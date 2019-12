El recorte del bitcoin, listo para sacudir los criptomercados en el 2020

Si no eres un entusiasta de los bitcoin, probablemente no has oído lo que va a pasar el año que viene: Se llama “halving” y reducirá la producción de la criptomoneda en un 50%.

Nadie tiene el control de este proceso. Es una regla escrita en el código subyacente de bitcoin introducida por su creador, que opera con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, hace más de una década.

El evento, previsto para mayo de 2020, reduce a la mitad el número de nuevas monedas otorgadas a los mineros de bitcoin que proporcionan un suministro global de la criptomoneda mediante la resolución de complejos rompecabezas matemáticos.

Esto es un gran cambio en un mercado que vale unos 120.000 millones de dólares, en el que cada año se crean monedas de varios miles de millones de dólares.

Los inversores que conocen la situación se están preparando para las fuertes ganancias de precios y la volatilidad que han acompañado a las reducciones previas, que ocurren aproximadamente cada cuatro años y actúan tanto para asegurar la escasez de bitcoin como para mantener un tope en la inflación de los precios.

Es probable que haya ganadores y perdedores. Por lo tanto, los participantes del criptomercado, desde los mineros de bitcoin hasta los operadores, están tratando de comprender cómo la próxima reducción a la mitad podría resultar en una ventaja.

“Esta es la pregunta más importante en este momento para la mayoría de la industria”, dijo Eyal Avramovich, director ejecutivo de MineBest, una compañía con sede en Varsovia que explota el bitcoin.

El recorte en la producción de bitcoin es un recuerdo sobre una de las razones por las que la moneda digital descentralizada ha sorteado la regulación y la aceptación por parte de la corriente principal de las finanzas: Su destino sigue ligado a factores tecnológicos arcanos.

En teoría, si se corta la oferta y la demanda se mantiene constante, los precios suben. En esta ocasión, siete operadores y mineros entrevistados por Reuters dijeron que la reducción de mayo a la mitad probablemente provocaría una mayor volatilidad y volúmenes de comercio. Sin embargo, se estima que el recorte de la oferta tendrá un precio más elevado que el anterior, y muchos operadores ya se han preparado para el próximo evento.