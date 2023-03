Once grandes bancos de EEUU rescatan a First Republic con 30.000 millones de dólares

Un grupo de 11 importantes bancos de Estados Unidos ha anunciado que va a salvar a First Republic Bank con una inyección de 30.000 millones de dólares. Cada entidad aportará una cantidad específica: Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo realizarán un depósito no asegurado de 5.000 millones de dólares cada uno.

Goldman Sachs y Morgan Stanley harán cada uno un depósito no asegurado de 2.500 millones de dólares, y BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank desembolsarán cada uno un depósito no asegurado de 1.000 millones de dólares. La noticia del rescate hizo que las acciones de First Republic subieran un 11,42% después de caer casi un 30% al comienzo del día.

Este rescate se produce después de que First Republic Bank haya sido degradado por Fitch Ratings y S&P Global a la categoría junk (basura, en inglés). El banco también tiene una de las tasas más altas de depósitos no asegurados en Estados Unidos. Este rescate evitará que First Republic sufra el mismo destino que otros bancos que fueron cerrados por las autoridades y que causaron pánico en los mercados financieros, como Silicon Valley Bank y Signature Bank.

El Tesoro de EEUU agradece el rescate

El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal (Fed) y otras instituciones públicas estadounidenses han agradecido este rescate. "Esta muestra de apoyo por parte de un grupo de grandes bancos se agradece mucho, y demuestra la resiliencia del sistema bancario", aseguraron los directores de las oficinas en un comunicado.

La propia secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aseguró este jueves en una comparecencia ante legisladores que el sector "es sólido" y que los ciudadanos pueden confiar en que sus depósitos están asegurados. También se comprometió a evaluar las condiciones que han dado pie a la quiebra de ambos bancos, y especialmente la supervisión de las entidades reguladoras, que no fueron capaces de prever la debacle.