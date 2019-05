Santander revoluciona las cuentas para jóvenes con su nuevo “Smartbank”

El Banco Santander está revolucionando el concepto de cuentas para jóvenes en España gracias a su apuesta por la “experiencia de cliente”, sumada a la pura oferta de condiciones financieras ventajosas. A comienzos de este año, una vez consolidada la Cuenta Smart para jóvenes de 18 a 31 años que había puesto en marcha en abril de 2017, Santander lanzó su nuevo concepto “SmartBank”, con el que ha conseguido superar ya a finales de abril los 700.000 clientes jóvenes, 100.000 más que en 2018, una cifra sin precedentes en el mercado español.



El ocio y la música son parte clave de la propuesta de “experiencia de cliente”. La más impactante del momento es la participación del Santander en el Mad Cool de Madrid, uno de los mayores festivales de Europa, como “banco oficial”.



El Mad Cool es una combinación de música rock, indie y electrónica con arte, moda, gastronomía y turismo, que se celebrará del 11 al 13 de julio en el recinto IFEMA de Valdebebas. Está previsto que durante esos 3 días se den cita en el Mad Cool más de 200.000 asistentes para escuchar a artistas como The Who, The Prodigy, Neil Young, Vetusta Morla, Capital Cities, Rosalía, The Smashing Pumpkins, The Cure, Blake, Iggy Pop, The Chemical Brothers, Lauryn Hill, Noel Gallagher o Miles Kane. En el llamado “Mad Cool Talent”, que es parte del evento global, se han apuntado ya cerca de 1.000 bandas de una treintena de países, de las cuales las 7 ganadoras podrán actuar en el festival y en su Welcome Party.



El Santander, dentro de su propuesta SmartBank, ofrece a sus clientes, entre otras ventajas, la asistencia a algunos conciertos exclusivos, una zona wifi especial, lanzaderas para el transporte o participación en varios concursos con grandes premios, por ejemplo uno de “covers” (versiones propias de canciones famosas), cuyos ganadores podrán actuar en la zona de la entrada al recinto del festival.

"Ayer" es una de nuestras canciones favoritas de @Lahabitacionroj, y en directo... ¡nos encantó aún más! 😍 Ponte los cascos y disfruta esta canción en nuestra #ExperienciaSmartBank by @madcoolfestival 🎤 🎶: pic.twitter.com/OTLsxCAsJS — Santander SmartBank (@SantanderSmart) 14 de mayo de 2019

Los Work Cafe son una de las sedes principales de otra de las “experiencias” para los clientes Smartbank: las Santander Smart Talks, ciclo de conferencias y talleres formativos sobre emprendimiento, empresas, finanzas y tecnología. Basta con inscribirse y, por supuesto, la agenda tiene su propio site en internet.



Existen también otras propuestas de experiencias como recorrer el Camino de Santiago en bicicleta eléctrica, un fin de semana surfero en Cádiz, o sorteos de entradas para otros conciertos, al margen del Mad Cool (La Habitación Roja, Zetazen, Carlos Jean, Curricé, Sweet California…).



También hay experiencias deportivas, como la de conseguir plaza en el Campus LaLiga o en la Pau Gasol Academy. Esta última sirve para explicar el papel que, también en este terreno, tienen los llamados embajadores deportivos de Banco Santander, entre los que se encuentra el jugador de baloncesto, la nadadora Mireia Belmonte, el campeón ciclista Mikel Indurain, el triatleta Javier Gómez Noya y los atletas Abel Antón.



En relación a eso último, todos los que hayan apoyado a Belmonte en redes sociales (con los hashtags correspondientes) para que sea la abanderada española en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón) tienen, de partida, la misma probabilidad de ganar un viaje a la capital japonesa para dos personas. Y eso sería, sin duda, una gran experiencia.



La Cuenta Smart del Santander pone el foco en contribuir a ayudar al acceso a la primera vivienda y al primer empleo, dos de las preocupaciones básicas de los jóvenes. Ofrece una gama de avales para alquiler desde 12 euros al mes y préstamos para financiar la fianza del alquiler. Santander también pone a disposición de los jóvenes las ventajas de su estrecha relación con el mundo de las Universidades y, a través de Universia, facilita su primer acceso al mundo laboral, un asesoramiento gratuito y personalizado a todo cliente Smart que quiera elaborar mejorar su currículum vitae. La tarjeta de débito asociada a la cuenta no comporta comisiones. Se puede usar gratis en los más de 30.000 cajeros gratuitos del Santander repartidos por el mundo. En su modalidad free, la Cuenta Smart no cobra comisiones e incluye un contrato multicanal (acceso por internet, teléfono y chat. En su modalidad premium, por una tarifa de 2 euros al mes, incluye, además de la tarjeta de débito gratis, una serie de bonificaciones en las tarjetas, cajeros de otras entidades gratuitos en Europa y ventajas en precio en productos como renting de iPhones o de un BMW Serie 1. La cuenta es contratable desde el móvil a través de videollamada en menos de nueve minutos y un servicio de atención a través de chat.