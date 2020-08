Los mejores municipios de Madrid para comprar vivienda nueva

El mercado inmobiliario madrileño, uno de los más sólidos junto al catalán, ha visto como la crisis motivada por la Covid-19 ha tenido un efecto diferente según el tipo de inmueble: mientras que las viviendas de segunda mano han empezado a bajar sus precios, las de obra nueva aún mantienen el tipo, apunta Iurii Kamaev, fundador del grupo internacional de empresas Housage y de la plataforma inmobiliaria Sinagentes.

La vivienda nueva en Madrid tras la Covid-19

De acuerdo con el informe publicado por la consultora Gesvalt, el precio de la vivienda (nueva y usada) en la Comunidad de Madrid se ha situado en 2.191 euros/m2 a finales del segundo trimestre de 2020. Esta cifra supone un descenso interanual del 1,9% y trimestral del 1,0%.



El signo cambia, sin embargo, si nos centramos en el mercado de obra nueva. Sociedad de Tasación señala en su Estudio de Vivienda Nueva en Madrid que el precio medio en el área metropolitana de la capital ha experimentado durante el primer semestre del año un crecimiento del 2,9% y 0,8% (interanual y semestral, respectivamente) hasta alcanzar los 2.039 euros/m2.

Los precios siguen creciendo, pero de forma moderada

En relación con el resto de España, el precio de la vivienda nueva en la Comunidad de Madrid ha crecido a un ritmo muy similar. En el conjunto del país, la obra nueva ha registrado una subida interanual del 3% y una variación semestral del 0,8% hasta alcanzar los 2.472 euros/m2.



La cosa varía si nos fijamos en Madrid capital, donde el precio del metro cuadrado (3.663 euros) se ha incrementado un 4,2% con respecto al año pasado y un 1% con respecto a diciembre de 2019.



Como puede verse, la vivienda nueva parece resistir por ahora el impacto de la crisis sanitaria y económica de la Covid-19 tanto en Madrid capital como en su área metropolitana. No obstante, y como ha sucedido a nivel nacional, su ritmo de crecimiento se ha suavizado durante estos últimos meses.

Las propiedades que se han revalorizado con el coronavirus

Pero el coronavirus no solo ha motivado cambios en las cifras del mercado inmobiliario (número de ventas y precios), sino también en las preferencias de los compradores.



De acuerdo con los patrones de búsqueda detectados en varios portales inmobiliarios, la pandemia ha hecho que los compradores se muestren ahora interesados en inmuebles con habitaciones más grandes y espacios al aire libre (terrazas, jardines, etc.).



En este contexto, parece que ganan terreno las viviendas unifamiliares alejadas del centro de las grandes ciudades. Es decir, las personas prefieren comprar inmuebles más grandes y con más espacios exteriores aunque se ubiquen en la periferia (entre otras cosas, por el teletrabajo que se ha implantado en los últimos meses).



No obstante, queda por ver si este cambio de preferencias es pasajero debido a los efectos causados por el reciente confinamiento o acaba convirtiéndose en una realidad.

Los municipios de Madrid más destacados para comprar obra nueva

Centrándonos ya en la oferta de pisos de obra nueva, el mayor número de promociones a la venta se encuentra en la capital. Destaca especialmente la zona conocida como El Cañaveral-Los Berrocales, un megaproyecto residencial en el distrito de Vicálvaro que tiene prevista la construcción de 14.000 viviendas.



Fuencarral, con Peñagrande y Montecarmelo como barrios más destacados; Hortaleza, con Valdebebas y Sanchinarro como buques insignia; Carabanchel; Moncloa; Chamberí; Arganzuela; Tetuán y Barrio de Salamanca son otras zonas interesantes para aquellos compradores que se resisten a vivir fuera de la capital.



Ya en los alrededores de la gran capital, los municipios que concentran la mayor oferta de promociones de obra nueva se encuentran en el noroeste, Corredor del Henares, sur y norte.

Boadilla del Monte

Boadilla del Monte aglutina, junto con Pozuelo de Alarcón y Las Rozas de Madrid, el mayor volumen de promociones en la zona noroeste de Madrid. Otras localidades destacadas son Villaviciosa de Odón, Collado Villalba y Majadahonda.

Boadilla es uno de los municipios en el punto de mira de aquellas personas que quieren residir en una de las zonas más premium de la Comunidad de Madrid. De hecho, y según Sociedad de Tasación, es por detrás de Pozuelo (2.925 euros/m2) y Alcobendas (2.755 euros/m2) la más cara del área metropolitana (2.520 euros/m2).



Su oferta de viviendas incluye pisos y chalets pareados e independientes de una a cuatro o más habitaciones a partir de 375.000 euros.

Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz

Con precios más ajustados (incluso hay promociones de vivienda protegida), el Corredor del Henares es otro de los puntos calientes del mercado inmobiliario madrileño.



Los municipios de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares concentran la mayor parte de los nuevos complejos residenciales. No obstante, también puede encontrarse stock de vivienda a estrenar en Villalbilla, Velilla de San Antonio, Meco, Coslada y Loeches.



Con más de una veintena de proyectos en construcción, la mayoría de las viviendas de obra nueva en Torrejón de Ardoz son pisos de una a cuatro habitaciones con un precio de partida de 150.000 euros. No obstante, las personas que buscan mayor privacidad también pueden encontrar chalets adosados.



La universitaria Alcalá de Henares es otro de los focos más atractivos gracias a sus numerosas promociones a la venta y su amplia oferta de servicios. Con un abanico de precios comprendido entre 150.000 y 400.000 euros, las viviendas nuevas en Alcalá de Henares incluyen tanto pisos como viviendas unifamiliares con diferentes niveles de acabados y calidades.

Valdemoro

Si viajamos al sur de la provincia, Valdemoro y Getafe acopian el mayor volumen de vivienda nueva. No obstante, también pueden encontrarse promociones en otras zonas como Arroyomolinos, Alcorcón, Móstoles, Leganés, Parla y Pinto.



En el caso de Valdemoro, la localidad oferta más de una veintena de proyectos de vivienda libre y protegida con pisos y chalets adosados e independientes. Para su adquisición es necesario realizar un desembolso mínimo de 97.000 euros.



Getafe, otro de los mercados de obra nueva más activos en Madrid, pone a disposición de los compradores pisos y viviendas unifamiliares con un precio comprendido entre 165.000 y 539.000 euros.

San Sebastián de los Reyes

Su proximidad a la capital y su amplia oferta de servicios han convertido a San Sebastián de los Reyes en uno de los municipios más deseados para vivir. Algo que también tiene su reflejo en el precio medio de la obra nueva, 2.320 euros/m2 según Sociedad de Tasación.



Colmenar Viejo, Tres Cantos y Alcobendas son otros actores principales del mercado de obra nueva en el norte de la provincia madrileña.



Como puede verse, la oferta de viviendas nuevas en la Comunidad de Madrid es de lo más variopinta tanto en la tipología de los inmuebles como en sus precios. No obstante, el coste elevado en Madrid capital y la ausencia de suelo disponible hacen que muchos compradores acaben buscando casa en municipios situados en las afueras, zonas en las que han proliferado amplias urbanizaciones equipadas con todo tipo de zonas comunes.