Repsol habla de normalidad mientras que los sindicatos aseguran un seguimiento mayoritario en el segundo día de huelga

La huelga convocada en el grupo Repsol desde este viernes y hasta el domingo está teniendo un seguimiento mayoritario, según los sindicatos CCOO, UGT y Sindicato de Trabajadores, mientras que la compañía asegura que está siendo un fin de semana "absolutamente normal" en lo que respecta a su actividad.

Fuentes de Repsol explican que no hay ningún indicador de huelga desde el sábado por la tarde, que no se han establecido servicios mínimos en las estaciones de servicio y que no se ha registrado ninguna incidencia.

Respecto a los convocantes, CCOO cifra el seguimiento en el primer turno del día en el 100% y sostiene que sólo han entrado los servicios mínimos, lo que también destacan desde el Sindicato de Trabajadores. Por su parte, fuentes de UGT indican que el seguimiento se mantiene en el 90% hasta el turno de tarde de este sábado.

La huelga comenzó a las 06:00 horas de este viernes y finalizará a la misma hora del lunes, 18 de julio. Los tres sindicatos llamaron a los paros en el grupo alegando la posición de la empresa en la negociación del Acuerdo Marco.

También han convocado una segunda tanda, del 13 al 15 de agosto, que dicen que desconvocarán si Repsol mantiene todos los puestos de trabajo que genera en España y si garantiza el poder adquisitivo de la plantilla en pleno repunte de la inflación y en un momento en el que la compañía está registrando "resultados históricos".

Por su parte, fuentes de la petrolera manifestaron en la víspera que Repsol ha mantenido y mantiene abiertos los canales de diálogo con la parte social, tratando de acercar posturas y flexibilizando sus posiciones, para cerrar un buen acuerdo para todas las partes.

La compañía ha venido reiterando su compromiso con el diálogo social, con el objetivo de hacer todo lo posible para alcanzar un acuerdo de incremento salarial que tenga en cuenta el poder adquisitivo de los empleados, que garantice la competitividad retributiva de Repsol y asegure la continuidad y calidad de su empleo industrial.