La negociación entre trabajadores y patronal se suspende y alarga la huelga del metal en Cádiz 

La huelga indefinida de los trabajadores del sector del metal en Cádiz llega a su octavo día sin que se vislumbre una solución inmediata al conflicto. La negociación entre los sindicatos y la Federación de Empresas del Metal de Cádiz se suspendió esta madrugada sin acuerdo, según informaron a EFE ambas partes.

Tras cinco horas de reunión en la sede del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales en Sevilla, el único compromiso al que llegaron trabajadores y empresarios fue el de mantener las conversaciones y volver a reunirse el próximo miércoles.

A la espera de ese nuevo encuentro, las calles de Cádiz acogen este martes una nueva manifestación de los trabajadores a la que asistirán los líderes regionales y provinciales de los partidos de izquierda. En ese sentido, los apoyos a los huelguistas crecen día a día en toda la provincia de Cádiz: el último en hacerlo ha sido el Sindicato de Estudiantes se suma a la lucha de los obreros de metal y ha convocado otra huelga para acudir a la manifestación.

El conflicto laboral en Cádiz ha puesto al descubierto ciertas diferencias entre los partidos de la izquierda alternativa y el PSOE. Tanto Unidas Podemos como Más País han expresado su malestar por lo que consideran una excesiva represión policial de las protestas. Es más, el portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, registró este lunes una serie de preguntas escritas al Gobierno en las que pide explicaciones, entre otras cosas, por el envío de tanquetas ante las manifestaciones de los trabajadores del metal en Cádiz.

En ese sentido, la manifestación de este martes servirá para medir no sólo el grado de descontento de los trabajadores del metal, sino también para comprobar la respuesta policial del Gobierno tras las críticas recibidas por la dureza de las anteriores actuaciones de los antidisturbios.

En cualquier caso, el nuevo naufragio de las conversaciones presagia un largo conflicto. Los sindicatos aseguran que no ha habido avances y que los empresarios "no se mueven de sus posiciones". Según señala la agencia EFE, en su última propuesta los empresarios ofrecen una subida salarial fija y lineal del 2% en 2021, 2022 y 2023 y que al final de este último año se haga una revisión de los salarios de estos tres años en base al IPC, con lo que los trabajadores recuperaban, en una paga y dentro de dos años, el poder adquisitivo que hubieran perdido en estos tres ejercicios. Los sindicatos sin embargo exigen que la subida sea conforme el IPC interanual para no perder poder adquisitivo y que esta condición se consolide.