Yolanda Díaz pide a la patronal que "vuelva a la senda del reencuentro" tras quedar fuera del acuerdo del salario mínimo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este jueves a las organizaciones empresariales que vuelvan a la "senda del reencuentro" tras no apoyar la subida del SMI para este año y les ha reclamado que no pongan "ni líneas rojas ni fronteras" en la mesa del diálogo social.

En una entrevista en TVE, la vicepresidenta segunda ha recordado que su departamento primó "el acuerdo sobre todas las cosas" y que "hubo diálogo", aunque le da pena que la CEOE "no haya negociado". "Se han sentado diciendo cero y salen diciendo cero", ha señalado.

"Es una pena que por estas cantidades, que no perjudican a una empresa, no hayan negociado", ha insistido Díaz, que ha reclamado a la patronal que deberá explicar "por qué en estos momentos, cuando la economía crece y el empleo va muy bien, dicen no". "Se tendrían que comprometer con nuestro país", ha asegurado la ministra, al tiempo que les ha instado a que vuelvan "a la senda del reencuentro".

Díaz, que ha querido destacar que la patronal "nunca se levantó de la mesa", también ha resaltado que las organizaciones empresariales sí están firmando con los sindicatos las subidas en los convenios colectivos mientras que con el SMI no acuerdan. "Eso no es negociar, son líneas rojas y fronteras con las que nunca se debe ir a una mesa", ha indicado.

El Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT han alcanzado un acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 15 euros, hasta los 965 euros mensuales en catorce pagas, con efectos desde el 1 de septiembre de este año.

No se ha fijado en el acuerdo ninguna cuantía para el próximo año, pero Trabajo se ha comprometido para que el SMI, mediante su "progresiva revisión" en 2022 y 2023, alcance el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y como prometió el Gobierno de coalición.