Las restricciones impuestas por la variante ómicron han provocado la cancelación por parte de las compañías aéreas de más de dos mil vuelos en el mundo, siendo una cuarta parte de estos, en Estados Unidos. Esta situación ha influido en los planes de muchos viajeros y, con más fuerza, en el transporte aéreo, sobre todo, en las limitaciones de China y EE.UU. en sus medidas de contención del virus.

Así lo ha reflejado la página web de vuelos, FlightAware, que ha registrado este lunes un total de 2.291 cancelaciones de viajes y una cifra de 5.479 retrasos de aterrizaje en todo el globo terráqueo. Sin embargo, las cancelaciones más producidas resultadas este fin de semana de Navidad ponen el foco en el país estadounidense, que ha alcanzado una suma de 2.400 cancelaciones de vuelos debido al aumento de contagios del personal de las compañías.

Decenas de vuelos cancelados en el sudeste asiático

En el caso del país chino, los aeropuertos con más cancelaciones forman parte de los destinos de Pekín, Shenzhen y Shanghái. Y las líneas más afectadas han sido China Eastern, Air China y la aerolínea surcoreana Korean Air, la cual ha prohibido el aterrizaje de sus aviones hasta el próximo 8 de enero, al detectar positivos de sus viajeros a bordo.

Las autoridades de transportes y medios oficiales todavía no se han pronunciado respecto a las informaciones sobre cambios en los protocolos o cancelación de vuelos, a excepción de la ciudad de Xian, epicentro del último rebrote de coronavirus en China, que continúa con 13 millones de habitantes confinados desde el jueves.

Bangkok y Yakarta también han recibido cancelaciones de viajes por las nuevas restricciones impuestas por la nueva variante. Aunque con cifras más escasas como en el caso de la capital de Indonesia, que ha registrado más de 72 vuelos cancelados y vuelos que han quedado en tierra como Yogyakarta o Kuala Lumpur.

Los cruceros, también afectados

Los desplazamientos por mar también han sido perjudicados por las medidas de control por ómicron. El buque Carnival Freedom regresaba a la costa de la ciudad de Florida después de que un grupo de pasajeros diera positivo e impidiera atracar el barco en las islas caribeñas de Boanire y Aruba.

También, la nave Royal Caribbean señalaba un total de 55 pasajeros y miembros de la tripulación Odyssey of the Seas, contagiados por la enfermedad en un crucero de ocho días. Al igual que Symphony of the Seas, señalado como el crucero más grande del mundo, con 48 personas que dieron positivo a las pruebas de covid-19 de camino al Puerto de Miami.

Normalidad en Reino Unido

Por el contrario, en Inglaterra, según datos recogidos por EFE, las compañías aerolíneas del país continúan operando con normalidad sin suspensiones ni cancelaciones registradas de última.

Tanto British Airways como easyJet no han registrado aplazamientos de última hora ni han tenido problemas en su plantilla en relación con la nueva oleada de contagios. Salvo el aeropuerto de Heathrow, que apuntó algunas cancelaciones respecto a viajes relacionados con el Estados Unidos.

Ambas compañías han reprogramado diversos vuelos esta semana debido a las nuevas restricciones y normativas en algunos países europeos.