Twitter recula y pide a decenas de los empleados despedidos que vuelvan a sus puestos

Twitter despidió este viernes a 3.700 trabajadores. El recorte de personal que afectó a la mitad de la plantilla se producía después de que el multimillonario Elon Musk adquiriera la tecnológica. Ahora, tan solo unos días después de la salida de los empleados, la empresa les ha solicitado a decenas de ellos que regresen a sus puestos. Según informa la agencia Bloomberg, estas personas vieron terminada su relación laboral con Twitter por error o han sido consideradas necesarias para ejecutar algunos de los cambios que el también director ejecutivo de Tesla quiere implementar en la red social.

De hecho, uno de los cambios que había planeado Musk ha tenido que ser retrasado. Se trata de la puesta en marcha de las cuentas verificadas de pago, que no verán la luz hasta este jueves, dos días después de la fecha inicialmente prevista, según un mensaje interno de la empresa al que ha tenido acceso The New York Times, según recoge Efe. La tardanza se debe a la preocupación entre algunos empleados de la red social ante la posibilidad de que este nuevo sistema pudiese generar confusión en un momento sensible, ya que este martes se celebran elecciones legislativas en Estados Unidos.

Los despidos y la puesta en marcha del sistema de pago son dos de las cuestiones que han marcado la entrada de Musk en Twitter. La salida de los empleados la ha tratado de justificar diciendo que la compañía sufre unas "pérdidas de cuatro millones de dólares al día". En referencia al servicio de suscripción premium, que ha bautizado como Twitter Blue, ya ha anunciado que en un futuro cercano emprenderá una verificación en masa sin la que no se podrá acceder a este servicio y que formará parte del control de cuentas que piensa ejercer en la red social.

Musk dice que quiere convertir Twitter en "la fuente más segura de información del mundo", pero no detalla cómo lo hará

En este sentido, el nuevo jefe de la red social ha asegurado que se suspenderá permanentemente a cualquier cuenta que pretenda hacerse pasar por otra persona sin especificar claramente que se trata de una parodia. De hecho, este mismo domingo, varios usuarios -incluidos algunos verificados-, cambiaron su nombre por el de Elon Musk para mofarse de él y Twitter actuó suspendiendo sus perfiles. Entre los afectados se encuentra la humorista Kathy Griffin, que haciéndose pasar por el propietario de la red social llamó a los estadounidenses a votar al Partido Demócrata en los comicios de este martes.



Así las cosas, Musk tuiteó que Griffin recuperará su cuenta, en la que aglutina a unos dos millones de seguidores, si paga los ochos dólares necesarios para acceder a Twitter Blue. Además, el director ejecutivo de la compañía ha vuelto a incidir en que su prioridad para la plataforma es garantizar la libertad de expresión. Por ello, dice que quiere convertir la red social en "la fuente más segura de información de todo el mundo". Lo que no ha detallado por el momento es cómo quiere hacerlo.