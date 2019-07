¿Quieres que tus clientes te adoren? Contrata el servicio de centralita virtual de Fonema

La gran oferta de Fonema



En Fonema saben la importancia de la comunicación entre una empresa y sus clientes. Por eso, sigue evolucionando y ampliando su catálogo de servicios, para que tu negocio dé lo mejor de sí a tus clientes, pues sin comunicación, las cosas (y, en este caso, las ventas) comienzan a fallar.



En ese interés, uno de los servicios de telefonía que ofrece es su centralita virtual. Un servicio orientado a empresas y autónomos y que te permite tener acceso a las comunicaciones de tu empresa allá donde tenga Internet.



Es decir, dispondrás de todas las funcionalidades de una centralita avanzada con la máxima flexibilidad, a través de un ordenador, móvil, etc.



De hecho, esa es una de sus principales ventajas: que puede utilizarse indistintamente desde cualquier dispositivo: smartphone, ordenador o teléfono IP.



Además, cuenta con las características propias de una centralita virtual:

transferencia de llamadas, locuciones de bienvenida, gestión de horarios y festivos, grabación de llamadas, etc.



Otra de las características más interesantes del servicio de centralita es su integración con distintos CRMs.



Fonema permite integrar la telefonía con ZohoCRM, Zendesk, Freshdesk, VTiger, SugarCRM y Pipedrive.



Al integrar un CRM con la telefonía, se consigue un aumento en la productividad y mejorar la atención a los clientes, ya que se habilitan nuevas funcionalidades. ¿Quieres saber cuáles?



- 1. Llamar a un contacto desde el propio CRM haciendo clic sobre su número de teléfono.



- 2. Anotación de las llamadas: cuando un contacto llama se abre una ventana en el CRM con la información del contacto y se puede anotar el contenido de la llamada.



- 3. Registro de llamadas: se pueden crear tickets o casos por cada llamada recibida de un contacto, e incluso con la grabación de la propia llamada.



- 4. Identificación de llamadas: en la app de Fonema y en los teléfonos aparecerá el nombre del contacto obtenido desde el CRM al recibir una llamada.



Pero tiene muchas otras funcionalidades, como el contestador automático a emails, incluir locuciones y música de espera, mensajería instantánea con l software Phonip Plus, etc.

Todo el uno



Esta centralita virtual de Fonema es como la evolución de una centralita telefónica, ya que incluye este servicio pero muchos otros.



Fonema te permite integrar la telefonía de tu empresa con su CRM. Así, podrás llamar directamente desde éste, obtener la información de sus contactos y clientes potenciales cada vez que recibas una llamada. Igualmente, podrás dejar anotadas éstas en la ficha de sus contactos con su respectiva grabación.

¿Y todo esto para qué sirve?



Por una parte, para mejorar la productividad en tu empresa y evitar malentendidos ya que con un CRM integrado con telefonía todas las llamadas quedan reflejadas en la ficha de cada cliente.



Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Tu empresa se dedica a vender sofás. Un cliente, pongamos Juan, te ha comprado uno pero a los dos días ha llamado diciendo que quiere anular su pedido. Se lo ha comentado a Rocío, tu empleada, pero a ella se le ha pasado comentarte la novedad.



Tú organizas el pedido (ya anulado) de Juan y lo llamas para decirle que estará en su casa en 24 horas. Pero… ¡si yo lo había cancelado! Dice Juan.



Seguramente le comentarás que no tenías constancia de ello y que perdone las molestias, pero imagínate qué imagen estás transmitiéndole con este fallo que se podía haber evitado con un buen sistema que recoge todas las llamadas y todas las modificaciones.



Es decir, no solo estás mejorando la comunicación interna, sino la comunicación con tus clientes. Y eso, irremediablemente, se manifiesta en la imagen que transmites.



De la comunicación que tengas depende que te vean como una empresa seria y profesionalo una chapucera que hace las cosas a la carrera y sin prestar atención.

Además, el servicio de centralita virtual de Fonema te ayudará a identificar las llamadas entrantes de tus clientes incluso desde el móvil, anotar el asunto y contenido de la llamada directamente en la ficha del cliente en cuestión, o consultar las grabaciones para revisar asuntos ya tratados con ese cliente.



En definitiva, como ves, con este servicio evitarás situaciones bochornosas como la que hemos expuesto más arriba.



Y es que, como venimos comentando, la comunicación es una de las armas más valiosas para potenciar tu negocio, transmitir imagen de calidad y profesionalidad, tener contentos a tus clientes y, en consecuencia, atraer nuevos. Contrata el servicio de Fonema para aportar la mejor comunicación a tus clientes y a los que se convertirán en tus clientes.