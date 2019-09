La Unión General de Trabajadores (UGT) estima que las plataformas digitales de reparto ahorran hasta 92 millones de euros al año en salarios y hasta 76 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social con los 14.000 repartidores que calcula la patronal Adigital.

Durante la presentación del informe, el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha asegurado que los "falsos autónomos" pierden un 25% de las remuneraciones salariales respecto a la situación de contrato estándar, lo que supone cerca de 4.200 euros por persona, o 60 millones de euros al año con el tamaño actual del sector.

En este sentido, el sindicato considera que las empresas de reparto como Deliveroo, UberEats, Glovo y Stuart "ni tienen trabajadores, ni son emprendedores", dado que sus contratos son civiles o mercantiles o están como "falsos autónomos", al pagar todos los gastos derivados del servicio, que estiman en 450 euros mensuales por repartidor.

"Es curioso que la tarifa plana (para autónomos de 60 euros mensuales) aparece con la crisis en España, se instaura la figura del emprendedor y se utiliza para todo", ha asegurado Pino, quien ha añadido que la tarifa plana debe ser reconsiderada por la Administración, porque no se está empleando como es debido.

El sindicato ha puesto de manifiesto que la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, durante su reunión con la plataforma de reparto Glovo, debería haber respondido como lo hizo el Gobierno alemán para poner en marcha una ley en la que se paguen las cotizaciones, "en lugar de escuchar las demandas de la compañía para que la explotación no acabe".

En este sentido, denuncia que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) apoye estas plataformas que "no participan en el bien común ni añaden valor añadido al conjunto". A pesar de que muchos otros empresarios cumplen y respetan la legislación, "parece mentira que la CEOE admita a las plataformas que están en contra de la norma de trabajo y permitan desarrollar el cambio legislativo para que tengan su reconocimiento como figura de trader digital", ha manifestado el sindicato.

Precariedad de los riders

UGT ha indicado que, a pesar de que la mayoría de los riders no están legalmente establecidos, las plataformas "saben que tienen necesidad de trabajar y vivir dignamente", por lo que captan a los "falsos autónomos" asimilando que el trabajo que desempeñarán es una "actividad deportiva de tiempo libre".

Además, el sindicato no va a admitir que "una parte de la población que vive en nuestro país acabe en un escenario permanentemente de pobreza e incertidumbre, con una precariedad absoluta". Pino ha anunciado que el sindicato presentará más denuncias a la Inspección de Trabajo porque "los ingresos no llegan al salario mínimo, el horario no es flexible y los algoritmos de las plataformas son los que organizan los repartos y las horas de trabajo".

Para el sindicato, estas plataformas pretenden "tener a su disposición" a los trabajadores para "sacarles el máximo posible y cuando no les sirven, los desechan". A pesar de que han hecho un llamamiento a las plataformas para "encontrar un punto de encuentro", UGT asegura que no ha sido posible, por lo que tendrán una reunión sindical con una de las principales apps, Glovo o Deliveroo, próximamente.