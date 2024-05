Trabajo y sindicatos encarrilan el acuerdo para reformar el subsidio de paro con nuevas ayudas y reglas de compatibilidad

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos tienen encarrilado un preacuerdo para reformar el subsidio por desempleo tras la reunión que ha tenido lugar este lunes, donde se ha propuesto la creación de una ayuda específica para mujeres víctimas de violencia de género.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó en la mañana de este lunes que se permitirá compatibilizar este subsidio con un empleo y que la prestación contributiva de paro podrá adquirirse con el desempeño de un puesto de trabajo.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado después del encuentro que el objetivo es evitar que el paro se enquiste, ya que a partir del primer año cobrando la ayuda, es cuando existen mayores problemas de inserción en el mundo laboral. De esta manera, habrá una serie de estímulos para que los parados de larga duración "puedan incorporarse al mercado de trabajo", ha explicado.

Pérez Rey ha recalcado que su intención es que la CEOE se incorpore a este posible pacto. "Lo que hemos pedido a las organizaciones es que ahora hagan su proceso de consulta interna y que nos den una respuesta. Yo tengo mucha confianza en que, una vez que el texto ha sido puesto encima de la mesa, podamos contar con un acuerdo", ha señalado el secretario de Estado.

Con este motivo, ha reconocido que algunas posturas que plantea la patronal no son asumibles para el departamento de Trabajo, pero para mejorar la cuantías y garantizar la compatibilidad "no hay ninguna justificación para que no esté dentro", ha apuntado Pérez Rey, quien espera anunciar el acuerdo en un "plazo inminente".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado el preacuerdo de la medida a través de su cuenta de X (antigua Twitter). "Ojalá lo hubiesen hecho antes pero Podemos vuelve a demostrar que pelear sirve", ha escrito. En enero pasado, la formación morada había votado en contra de un decreto anticrisis del Gobierno en el que se incluía una reforma de este subsidio, por la reducción que se contemplaba en los porcentaje de cotización de los perceptores mayores de 52 años.

Desde la parte sindical, Cristina Estévez (UGT) y Carlos Bravo (CCOO) han valorado positivamente los avances conseguidos en la negociación porque mejora la protección por desempleo del nivel asistencial y sus cuantías, además de incorporar nuevos colectivos.

Los representantes también han asegurado que esperan recibir un nuevo texto con las aportaciones realizadas en las próximas horas con el fin de someterlo a sus respectivos órganos de dirección.