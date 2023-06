Trabajo y los sindicatos llegan a un acuerdo sobre el estatuto del becario

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT han acordado este viernes aprobar el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, lo que se conoce como el estatuto del becario.

Según ha avanzado El País, se ha alcanzado un acuerdo –al que no se han sumado los empresarios– que regulará las prácticas extracurriculares de los estudiantes.

Estas prácticas suponen el mayor escenario del fraude de los conocidos como falsos becarios, estudiantes en formación que, de facto, realizan la labor propia de un trabajador asalariado sin percibir sus prestaciones y sin estar amparados por sus derechos.

El acuerdo parecía inminente pero Trabajo decidió tratar de convencer a la patronal para que se sentara en la mesa y formara parte del mismo, con el objetivo de dotarlo de mayor consenso y garantías. Pero finalmente no ha sido así.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, subrayaba este lunes que "no van a apoyar ninguna ley" con las Cortes disueltas, en referencia al estatuto del becario. "No veríamos con buenos ojos sacar leyes cuando las Cortes están disueltas (...) no vamos a apoyar ninguna ley", aseguraba ante los medios.

En días previos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, instó a la CEOE a seguir negociando sobre esta norma que Gobierno y agentes sociales tienen bastante avanzada tras meses de negociaciones. "Le pido al señor Garamendi que recapacite. Y, desde luego, mi opinión es que esta norma hay que sacarla adelante", afirmó la vicepresidenta.