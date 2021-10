Así es la plataforma de Banco Santander para que las pymes saquen partido a las ayudas europeas

Con la llegada de los Fondos de Recuperación Europeos, Banco Santander, de la mano de KPMG y Local Europe, ofrece un servicio integral que permitirá a sus clientes tener acceso a la información e identificación de programas de ayudas de fondos europeos más adecuados al perfil de cada negocio, además de integrar un servicio de asesoramiento personalizado en la tramitación y presentación de solicitudes de programas de ayudas públicas. Se trata de una plataforma digital dirigida a empresas y pymes para acompañarlas a impulsar su desarrollo y consolidación.



Esta herramienta cobra relevancia en un entorno complejo y de muchos retos derivados de la crisis por la pandemia del coronavirus. Para las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la economía española, los fondos europeos para la recuperación suponen una ayuda fundamental. El objetivo del Santander es evitar que por desconocimiento o por la complejidad en su tramitación no lleguen a ellas. La plataforma se suma al potente paquete de productos y servicios financieros que ya ofrece la entidad a las más de 2,9 millones de pymes registradas en España, con el objetivo de impulsar su recuperación económica y crecimiento.



La plataforma está desarrollada para que los negocios puedan identificar con facilidad las ayudas y subvenciones europeas más apropiadas, de una forma ágil y sencilla de utilizar, con acceso ilimitado y gratuito para clientes de Banco Santander. Las empresas tienen a mano toda la información sobre las convocatorias de proyectos con cargo a estos fondos, subvenciones y licitaciones de todas las administraciones públicas. Además, como es una herramienta que trabaja con algoritmos, permite localizar aquellos fondos que se ajustan más a su perfil. Las compañías pueden también conocer en detalle las características del plan de recuperación en la página web de Santander España, donde la entidad ha diseñado un espacio con todo lo que deben saber sobre este tema.



Mujer con bandera UE.

En este sentido, la plataforma está divida en tres espacios: ‘Busca y encuentra’, ‘Tramita’ y ‘Fórmate’. Una de las principales funcionalidades de esta herramienta para aprovechar los fondos Next Generation Europe destaca un buscador de ayudas y subvenciones, simuladores de acceso a los fondos para que los clientes evalúen la probabilidad de obtener la ayuda o diagnósticos personalizados, un proceso de evaluación y verificación de requisitos, además de guías y videos explicativos de las ayudas y cursos de formación.



Entre los desarrollos que se implementarán en los próximos meses en la herramienta destaca un aula virtual con guías, plataforma de e-learning, webinars, tutorías personalizadas y Warm Up Sessions, entre otros servicios de formación. La apuesta es que las empresas puedan estar al día en las últimas tendencias del mercado y cuenten con formación para ser más competitivas.



El banco ofrece un servicio básico para los no clientes y un servicio premium gratuito para los clientes del Santander, quienes tendrán también a su disposición asesoramiento especializado de KPMG y LocalEurope, como, por ejemplo, un marketplace exclusivo de consultores para la tramitación de ayudas y servicios de automatización de gestión de ayudas directas, lo que permitirá optimizar la solicitud de proyectos.



Next Generation EU es un instrumento temporal de recuperación dotado con 750.000 millones de euros que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus. De estos recursos, 672.500 millones de euros se canalizarán a los 27 países miembros de la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 312.500 millones de euros en subvenciones y 360.000 en préstamos. A España le corresponden 81.900 millones de euros en transferencias directas (incluyendo ReactEU), y 67.300 millones en préstamos.



Banco Santander acompaña de manera permanente a las empresas en todos los mercados donde está presente. Desde el inicio de la pandemia ha desarrollado diversas iniciativas para ayudarlas a enfrentar los retos derivados de la crisis, ofreciéndoles soluciones a medida para mantener en pie los negocios. Recientemente la entidad firmó con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) dos acuerdos bajo el Fondo Paneuropeo de Garantía, parte del paquete de medidas de 540.000 millones de euros con el que la UE responde al impacto económico provocado por el COVID-19.



Además, el Santander y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) se han unido de nuevo para facilitar financiación en condiciones favorables a las pymes y midcaps españolas con el fin de que puedan poner en marcha sus proyectos y acometer planes de crecimiento y desarrollo. El FEI aportará una garantía de hasta 360 millones de euros que, unida a la financiación de Santander, proporciona más de 500 millones de euros para que la recuperación de las empresas españolas se produzca lo antes posible.