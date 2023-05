Los sindicatos y la patronal firman el acuerdo salarial hasta 2025

Los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE-Cepyme han firmado el nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC), que establece una subida de salarios del 4 % en 2023 y del 3 % en 2024 y 2025, así como una cláusula de revisión del 1 % en función de la inflación.

En un acto que ha tenido lugar en el madrileño Círculo de Bellas Artes, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, han rubricado el AENC, a cuya firma no ha acudido ningún miembro del Gobierno, pues se trata de un acuerdo bipartito, fruto de la negociación entre sindicatos y empresarios.

Las negociaciones de este acuerdo, que sirve de indicación en la negociación colectiva, estuvieron meses bloqueadas ante la negativa de la patronal a incluir cláusulas de revisión salarial vinculadas al alza de los precios, algo que finalmente sí contempla el acuerdo, y por el rechazo a pactar una subida para el pasado año y que ha quedado fuera del nuevo AENC.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha destacado tras la firma del acuerdo que es un día "muy importante", porque, además de "poner en valor" el diálogo social bipartito, este acuerdo da "estabilidad" a empresas y trabajadores. "Esto no va en contra de nadie, va a favor de todos y de España", ha afirmado.

El líder empresarial ha subrayado que se trata de un "gran y un buen acuerdo en un momento complicado desde el plano económico". "Estamos demostrando por encima de todo nuestra responsabilidad", ha añadido.

Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha resaltado que es un acuerdo que beneficia a la pyme y ha hecho hincapié en que en un momento de incertidumbre como el actual, genera "certidumbre" y aporta "estabilidad".

Cuerva, que al igual que Garamendi ha reivindicado el diálogo social bipartito, ha subrayado además que, en las circunstancias actuales de incremento de costes, la flexibilidad que introduce este acuerdo es una "herramienta necesaria" para que las empresas gestionen "momentos complicados".

Por la parte sindical, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha definido el AENC como una "gran aportación" a la negociación colectiva, si bien ha indicado que "el gran reto" es que marque un "punto de inflexión" para desbloquear los más de 1.300 convenios colectivos que se encuentran bloqueados.

"Si provoca una recuperación de los salarios, creemos que es el mejor antídoto ante los riesgos y la dificultad económica que todavía amenazan a España", ha apuntado Sordo.

El líder de CCOO ha indicado que, de trasladarse, las subidas salariales hasta 2025 oscilarán entre el 10,33 % y el 13,56 %, y ha valorado igualmente que el AENC aborda otras materias laborales que no pueden implementarse únicamente mediante la legislación.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido que un momento de crecimiento económico como el actual "requería un acuerdo de estas características que permita resolver los convenios colectivos que quedan pendientes".

"Este acuerdo va en una buena dirección", ha apuntado el líder ugetista, que ha valorado la recuperación de la cláusula de garantía salarial y las subidas pactadas, "que va a permitir no solo mantener el poder adquisitivo de los salarios, sino recuperarlo".



El AENC es un texto en el que sindicatos y empresarios recogen recomendaciones para sus negociadores de convenios colectivos, en el que suelen incluir tanto una senda salarial, como otras materias relacionadas con el empleo, por ejemplo cuestiones relativas a la contratación. No es de obligado cumplimiento, pero sirve de guía a ambas partes cuando se sientan a negociar un convenio colectivo.

En el acuerdo, sindicatos y empresarios recomiendan subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% tanto para 2024 como para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025), que se aplicarían al inicio del siguiente ejercicio.

¿Cómo serán las subidas salariales?

En el acuerdo que ha sido rubricado este miércoles, los sindicatos y la patronal recomiendan subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% tanto para 2024 como para 2025, lo que supondría un 10% en tres años.

Además, para garantizar que no se pierde poder adquisitivo, se incluye una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

¿Las subidas de salarios se aplicarán a todos los sectores?

Este nuevo pacto salarial "debe servir para impulsar la negociación colectiva de los 1.400 convenios pendientes", según informa UGT, y el objetivo es que llegue a las empresas y sectores "donde hay menos fuerza sindical".



En un principio, el acuerdo está pensado para que los salarios suban en todos los sectores. La idea es que las directrices pactadas puedan adaptarse en cada sector o empresa, cuyas situaciones son "muy desiguales" en crecimiento, resultados o incidencia del salario mínimo interprofesional (SMI), todo ello con el objetivo del mantenimiento y la creación de empleo.

No obstante, este acuerdo salarial sirve de guía a empresarios y sindicatos, pero no es de obligado cumplimiento, por lo que no garantizaría una subida de sueldo para todos los trabajadores a los que ampara.