Smart Ports 2023: la innovación, eje para el desarrollo de la economía azul

Los próximos 7, 8 y 9 de noviembre se celebrará la quinta edición de Smart Ports: Piers of the Future, que este año se realiza en formato totalmente presencial en el marco del Smart City Expo World Congress (SCEWC), la mayor feria del mundo dedicada a analizar, debatir y proponer soluciones sostenibles para las ciudades del futuro.



Smart Ports: Piers of the Future, que se celebrará en esta edición bajo el lema "Sailing Towards Innovation", reunirá a los principales expertos en sostenibilidad, innovación y tecnología portuaria con el objetivo de contribuir a la construcción del puerto del futuro, dando una especial atención a las empresas emergentes del sector marítimo y portuario, las relaciones entre los puertos y las ciudades, la economía azul y las iniciativas en el ámbito de la innovación y la sostenibilidad que están desarrollando los puertos más punteros.



Como en años anteriores, y con el Port de Barcelona dirigiendo el evento, participarán ocho de los puertos más innovadores del mundo: Amberes-Brujas, Busan, Hamburgo, Los Ángeles, Montreal, Róterdam, Göteborg y Vancouver como puerto invitado un año más, además del propio Port de Barcelona.



En el programa de Smart Ports de este año destacan tres sesiones:

• High Level Roundtable que se celebrará en el auditorio principal de SCEWC y reunirá a los máximos responsables de los puertos de Hamburgo, Los Ángeles y Amberes-Brujas y a alcaldes de ciudades costeras para, sobre la base de ejemplos reales, debatir sobre la innovación y las relaciones puerto-ciudad.



• Innovation in Blue Economy, sesión que explorará como las nuevas infraestructuras TIC -como 5G, IA y el IoT- están facilitando el desarrollo de la economía azul. Los ponentes analizarán en esta sesión cómo la digitalización está transformando los puertos, facilitando que sean más inteligentes, eficientes y sostenibles.



• Driving Sustainable and Intelligent Maritime Transport presentará algunos de los últimos avances tecnológicos que contribuyen a un transporte marítimo sostenible e inteligente.



Smart Ports se ha convertido en un socio estratégico del SCWEC, contribuyendo a la creación del acontecimiento Tomorrow.BlueEconomy. Este es una vertical que creó SCEWC el año 2022 y que comparte espacio con Smart Ports con el objetivo de promover y desarrollar la economía azul. La suma de las dos iniciativas facilita un enfoque interdisciplinario de la economía azul que aborda aspectos como la innovación, la emprendeduría, la sostenibilidad, la educación, la tecnología y la colaboración. Asimismo, les da una mayor repercusión internacional y facilita el contacto directo con el público especializado que asiste al SCEWC.



El programa de Smart Ports se desarrollará en el ágora de Tomorrow.BlueEconomy. El miércoles, 8 de noviembre, estará dedicado íntegramente al acontecimiento Smart Ports: Piers of the Future, con paneles y mesas redondas que girarán sobre los ejes de la innovación y la sostenibilidad en el ámbito portuario. La agenda del martes 7 y el jueves 9 estará a cargo del WOC (World Ocean Council), el Ayuntamiento de Barcelona y el SCEWC y se enfocará a la economía azul.



Edición de 2022 de Smart Ports: Piers of the Future.

Innovation Area

En esta edición, el stand del Smart Ports y de Tomorrow.BlueEconomy contará con una "Innovation Area" constituida por 8 "exhibition pods", ocho zonas de exposición destinadas a empresas emergentes y centros de innovación vinculados al ecosistema de cada uno de los ocho puertos.



Se trata de una zona diseñada para destacar y fomentar el espíritu emprendedor y las nuevas ideas con objetivo facilitar la presentación y promoción de soluciones disruptivas relacionadas con la industria marítima y portuaria, contribuyendo al desarrollo más dinámico y sostenible de estos dos sectores así como de las ciudades costeras.



Tech Tour Blue Economy

El ágora de Tomorrow.BlueEconomy también acogerá el Tech Tour Smart Ports y el Tech Tour Blue Economy los días 7 y 8 de noviembre por la tarde. Organizado por Tech Tour, la comunidad mundial de inversores reunidos para impulsar proyectos de innovación, estas jornadas reunirán a inversores y socios corporativos con emprendedores y startups en economía azul que buscan financiación estratégica y asociaciones en el mercado europeo.



Tech Tour Blue Economy pondrá el énfasis en la innovación con potencial para transformar los océanos, el clima y la cadena de suministro, así como también se orientará al sector marítimo y a los puertos. En este contexto, se llevarán a cabo dos sesiones, una el día 7 relacionada con la economía azul y una el día 8 centrada en los puertos inteligentes.