Santander, a la cabeza de las mejores empresas del mundo para trabajar

El grupo presidido por Ana Botín ha conseguido situarse en el puesto 24, de las 25 mejores empresas para trabajar a nivel mundial. El banco aparece por primera vez en el ranking global, que ha sido elaborado a partir de una encuesta realizada a empleados de diferentes compañías en 58 países. Los profesionales de Santander que participaron en el estudio destacan que el banco trata a los empleados de una manera justa, independientemente de su raza, género u orientación sexual. Santander es una entidad que tiene una estrategia basada en la confianza y una cultura corporativa que fomenta la diversidad y está orientada a los resultados. En la encuesta de compromiso que el propio banco realiza todos los años, la implicación de los empleados ha aumentado nueve puntos porcentuales desde hace cinco años, cuando la entidad inició su transformación cultural. En 2018, participaron en esta encuesta un 88% de los empleados en todo el mundo. Hoy, los profesionales de Santander trabajan en un entorno más flexible centrado en la diversidad e inclusión, donde están evaluados no sólo por qué hacen sino por cómo lo hacen.



La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha afirmado que “en Santander sabemos que somos tan buenos como lo son nuestros equipos. Un equipo fuerte se logra cuando compartimos una misión. Para nosotros, eso significa hacer todo de forma sencilla, personal y justa para ayudar a progresar a 134 millones de personas y 8 millones de empresas de Europa y América”. “El ránking de hoy es una muestra de nuestro éxito en la gestión de los equipos; de hecho, el 91% de los empleados están orgullosos de trabajar en Santander. El logro de hoy es un gran paso adelante y una base sólida sobre la que construiremos un banco más responsable que no sólo es excelente en lo básico, sino que también aborda los desafíos actuales. Estoy muy orgullosa de nuestros equipos y deseando ver lo que seremos capaces de hacer juntos para ayudar a más personas y empresas a progresar”, ha añadido.

🎈 😀 Hemos sido reconocidos como una de las 25 mejores empresas del mundo para trabajar según la revista @FortuneMagazine y @GPTW_Spain!! 🔎💼 Visita nuestra página de "Empleos" en Linkedin 👉 https://t.co/cZvFuieBEo pic.twitter.com/CwHnWbUXK4 — Banco Santander (@bancosantander) 3 de octubre de 2019

Great Place to Work (GPTW) ha valorado positivamente el alto orgullo de pertenencia de los empleados a su compañía, el respeto con que se les trata independientemente de su procedencia, género u orientación sexual y la transparencia y comportamiento ético de sus directivos. Una remuneración justa, la existencia de programas de liderazgo, el desarrollo de estrategias de reclutamiento o la retención y promoción de sus empleados son otros de los factores que se tienen en cuenta para conseguir estas certificaciones. En el caso de Santander, el equipo de Recursos Humanos creó en 2017 varias iniciativas destinadas a gestionar el talento y elevar el conocimiento y el desarrollo de su plantilla. Entre ellas destacan MyContribution, un nuevo modelo corporativo de gestión del desempeño, o la constitución de un grupo de trabajo ejecutivo global de Diversidad e Inclusión y una red global de expertos en diversidad. También se ha avanzado en la planificación de la sucesión de líderes y se está desarrollando una nueva estrategia para posicionar al banco como employer of choice con empleados y candidatos externos, con especial atención a los talentos digitales. En el área de la formación de los empleados, la entidad ha diseñado una nueva estrategia de conocimiento y desarrollo global para potenciar el aprendizaje continuo de sus trabajadores y, por otro lado, se fomenta la movilidad internacional de la plantilla.



En la lista de GPTW, el banco español aparece como segundo mejor banco para trabajar del mundo, tan sólo por detrás de Scotiabank. En primer lugar se ha situado la tecnológica estadounidense Cisco, seguida de la cadena de hoteles Hilton y la plataforma de gestión de relaciones con clientes Salesforce.



Banco Santander se ha propuesto entre sus objetivos ser el mejor banco para trabajar en todos los países en los que opera. Y ha dado un gran paso. Great Place to Work ya reconoció en 2018 a Grupo Santander como una de las mejores entidades financieras para trabajar en América Latina y ya es la tercera entidad financiera mejor valorada en Argentina, Brasil, Chile y México. Además, el banco que preside Ana Botín está considerado como una de las Mejores Multinacionales del mundo para trabajar en 2018 en Latinoamérica.



Éste es un compromiso firme de Banco Santander y así se refleja en los mensajes de su presidenta. “Al mismo tiempo, en los últimos tres años, hemos implantado una nueva cultura. Queremos que todo lo que hacemos sea Sencillo, Personal y Justo y tenemos métricas para comprobar si es así”, señaló Ana Botín en el último informe anual del banco. Y añadió: “Para implantar el cambio cultural, hemos acordado ocho comportamientos corporativos -que representan la manera de hacer las cosas en el día a día de cualquier persona que trabaja en el Grupo-, hemos desarrollado una cultura común en materia de riesgos (RiskPro); y hemos puesto en marcha canales efectivos para garantizar que todas las personas puedan plantear con confianza y tranquilidad sus problemas o preocupaciones.”

La revista Fortune ha nombrado a Santander como el banco que más ayuda a cambiar el mundo en su lista #ChangeTheWorld de 2019. Un reconocimiento al impacto de #Prospera, el programa de microcréditos de @Santander_br. 🏆🎉Parabéns, equipe!



A estos reconocimientos se suma que, por segundo año consecutivo, Banco Santander Brasil ha sido incluido en la lista realizada, en colaboración con Shared Value Initiative, por la revista Fortune 2019 Change de World que recoge las empresas que más están cambiando el mundo. En ella se incluyen a 52 compañías de 18 países diferentes que han tenido mayor impacto positivo en la sociedad. Los criterios de evaluación y clasificación de las empresas se basan en cuatro características objetivas: el impacto social medible, es decir, el alcance, la naturaleza y la durabilidad del impacto de la empresa; los resultados del negocio -el resultado que el trabajo que aporta la empresa y su impacto en la sociedad-; la innovación -cómo es el esfuerzo innovador de la empresa con respecto a los competidores del sector- y la integración corporativa, que refleja cómo está integrada la iniciativa dentro de la estrategia de negocio y cómo se comunica. Fortune destaca el programa Prospera de Banco Santander como el proveedor líder de microcréditos entre los bancos privados de Brasil.



Desde su creación en el año 2002, el Programa Prospera de Banco Santander Brasil impulsa el crecimiento de pequeños negocios que permiten a los más desfavorecidos y con menor nivel de vida salir de la pobreza. Esta iniciativa ha ayudado al crecimiento de más de 700.000 pequeños negocios, principalmente microempresas que normalmente no tienen acceso al crédito. “Brasil tiene 60 millones de personas -casi la mitad de la población- fuera del sistema financiero y 42 millones emprenden como única solución”, aseguró Ana Botín. Y este compromiso ha posibilitado que el programa Prospera haya sido elegido como buena práctica por la Red Brasileña del Pacto Mundial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030.