Los taxistas se movilizan contra Ayuso por "venderse" a los VTC

A las 10.00 horas una caravana de taxis llegaba a la Plaza de Cibeles precedidos por cuatro 'costaleros' cargando un paso compuesto por una montaña de billetes con la cara de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El sector iniciaba así su marcha hacia la Puerta de Sol para denunciar el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha "vendido" al sector de los VTC. En la pancarta principal de la manifestación se leía 'Por el cumplimiento de la Ley 1 VTC/ 30 taxis' y la ranchera El Rey los acompañaba como hilo musical.



Vista de la marcha de taxistas a su llegada a Cibeles y que llegará hasta Sol en Madrid este miércoles como protesta por la reciente aprobación de la modificación de la Ley de Transportes de la Comunidad. — efe

Los taxistas han vuelta a salir a la calle este miércoles para mostrar su rechazo a la Ley de Transportes aprobada por el Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que se vota este jueves en la Asamblea de Madrid. El Ejecutivo regional regula con esta norma la situación de los Vehículos de Transporte con Conductores (VTC) y los taxistas sostienen que la ley acabará con su sector.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha cargado desde la manifestación duramente contra el Gobierno autonómico por tramitar esta modificación por "lectura única", imposibilitando al resto de grupos políticos aportar y componer "un texto más o menos consensuado".

Para la FPTM, la ley es un "traje a medida para cuatro oportunistas"

Para la FPTM, esta norma es un "traje a medida para cuatro oportunistas" que cuentan con "miles de autorizaciones" de VTC que están dando un servicio "como si el taxi se tratara" pero sin sus "obligaciones e instrucciones".

"No se entiende cómo puede haber 9.000 coches negros en Madrid contaminando sin regulación (...) No querremos coches negros sin garantía para el usuario. El taxi tiene sus obligaciones, que las leyes se adapten en beneficio de todos y no de unos pocos", ha insistido Sanz.