limpieza étnica. También por el medio millón de personas sin derechos al no estar regularizadas. Y por la reducción de horas lectivas en educación primaria y secundaria y por la gratuidad de la educación de 0 a 3 años", ha explicado a Público Tatiana Romero del Primero del Mayo Intersindical.

Junto a los sindicatos CGT y CNT, han convocado la Coordinadora de Vivienda de Madrid y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los ecologistas de Fridays for Future Madrid, el Sindicato de Manteros, el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, SOS Racismo Madrid y colectivos LGTBIQ+ como Orgullo Crítico y el Bloque Bollero.

Como en años anteriores, el Bloque Combativo se ha manifestado a lo largo de la calle Atocha para acabar en la Plaza Jacinto Benevante, con el eslogan Todo para la clase obrera. Los sindicatos Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase (ASC) y Co.Bas, junto con otras organizaciones como el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y Yesca, han pedido la derogación de las tres últimas reformas laborales, subidas salariales según el IPC y un parque público de viviendas bajo alquileres sociales. Su comunicado se ha solidarizado también con el pueblo palestino frente al "Estado genocida israelí".

Los desfederados de la CNT que se apropiaron de su sede en la Plaza Tirso de Molina se han manifestado en Vallecas, rompiendo por segundo año con el tradicional recorrido desde Valdeacederas hasta Cuatro Caminos. También han optado por ir por libre los sindicatos recién expulsados de CGT, que se han manifestado desde Legazpi a Atocha, con un concierto final en la Plaza Juan Goytisolo de Boikot y Penadas por la Ley. La atomización de los sindicatos con múltiples convocatorias paralelas ha marcado un año más el Día de la clase trabajadora.

Marchas en todo el Estado

En 82 ciudades CCOO y UGT habían convocado protestas este miércoles. En València ha participado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y en Valladolid Ana Redondo, ministra de Igualdad. A estas movilizaciones hay que sumar las alternativas, como la conjunta de CGT, CNT y otros colectivos, en ciudades como Zaragoza y Valladolid.