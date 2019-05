Los restaurantes del famoso chef británico Jamie Oliver, al borde de la quiebra

Aunque en España muchos sólo le recuerden por su polémica paella con pollo y chorizo, detrás del nombre Jaimie Oliver hay todo un imperio construido en torno a la cocina que, aunque resulte difícil entender, se está desmoronando.

Sus 25 restaurantes en Reino Unido (en total tiene más de 50 por todo el mundo) recogidos bajo las marcas Jamie’s Italian, Fifteen, Barbecoa y Jamie’s Diner, se han declarado en suspensión de pagos y sus más de 1.300 trabajadores, según BBC, están en peligro.

La noticia podría suponer el fin de una aventura que comenzó hace 22 años, cuando un equipo de la cadena BBC fue a grabar un reportaje al restaurante en el que Jaime trabajaba y descubrió que en aquel chaval había potencial.

Un año después ya tenía su primer programa en televisión (The Naked Chef) y cuatro años más tarde abría su primer restaurante en Londres, uno de los que hoy parecen tener las horas contadas.

El cocinero británico Jamie Oliver en una foto de marzo de 2015 en su restaurante de Sídney, Australia. EFE/ Paul Miller

Desde entonces hasta ahora Jamie ha presentado infinidad de programas que se emiten en cerca de 12 países y ha publicado más de una decena de libros con sus recetas. Tampoco ha dejado de abrir restaurantes pero la situación financiera de los locales se ha vuelto insostenible. No así la suya personal. Según un estudio de la web Career Addcit, que toma como referente varias publicaciones, este año Jamie Oliver ocupa el noveno puesto en la lista de los chefs más ricos del mundo con una fortuna valorada en más de 321 millones de euros.

Pero mientas sus ingresos no han parado de crecer, los beneficios de sus restaurantes no paraban de bajar hasta desaparecer. Según el diario The Guardian, el año pasado sólo las perdidas de la cadena Jamie’s Italian alcanzaron el 11% (115 millones de euros), lo que le obligó a cerrar 12 locales y dejar en la calle a 600 trabajadores. Para intentar evitar que la situación de bancarrota se extendiera por todo el negocio, Jamie, que posee la mitad de la marca junto a otros socios, inyectó cerca de 13 millones de euros de su propio bolsillo. Pero a la vista está que ha sido sólo cuestión de tiempo.

Tras conocerse la situación de suspensión de pagos, el cocinero ha asegurado en un comunicado: "Estoy profundamente triste por este desenlace y me gustaría dar las gracias a todo el personal y a nuestros proveedores que han puesto sus corazones y almas en este negocio durante más de una década. Aprecio lo difícil que es para todos los afectados”.

No le falta razón. Los restaurantes que están en el punto de mira cuentan con cerca de 1.300 empleados que no saben qué será de ellos. Para los que piensen que la solución podría estar en poner más dinero, así contestaba Jamie en el diario The Telegraph el pasado mes de octubre: "No tengo más. Traté de hacer lo correcto, el grupo de restaurantes nunca me pagó, siempre reinvertí”.