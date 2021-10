El presidente del Bundesbank dimite por sorpresa después de diez años en el cargo

El presidente del Bundesbank (el banco central de Alemania), Jens Weidmann, ha solicitado al presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, su destitución el próximo 31 de diciembre. Weidmann, uno de los miembros más conservadores del consejo de gobierno del Banco Central Europeo y muy crítico con la política monetaria de crédito fácil de la entidad, aduce "motivos personales" para su renuncia al cargo que desempeñaba desde mayo de 2011, en plena crisis de la deuda de la zona euro.

Weidmann se convirtió en 2011 y con solo 42 años en el presidente más joven del banco central alemán, cargo al que, el entonces asesor económico de Angela Merkel, accedió tras la repentina salida de Axel Weber al ver este frustrada su carrera hacia la presidencia del BCE, una vez acabado el mandato de Jean Claude Trichet, dando lugar al nombramiento de Mario Draghi como sucesor del banquero galo.

Ahora, el presidente del banco central germano deja su cargo cinco años antes de que terminara su segundo mandato. "Estoy convencido de que más de diez años son una buena medida de tiempo para abrir otro capítulo, para el Bundesbank, pero también para mí personalmente", ha escrito Weidmann en una carta de despedida.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha lamentado la decisión de Weidmann y le ha agradecido su trabajo en unos años muy difíciles para la política monetaria y presupuestaria del país, según su portavoz, Steffen Seibert.

El ministro de Finanzas, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha agradecido a Weidmann "su compromiso extraordinario durante los últimos diez años". Scholz, que es candidato a canciller y vicecanciller en el gobierno de coalición con Merkel, ha destacado que Weidmann "no sólo ha marcado la política monetaria en Alemania y Europa" durante ese tiempo, sino que ha impulsado el desarrollo de los mercados financieros internacionales.

Weidmann iba a sustituir a Mario Draghi como presidente del BCE en 2019, pero al final fue elegida la francesa Christine Lagarde. En su carta del despedida, el banquero central alemán, considerado uno de los halcones del Consejo de Gobierno del BCE, agradece a sus colegas en la entidad "la atmósfera abierta y constructiva en las discusiones a veces difíciles de los últimos años".

No obstante, Weidmann, que formó parte del puñado de responsables de la política monetaria del BCE que se opusieron a su promesa de julio de mantener los tipos de interés en mínimos históricos hasta que la inflación se estabilice en el 2%, advirtió en su mensaje que no se debe perder de vista el riesgo de que los precios suban demasiado rápido. "Será crucial no mirar de forma unilateral los riesgos de deflación, pero tampoco perder de vista los posibles peligros inflacionistas", dijo en su nota.

El BCE lleva una década enfrentándose al lento crecimiento de los precios, pero la inflación ha aumentado considerablemente en los últimos meses y en septiembre se situó en el 3,4%, según los datos publicados el miércoles. El Consejo de Gobierno del BCE decidirá en diciembre qué va a hacer después de que termine el programa de compra de deuda por la pandemia a finales marzo de 2022.