'The New York Times' destaca el bajo nivel de inflación de España frente a otros países europeos

La disminución del aumento de los precios en noviembre es un indicador de que la economía española podría "sufrir menos de lo previsto en los próximos meses", según The New York Times.

El prestigioso diario estadounidense valora que el Gobierno de Pedro Sánchez fuese uno de los primeros en Europa en intervenir en la economía el año pasado. Así, recortó "los impuestos sobre la energía para ayudar a los hogares a hacer frente al aumento de los precios".

The New York Times recuerda que en octubre el Gobierno "presentó un paquete de 3.000 millones de euros destinado a proteger a la población más vulnerable del país".

Unas medidas que han reducido la presión en los ciudadanos y las empresas. De hecho, en noviembre la tasa de inflación se situó en el 6,6%, frente al 7,3% de octubre, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Es el país con la tasa más baja de la Eurozona. Y los datos de empleo también son positivos. Cifras optimistas que desactivan el discurso catastrofista del PP.

El diario estadounidense también señala el "fortalecimiento" de la economía alemana y, citando al Instituto Ifo de Múnich, señala que "la recesión podría resultar menos dura de lo que muchos esperaban".

The New York Times se suma así a otra prestigiosa publicación internacional que pone en valor la gestión de Pedro Sánchez, como The Economist, que valoraba la semana pasada la "destreza" del presidente para gobernar en coalición y establecer pactos.

Ambos artículos contradicen los malos augurios de la derecha española, empeñada en ver el vaso medio vacío.

En ese sentido, la oposición debería tomar nota del semanario británico, que valoraba el avance de España en los últimos años y décadas, pero advertía de que actualmente solo un 8% de la ciudadanía confía en los partidos políticos.