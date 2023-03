Seat sale de pérdidas y remonta su beneficio hasta los 68 millones en 2022

Seat, la filial española del fabricante alemán de automóviles Volkswagen (VW), cerró 2022 con un beneficio después de impuestos de 68 millones de euros gracias al impulso de Cupra, después de las pérdidas de hasta 256 millones del ejercicio anterior debido a la crisis de semiconductores.

Estos resultados aparecen en el informe elaborado por la compañía siguiendo las reglas contables españolas, que difieren de las internacionales, con las que se confeccionaron los números que hizo públicos la semana pasada desde Alemania el Grupo Volkswagen, y que apuntaban a un beneficio operativo de 33 millones para Seat.

Con las reglas españolas, la firma consiguió un crecimiento del beneficio operativo de 550 millones de euros, llegando a los 179 millones (antes de los 293 millones de los costes extraordinarios de reestructuración, para ejecutar el plan de prejubilaciones), lo que representa una mejora del margen operativo de 5,7 puntos porcentuales.



La compañía ha alcanzado un volumen de negocio de 10.500 millones, con un crecimiento del 14%, alcanzando la segunda cifra más alta de su historia, según han explicado este miércoles en rueda de prensa en Casa Seat en Barcelona el consejero de la marca, Wayne Griffiths, y el vicepresidente ejecutivo de Finanzas e IT, David Powels.

La filial española de VW compañía cerró el año pasado con una producción de cerca de 480.000 coches, muy similar a la de 2021 y por debajo de las de antes de la pandemia. El cambio de tendencia financiera se ha producido pese a vender un 4% menos, con una facturación que creció un 14 % respecto a 2021 y con ingresos por vehículo un 18% más altos.

El presidente de Seat, Wayne Griffiths, durante el acto de presentación de los resultados de la compañía automovilística de 2022. — Andreu Dalmau / EFE

La vuelta a los números negros se produce tras la decisión de la firma de priorizar la marca Cupra, de llevar a cabo una gestión más eficaz y de implementar un plan de reducción de costes, que incluye un plan de prejubilaciones y bajas incentivadas. "En medio de una tormenta perfecta de retos, Seat tomó en 2022 decisiones históricas que definirán nuestra historia en los próximos años", ha asegurado Wayne Griffiths.

En los primeros dos meses de 2023 Seat vendió ya 71.500 coches, un 27 % más que en el mismo período del año pasado, de la mano de la normalización del abastecimiento de semiconductores. Si este escenario se mantiene, el consejero delegado de la firma se ha mostrado seguro de que Seat incrementará sus ventas este 2023. Por marcas, las entregas de la automovilística aumentaron un 12 % y las de Cupra, un 75%.

Seat prevé que Cupra suponga más del 50% del total de sus ventas en 2023, después de que en 2022 ya haya alcanzado el 40%, logrando un crecimiento interanual de las entregas del 75%. Griffiths ha expresado su ambición de que Cupra sea "una de las 100 mejores marcas globales" en 2030, por lo que han proyectado una ofensiva con seis palancas de impulso para lanzar en 2024 los modelos Tavascan y Terramar y, en 2025, el Urban Rebel, con los que pretenden lograr 500.000 ventas anuales.

Griffiths ha destacado la apuesta de Seat por la electrificación y ha confirmado el giro de la compañía hacia la micromovilidad: "En Seat nos comprometemos a electrificar nuestra gama de productos antes de 2035". Este enfoque eléctrico de la empresa se centra en Cupra, ya que "no se pueden electrificar las dos marcas a la vez", ha recalcado el directivo, aunque ha destacado también la apuesta por la movilidad eléctrica de Seat, tanto de coches como de motos.

Volkswagen prevé producir tres millones de vehículos eléctricos pequeños en España entre 2025 y 2030

Griffiths ha destacado que Volkswagen prevé producir tres millones de vehículos eléctricos pequeños entre 2025 y 2030 en las fábricas del consorcio alemán en Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra). El consejero delegado de Seat y Cupra ha afirmado que la matriz alemana destinará un total de 10.000 millones de euros "para transformar España en un hub europeo del vehículo eléctrico", incluida la gigafactoría de baterías de Sagunto (Valencia).

De esa cantidad, 3.000 millones de euros se destinarán a acelerar la fabricación de pequeños vehículos eléctricos en la planta de Martorell, ha añadido el directivo.

La prioridad es "mantener el empleo" en Martorell y Barcelona

El consejero delegado de Seat ha asegurado que la prioridad de la compañía es "mantener el empleo" en las plantas de Martorell y Barcelona y no tener que reducir de nuevo la plantilla.

"Fue una decisión estratégica al hacer la provisión del año pasado para la reestructuración de la empresa", ha explicado Griffiths en referencia al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que se llevó a cabo en septiembre de 2022 en las dos plantas debido a la crisis de los semiconductores y la escasez de materias primas. Entonces se prorrogó hasta el 30 de junio de 2023 (y no hasta el 31 de marzo, como estaba previsto), algo que según ha asegurado Griffiths no prevé que vuelva a ocurrir: "Espero que no tengamos que prolongarlo, no es nuestro objetivo".

El consejero delegado de Seat y Cupra ha añadido que, no obstante, existe una incertidumbre no solo relativa a la crisis de los semiconductores, sino también relacionada con otros aspectos que no ha especificado y ha avanzado: "Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en un mundo incierto".

Ha asegurado que la compañía trabajará para seguir siendo flexible y aprovechar todos los instrumentos que tenga a su alcance, y ha reiterado que el objetivo es continuar "explotando todo el potencial de producción" que tiene Seat en Martorell.