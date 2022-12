La señora Charo, desalojada por sorpresa a los 76 años tras una comunicación errónea del juzgado

Por sorpresa, la Policía Nacional ha ejecutado este jueves el segundo desalojo de Rosario Gómez-Limón, una anciana de 76 años con discapacidad que ocupaba desde hacía cuatro años un piso vacío de un "multipropietario" en el madrileño distrito de Puente de Vallecas.

El desahucio estaba previsto para este jueves después de retrasarse una semana, aunque ayer, el juzgado de Primera Instancia 47 de Madrid notificó por escrito a los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas que el lanzamiento se posponía hasta el 11 de enero. El colectivo había solicitado esta semana por escrito un aplazamiento de un mes, y habían considerado que esta notificación correspondía a su petición.

Sin embargo, el escrito de la Secretaría de Notificaciones y Embargos de este juzgado estaba fechado el día 13 de diciembre, mientras que la notificación de desahucio previsto para este jueves era posterior.

Poco antes de las 9.00 horas de este jueves, un dispositivo policial ha cortado las calles colindantes, a pesar de que los colectivos antidesahucios no habían convocado ninguna acción para evitar el desalojo, ya que no estaba previsto. Según informan a Público activistas presentes en el desalojo, la señora Charo, como se la conoce en el barrio, se encontraba sola en el piso, del que no había recogido ninguna de sus pertenencias.

A pesar de los intentos in extremis de negociar con la comisión judicial un aplazamiento, la PAH de Vallecas ha informado de que el desalojo va a ejecutarse.

(Habrá ampliación)