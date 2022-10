UGT y CCOO comienzan su otoño caliente frente a la CEOE: "La patronal lastra la recuperación económica"

O negociación o conflicto. Ese es el dualismo en el que actualmente se mueven los sindicatos y las organizaciones sociales. Estas últimas rechazaron la negociación sobre las subidas salariales, así que Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores han iniciado un periodo de movilizaciones para presionar a la patronal. Por el momento, este 7 de octubre, día internacional por el trabajo decente, se han manifestado frente a las puertas de las asociaciones empresariales en toda España, y han convocado una manifestación para el próximo 3 de noviembre en Madrid.

Precisamente, en la capital se han congregado en torno a 600 personas que se han movilizado ante el aviso de las agrupaciones sindicales. La cita en Diego de León 50, frente a la sede de la CEOE y en la que han participado los representantes de los dos sindicatos tanto a nivel estatal como regional, ha tenido como tónica general la exigencia de una subida real de los salarios y la aceptación por parte de la patronal de la negociación colectiva de los convenios.

"Si no hay subida de salarios, no podemos decir que el trabajo sea decente"

En declaraciones a la prensa antes del inicio del acto, Pepe Álvarez, secretario general de UGT se ha referido al porqué de la elección de este 7 de octubre para la movilización: "Hoy es el día internacional del trabajo decente y nos movilizamos en todo el mundo por mejorar las condiciones laborales y terminar con el trabajo infantil”. Inmediatamente después ha afirmado que en España no hay trabajo decente. "Si no hay subida de salarios, no podemos decir que el trabajo sea decente. Si tenemos un IPC en el 9%, y una subida de salarios media en 2022 de 2,9%, no se puede decir que estemos ante una subida de salarios decente", en sus propios términos.

En la esquina de la madrileña calle Diego de León con Príncipe de Vergara, más de una decena de cámaras de televisión enfocaban a un Álvarez que ha criticado la posición de la patronal. "La subida de la inflación con toda seguridad tiene un punto importante que es la subida indecente de los beneficios que está habiendo por parte de muchas empresas en nuestro país, de empresas grandes, pequeñas y medianas. Se está forrando a costa de no subir los salarios en nuestro país", ha desarrollado.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, interviene durante la concentración de los sindicatos delante de la sede de CEOE. Detrás de él están la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, el secretario general de UGT, Pepe Álvares, y la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López. — Guillermo Martinez

Falta de responsabilidad de la patronal

"Hoy hay millones de trabajadores, no ya en condiciones de precariedad, sino en condiciones de semiesclavitud"

Este acto frente a la sede de la patronal española y madrileña tan solo ha sido el inicio de unas movilizaciones que reivindican la subida de los salarios para la clase trabajadora, tal y como han explicitado miembros de CCOO y UGT. "La lucha continuará hasta que consigamos que la patronal se siente en la mesa de negociación con propuestas y que podamos salir de la situación en la que nos encontramos", ha concluido Álvarez antes de que su homólogo de CC OO, Unai Sordo, tomara la palabra. "Conviene no perder la perspectiva del mundo en el que vivimos. Hoy hay millones de trabajadores a lo largo y ancho del planeta que trabajan, no ya en condiciones de precariedad, sino en condiciones de semiesclavitud", ha iniciado su intervención.

Mientras decenas de sindicalistas se agolpaban a la entrada del edificio de la CEOE y ocupaban un par de carriles de la carretera, Sordo ha incidido en que se concentran para reiterar las reivindicaciones salariales: "Transcurrido el tiempo transcurrido, con huelgas en distintos sectores, se puede decir que casi todas las cartas están encima de la mesa, y la posición de las organizaciones empresariales en España en este momento es de una falta de corresponsabilidad sobre la marcha de su país", ha dicho.

"Las organizaciones empresariales están por la labor de salir de esta crisis de precios por la puerta que hemos salido de todas las crisis económicas de España en los últimos 40 años excepto la de la pandemia, es decir, con un empobrecimiento generalizado de las mayorías sociales; es decir, que sean los trabajadores y trabajadoras las que paguen con su salario y quizá su puesto de salario esta crisis de precios", se ha explayado el mayor representante de CCOO.​

Menores impuestos, devaluación de lo público

Así pues, el sindicalista ha reivindicado que los salarios mejoren a costa de los excedentes empresariales. "No vale utilizar el dumping fiscal que plantea la derecha, de reducir de forma generalizada los impuestos, porque dicen que los trabajadores tengan más disponible a costa de dejar intactos los beneficios de las empresas", en sus propios términos. Esta dinámica seguida por varios de los líderes regionales del PP en España "es lo mismo que deteriorar la sanidad pública, las pensiones públicas y la atención a la dependencia pública", ha incidido Sordo.

Vista de la concentración de los sindicatos UGT y CCOO delante de la sede de CEOE. Guillermo Martinez. — Guillermo Martinez

Para hacer frente a la inflación y la escalada de los precios de la cesta de la compra, los sindicatos han instado a la CEOE a llegar a unos consensos en los convenios colectivos que eviten la pérdida de poder adquisitivo. Según el propio Sordo, "no se trata de que hoy para mañana suban los salarios el 9,4%.

Sabemos que esto no va a generarse en todos los convenios, pero sí que en este año y los dos que vienen podamos dar certidumbre de que se recuperar el poder adquisitivo que los trabajadores están perdiendo ahora mismo".

Las subidas salariales para el 2023 y 2024 deben estar en torno al 4 y 4,5%

Cuando ya pasaban las 11.00 horas, hora teórica del inicio del acto, los periodistas han podido realizar únicamente tres preguntas. La primera, sobre la propuesta de subida de salarios concreta de los sindicatos, a lo que Sordo ha respondido que plantean subidas salariales para el 2023 y 2024 que deben estar en torno al 4 y 4,5%. "La clave son compromisos de recuperación de la actual pérdida de poder adquisitivo a lo largo de estos años. Cuando la inflación baje en los próximos trimestres, no puede ser que la mejora de los beneficios empresariales se la apropien en exclusiva las empresas", ha añadido.

La revalorización de las pensiones, obligatoria

La segunda cuestión ha versado sobre las subidas máximas de cotización al 8,6% que el Gobierno ha incluido en los presupuestos. En esta ocasión, ha sido Álvarez el encargado en responder. "Hay que remarcar que el Ejecutivo no tenía ninguna negociación abierta con los sindicatos sobre esta cuestión" ha comentado al principio de su intervención. Y ha proseguido: "La CEOE tiene que ser consciente de que las pensiones en nuestro país tienen que subir porque hay una ley que mandata esa subida, la ley de revalorización de las pensiones que ellos también apoyaron y firmaron. Si las pensiones suben, las bases de cotización tienen que subir para poder pagarlas", ha finalizado.

"La política debe estar convenientemente retribuida"

Por eso, desde el punto de vista de UGT la subida que aparece en los presupuestos generales del Estado tiene una relación directa con la subida del coste de la vida y a la vez también con la subida de las pensiones que va a haber en nuestro país. El turno de preguntas no ha finalizado sin que los representantes sindicales se pronunciaran sobre la subida salarial del Gobierno. Tanto Sordo como Unai han dicho, en este sentido, que "la política debe estar convenientemente retribuida".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, interviene durante la concentración de los sindicatos delante de la sede de CEOE. Detrás de él están la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López. — Guillermo Martinez

Una bandera rojigualda desgastada con la corona borbónica en la franja amarilla colgada en uno de los balcones de la zona se movía levemente con el viento. Las banderas de UGT y CCOO, por su parte, no dejaban de hondear. Agitadas por decenas de militantes, muchos de ellos portaban brazaletes de su organización o camisetas reivindicativas, como las que vestían dos personas en solidaridad con el conflicto abierto en la fábrica de Bimbo en Paracuellos del Jarama. Los menos con petos, y la mayoría con pegatinas, han aplaudido las diferentes intervenciones de sus representantes.

Vivir de forma decente en la Comunidad de Madrid

"Era necesario elegir entre salario o conflicto y la patronal ha elegido conflicto"

Una de ellas ha sido Marina Prieto, coordinadora general de UGT Madrid, quien ha reclamado la inclusión de cláusulas de revisión salarial en todos los convenios colectivos para garantizar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras de este país. "Se les dijo claro, que era necesario elegir entre salarios o conflicto, y la patronal lo ha tenido claro y ha elegido conflicto", ha explicitado. Precisamente en el día del trabajo decente, Prieto ha recalcado que eso pasa por tener ingresos justos que dignifiquen el trabajo de la clase trabajadora de este país y comunidad autónoma, parafraseándola.

Y ha continuado: "Pero en la Comunidad de Madrid también queremos vivir de forma decente, y para ello es necesario tener políticas públicas que garanticen servicios públicos y no su devaluación y deterioro como sucede en la región". Prieto considera que cada vez es más difícil acceder a la atención sanitaria o enviar a "nuestros hijos" a la escuela, y "parece mentira que después de todo lo que hemos pasado, si hablamos de residencias cada vez sea más difícil que garanticen una atención digna a nuestros mayores", ha señalado a colación de lo ocurrido en la Comunidad durante la pandemia.

Su diatriba también ha estado dirigida a la pequeña patronal de la Comunidad de Madrid: "Que no se dejen arrastrar por las políticas de la CEOE que las llevan a una situación de desastre. Las problemáticas de las pequeñas empresas son completamente distintas a la de las grandes empresas". Así pues, López ha seguido la estela de sus compañeros y ha exigido subidas salariales y reconocimiento de la negociación colectiva. "Eso hará que podamos salir antes de la crisis en la que estamos inmersos", ha concluido frente al micrófono preparado en una pequeña tarima decorada con el lema de la jornada: salario o conflicto. Y la segunda "o" de la palabra conflicto en llamas.