La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido este martes el juicio del exfutbolista y actual entrenador del equipo de fútbol infantil A del Real Madrid, Xabi Alonso, hasta decidir si es competente para juzgarle por tres delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

El fiscal pide en sus conclusiones provisionales cinco años de prisión para Xabi Alonso y para su asesor y su consultor fiscal, Iván Zaldía e Ignasi Maestre, respectivamente, además de una multa de cuatro millones de euros y que abonen conjuntamente 2.032.845, la cantidad total del perjuicio supuestamente ocasionado a la Agencia Tributaria.

Al comienzo de la vista la presidenta del tribunal ha pedido a las partes que se pronunciaran sobre si están de acuerdo en que la Audiencia Provincial de Madrid es competente o si lo es un Juzgado de lo Penal.

El fiscal y la abogada del Estado han estimado que la Audiencia es competente porque en sus acusaciones aplican en el último delito fiscal el Código Penal vigente que prevé penas para el mismo de dos a seis años de prisión, al entender que en la pena mínima favorece más a los acusados teniendo en cuenta además que al haber abonado ya cantidades podría aplicarse alguna atenuante por reparación.

El representante de la Fiscalía ha recordado que el Código Penal anterior a la reforma de 2012 prevé una pena de tres a cinco años.

Los abogados defensores han manifestado que prefieren que el juicio se celebre cuanto antes pero han dejado al criterio del tribunal la decisión y han anunciado que no plantearán ningún pleito sobre la misma.

El tribunal ha suspendido el juicio para dictar una resolución sobre la competencia y en su caso volverá a señalar la vista en otra fecha.

El exjugador del Real Madrid Xabi Alonso. EFE/ Victor Lerena

El jugador defiende su inocencia

El exfutbolista afirmó que seguirá hasta el final para demostrar su inocencia. "Si tengo la convicción y la confianza en que he hecho todas las cosas bien, en que he colaborado desde el principio y en que nunca he ocultado nada, tengo que defenderme y confiar en la justicia. Por eso hasta aquí he llegado y voy a seguir hasta el final", señaló.

"Estaría preocupado si pensara que tengo algo que ocultar o que algo no lo he hecho bien. Como no es así, sigo para adelante", declaró ante los medios de comunicación a la salida de la Audiencia.

En la misma línea, el exjugador del Real Madrid y de la selección española manifestó: "Previamente tanto en Fiscalía como el anterior juzgado me absolvieron y por eso sigo aquí, defendiendo mi inocencia hasta el final y confiando en la justicia"

Alonso explicó lo sucedido en el interior de la Audiencia: "El tribunal ha decidido que tiene que valorar si son competentes para enjuiciar esta causa. Tengo que respetar la decisión que tengan que tomar, lo que valoren, y seguir confiando en la justicia. Ahora hay que esperar".

"Yo confío en la justicia", insistió. "Cada caso es diferente y el mío lo están valorando, lo están estudiando. Y ya está. Ahora hay que esperar", indicó el exjugador.

Durante la mañana acudió asimismo al recinto su excompañero en el club blanco Cristiano Ronaldo, quien llegó más tarde y se marchó antes que él. Pese a que coincidieron un tiempo dentro, el jugador vasco dijo que no le había visto: "No he visto a Cristiano, estábamos en diferentes salas".