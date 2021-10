BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.311 millones de euros durante los primeros nueve meses del año frente a pérdidas por valor de 15 millones encajadas un año antes por el deterioro efectuado entonces del fondo de comercio de Estados Unidos y las provisiones extraordinarias frente a la crisis.

Entre los impactos no recurrentes figuran también los asociados a la venta del negocio en Estados Unidos y los costes plan de reestructuración. Si se eliminan dichos atípicos su resultado asciende a 3.727 millones, un 85% más que en igual periodo del pasado año, según informó este viernes la entidad.

BBVA atribuyó la mejora en la cuenta a la "fortaleza" del margen de intereses y las comisiones, junto a una evolución "mejor de lo esperado" en las provisiones. Tras el cierre de la venta del negocio de BBVA USA, subrayó que su ratio de capital CET1 fully loaded se sitúa en el 14,48% y permitirá realizar la recompra de títulos anunciada de hasta el 10% de su capital, por un importe máximo de 3.500 millones de euros, una de las mayores recompras de acciones de Europa hasta la fecha, según ha destacado este viernes la entidad.

Arrancará la recompra de acciones tras su 'Investor Day' del día 18 de noviembre y por un primer tramo de hasta 1.500 millones

El banco ha anunciado precisamente que el pasado día 26 recibió la preceptiva autorización del Banco Central Europeo (BCE) para ponerla en marcha en una o varias veces y "durante un plazo máximo de 12 meses" desde que comunique el inicio efectivo.

La recompra se ejecutará en varios tramos durante un período máximo de doce meses. El primero de ellos, por un importe máximo de 1.500 millones de euros, y cuya ejecución se estima que durará de tres a cuatro meses, comenzará tras el Investor Day (18 noviembre).



Entre enero y septiembre de este año, el margen de intereses registró un alza interanual del 2,5%, hasta 10.708 millones de euros, mientras que las comisiones crecieron al 19,2% interanual, hasta 3.518 millones de euros. En conjunto, el margen de intereses más las comisiones netas (que constituyen los ingresos típicos del negocio bancario) aumentaron un 6,1% interanual, hasta 14.226 millones de euros.

El margen bruto creció un 5,6% interanual entre enero y septiembre, hasta 15.589 millones de euros, mientras que el margen neto ascendió a 8.613 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 4,9% más que un año antes.

Provisiones

Durante la presentación de resultados del tercer trimestre, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha comunicado que el grupo esperará al vencimiento de las carencias en los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 2022 antes de empezar a liberar las provisiones extraordinarias que dotó por la pandemia del coronavirus.

Según ha explicado, el banco está monitorizando muy de cerca la cartera ICO en España, que asciende a 13.000 millones de euros, de los que aproximadamente 5.000 millones solicitaron una ampliación de los plazos. "Las señales son muy positivas, pero esas carencias vencen en 2022. Cuando venzan, entonces nos sentiremos mucho más cómodos, porque somos un banco muy cauto con esas cosas. Preferimos esperar a 2022 y no hacer nada en el próximo trimestre", ha explicado el consejero delegado de BBVA.

Genç asegura que BBVA siempre tiene "oportunidades en la mira" pero no está obligado a comprar

En cualquier caso, Genç ha asegurado que el banco cuenta con provisiones más que suficientes para hacer frente al potencial repunte de la morosidad en 2022.

Genç, además, ha asegurado que BBVA siempre tiene "nuevas oportunidades en la mira", pero que no se siente obligado a utilizar el exceso de capital para comprar otro banco, pues de encontrar un proyecto razonable podría buscar ese capital en el mercado, "incluso si fuese un proyecto enorme".

Sobre la posibilidad de llevar a cabo una fusión o adquisición, el consejero delegado ha reiterado que el banco no correlaciona el crecimiento inorgánico con el exceso de capital y no va a lanzarse a comprar una entidad solo por contar con dicho exceso. "Si surge un proyecto que nos parezca razonable, les garantizo que, incluso si es un proyecto enorme, podemos buscar capital en el mercado, pero no sentimos ninguna presión por comprar simplemente porque tengamos ese capital. Siempre tenemos nuevas oportunidades en la mira, pero no nos sentimos obligados a utilizar el capital que tenemos", ha apostillado.