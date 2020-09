Claudia Saumell tiene 22 años y acaba de terminar periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ahora, tras terminar la carrera, se dispone a estudiar un máster para intentar conseguir trabajo.

Su única experiencia laboral ha sido como becaria y confía en poder encontrar un trabajo dentro de dos años que le permita una cierta estabilidad económica y laboral. El leitmotiv al que aspiran todos los protagonistas de la serie Viaje al centro de la precariedad.

¿Qué es la precariedad?

Para mí la precariedad es trabajar y seguir siendo pobre. Antes teníamos asociado el ser pobre con estar en paro y ahora puedes ser pobre aún estando trabajando.

La carrera universitaria ,¿la hizo por vocación o pensando en el futuro?

Lo hice por vocación, totalmente. Yo realmente quería estudiar un doble grado de periodismo y ciencias políticas, pero aquí no había esa carrera y estudié periodismo sin ciencias políticas.

¿Ha trabajado alguna vez?

Me dieron unas prácticas en las que tenía que ir cinco horas diarias y me pagaban 450 euros al mes. Estaba muy bien en comparación a otras prácticas, pero con el coronavirus tuvimos que hacer un parón y ahora estoy buscando trabajo.

¿Qué trabajos le han ofrecido?

En todos los trabajos que encuentro piden dos o tres años de experiencia, algo que yo no puedo cumplir… Lo que me encuentro son prácticas por muy poco dinero o casi gratis. Hace poco rechacé una oferta en la que pagaban 100 euros por 25 horas semanales.

¿Se pide mucha cualificación y experiencia para los sueldos que se pagan en este país?

Sí, totalmente. Creo que los jóvenes tenemos que empalmar años de prácticas, cobrando muy poco dinero, para poder demostrar que tenemos experiencia y así intentar optar a algún puesto de trabajo.

¿Vivirá peor que la generación de sus padres?

Creo que sí. Somos una generación más formada porque hemos tenido más oportunidades para estudiar, pero luego no hemos tenido ni tenemos oportunidades laborales.

¿Se plantea marcharse fuera de España?

La verdad es que lo he pensado, pero ahora no lo considero una opción porque tengo todo aquí. Me estoy formado y quiero seguir formándome para intentar conseguir algo aquí.

¿Cómo se encuentra ahora mismo su entorno?

Bastante mal, la verdad. La mayoría somos recién graduadas y vamos como locas buscando prácticas. Un amigo ha estado casi un año de becario en un bufete de abogados trabajando gratis.

¿Qué opina de los salarios de este país?

Son una miseria. Es cierto que depende de la ciudad en la que vivas, pero aún así 1.000 euros es un salario muy bajo.

¿Son correctas la propuestas que se ofrecen a los becarios?

Yo en eso he tenido suerte porque la empresa en la que estuve haciendo prácticas me trataron bien, pero conozco muchos casos de abuso hacia los becarios.

Además, nos piden mucha formación y mucha responsabilidad para un puesto en el que supuestamente estamos aprendiendo.

Con un becario la empresa se ahorra un sueldo o dos y, en cambio, les estás dando una responsabilidad muy alta.

¿Cuánto tiempo cree que aguantará saltado de puesto de becaria en puesto de becaria?

No lo sé, lo veo todo muy negro. Ahora mismo vivo en casa de mis padres y por el momento me pueden mantener, pero espero que dentro de dos años pueda tener un trabajo.

¿Cómo ve el futuro de la gente joven en España?

Muy mal, lo veo muy mal. No creo que se nos prepare para el mercado laboral. La sociedad no nos prepara, salimos de la universidad muy pequeños todavía y como además no se nos dan oportunidades laborales, poco a poco te vas cayendo…

¿Qué expectativas tiene?

Uff…. seguir formándome para añadir cosas al currículum e intentar que alguien me dé una oportunidad.