Liberbank dijo este martes que su beneficio neto cayó un 10,9% en los primeros nueve meses del año hasta los 96 millones de euros por la menor contribución de resultados extraordinarios y de operaciones financieras.

Sin embargo, pese al complicado entorno competitivo en España exacerbado por unos tipos de interés ultrabajos en la zona euro, el margen de intereses del grupo formado por antiguas cajas de ahorro regionales, subió un 3,2% a 346 millones de euros. “En este periodo se consolidó el proceso de continua mejora sobre todo del negocio minorista, cuyo margen de intereses fue aún superior, del 6,2 por ciento, debido al crecimiento del crédito y a la gestión de precios”, dijo en un comunicado al supervisor bursátil.

Al igual que muchos otros bancos europeos, las entidades financieras españolas están enfrentándose a las consecuencias de la decisión del Banco Central Europeo de hundir el tipo de depósito en territorio negativo, lo que complica que las entidades tengan todavía más difícil hacer dinero con el tradicional negocio del crédito. En este contexto, los bancos domésticos desvían el foco desde las hipotecas a segmentos más rentables como el crédito al consumo y los préstamos a pymes.

El margen bruto se situó en 498 millones de euros hasta septiembre, un 4,8% inferior al de los nueve primeros meses de 2018. Liberbank ha indicado que continúa avanzando en su estrategia de contención del gastos de administración, que se redujeron en un 3% a pesar de que los costes laborales se elevaron en un 1,3%.

La dirección de Liberbank comunicó recientemente a los sindicatos su intención de recortar entre 2020 y 2022 los sueldos de los empleados que estén por encima de lo recogido en el convenio colectivo y de suprimir algunos beneficios sociales, pero sin que ello implique ningún despido.

Liberbank situó su tasa de mora en el 3,86% en septiembre, lo que supone una disminución interanual de 2,3 puntos porcentuales, por lo que el volumen de activos dudosos se situó en 954 millones de euros, tras disminuir en el último año en 482 millones de euros. Asimismo, realizó ventas de adjudicados por 370 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone reducir la cartera de tóxicos en un 5,4% en el trimestre y que en términos interanuales se alcance una caída del 23%.

Liberbank cerró septiembre con una tasa de mora del 3,9% y un ratio de solvencia CET 1 fully loaded del 13%, frente a porcentajes del 4,1% y el 12,7%, respectivamente, de finales de junio.



"Estamos enfocados en el plan estratégico"

En la presentación de resultados ante los analistas, el director general corporativo y de finanzas de Liberbank, Jesús Ruano, ha subrayado que la entidad se encuentra "muy enfocada" en la consecución de los objetivos de su plan estratégico, pero ha reconocido que seguirán analizando operaciones que tengan sentido y que generen valor para el accionista.

El directivo del banco asturiano ha explicado que no está previsto un incremento de los costes o de las provisiones en el corto plazo relativos a la red de sucursales. No obstante, ha reconocido que el proceso de mejora de eficiencia en la banca "probablemente" no haya terminado.

Tampoco ha dejado claro cuál será la estrategia de la entidad de origen asturiano con respecto al exceso de capital. "Todavía no hemos tomado ninguna decisión, pero nuestra intención es mejorar la remuneración de los accionistas", ha dicho.

Respecto al TLTRO, la nueva ronda de liquidez bancaria a largo plazo del Banco Central Europeo (BCE), Ruano ha asegurado que se decidirá más adelante porque aún "hay tiempo" y "varias ventanas" para acceder al programa.