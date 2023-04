Nuevo reto de Banco Santander a los emprendedores: soluciones innovadoras en Inteligencia Artificial

El próximo 27 de abril es la fecha tope para la presentación de proyectos candidatos al nuevo reto de Santander X Global Challenge. En esta ocasión, el desafío se formula bajo la leyenda The AI Revolution (La Revolución de la Inteligencia Artificial), y se lleva a cabo con la colaboración de Oxentia Foundation (surgida de la transferencia de tecnología de la Universidad de Oxford) y de la compañía Microsoft.



Con esta, son ya siete ediciones de los retos de Banco Santander, a través de su plataforma de colaboración entre universidades y emprendedores Santander X. De esta forma, la entidad se mantiene fiel a su constante compromiso con la innovación, el emprendimiento y la educación superior.



El reto global de la presente convocatoria, The AI Revolution, tiene como objetivo buscar soluciones innovadoras en el ámbito de la inteligencia artificial que generen un impacto positivo y estén plenamente alineadas con el compromiso de ayudar a la sociedad. Tal vez nunca como ahora se haya vivido un momento de tan profundas y rápidas transformaciones, que conllevan de manera inevitable numerosos desafíos urgentes a los que hacer frente. Y uno de los motores de estos cambios vertiginosos es el desarrollo de la Inteligencia Artificial y su aplicación a cada vez más ámbitos de nuestra cotidianidad: profesional, educativo, institucional, público y privado... Por esta razón, su importancia y el impacto que comienza a tener en nuestras sociedades y en los ciudadanos ya no son cuestiones del futuro, sino realidades del presente a las que hay que dedicar una máxima atención.



Para Diego Calascibetta, director global de Emprendimiento y Open Innovation de Santander Universidades, "la inteligencia artificial es una revolución tecnológica que crece a pasos agigantados y, como en todo sector de vanguardia, la innovación es clave para asegurar un desarrollo que apunte hacia el progreso sostenible de la sociedad. Con este reto queremos apoyar y acompañar a las empresas de este sector que compartan nuestra visión de una tecnología destinada a estar muy presente en nuestras vidas mucho antes de lo que creíamos".



Entre todos los proyectos presentados, se elegirán seis ideas ganadoras que recibirán 120.000 euros en premios: 30.000 euros se repartirán entre las tres startups vencedoras y 90.000 euros entre las tres mejores scaleups. Además de estas cantidades, los equipos responsables de los proyectos galardonados serán invitados a viajar a Silicon Valley, donde se celebrará la ceremonia de entrega de premios el 29 de junio.



En este reto pueden participar emprendedores de 11 países: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, EEUU, España, México, Portugal, Polonia, Reino Unido y Uruguay. Las empresas ganadoras tendrán acceso a Santander X 100, la exclusiva comunidad global de emprendimiento que agrupa los proyectos más destacados de Santander X y les conecta con los recursos que necesitan para crecer: asesoramiento y formación, capital, clientes, talento y networking.



Además, aquellos proyectos seleccionados recibirán mentoría exclusiva de expertos en inteligencia artificial por parte de Microsoft y la oportunidad de presentar sus proyectos a M12, el Venture Capital de la compañía.



Una red pionera de colaboración

La plataforma Santander X nació en 2017 con el objetivo de ofrecer una red de colaboración en la que universidades y emprendedores de todo el mundo pudieran compartir ideas y conocimientos, e incluso atraer inversión. Desde entonces y con periodicidad anual, el grupo financiero ha ideado diferentes retos para que startups y scaleups presenten sus proyectos y reciban el apoyo para desarrollarlos.



Las convocatorias anteriores, celebradas con gran éxito, se han dedicado a temas de plena actualidad y relevancia como el desafío medioambiental, la actualización tecnológica y digital de las pymes, la inclusión financiera, la tecnología blockchain, la sostenibilidad del sector automovilístico y de movilidad y el futuro de los alimentos.



En palabras de la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, pronunciadas durante la inauguración de la plataforma en Ciudad de México, "Santander X aspira ser el punto de conexión de todos los emprendedores, será el mayor ecosistema global de emprendimiento universitario y abrirá puertas al talento para construir un mundo mejor para todos".



Es bien conocido el firme compromiso que Banco Santander mantiene con el progreso y el crecimiento inclusivo y sostenible. Para ello lleva apostando de manera consolidada durante más de 25 años por la educación, el emprendimiento y la empleabilidad, una forma de actuar que le distingue del resto de entidades financieras del mundo. Los datos reflejan esta apuesta: ha destinado más de 2.200 millones de euros y ha apoyado a más de un millón de estudiantes, profesionales y proyectos emprendedores a través de acuerdos con más de 1.300 universidades de 25 países. Sólo en 2022, el Santander ha concedido más de 265.000 becas con una financiación de 100 millones de euros para reforzar su objetivo y ayudar a las personas a mejorar sus perspectivas de carrera.