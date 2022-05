Ana Pontón: "Que Vox no exista en Galicia es mérito de los gallegos y gallegas y no de Núñez Feijóo"

Ana Pontón (Sarria, Lugo, 1977) pasó por Madrid, como dirían en Galicia, " a fume de carozo " , rápido y con la agenda llena. Su última parada para hacer esta entrevista la llevó a la calle más concurrida de la capital, la Gran Vía. A Pontón le alegra, y se le nota, que le hablen en gallego en el centro de la gran ciudad porque eso también es "sacar a Galicia del rincón", el propósito político de la líder del Bloque Nacionalista Gallego. "Solo se sabe si nieva en Madrid y eso no puede ser", dice en la redacción de Público , que toma nota. Pontón es la principal alternativa a otro gobierno del PP en la Xunta de Galicia. La suya es la voz más relevante de la izquierda gallega después de haber conseguido que el BNG pasase de 6 a 19 diputados y diputadas en el Parlamento, y las encuestas alimentan sus expectativas de crecimiento. "Lo vamos a dar todo para gobernar", avisa. Si lo consiguen, la gesta no sería pequeña después de cuatro mayorías absolutas de Alberto Núñez Feijóo, que ya es presidente en funciones de la Xunta. "¿Si voy a echar de menos a Feijóo?", responde irónica la gallega.

¿Por qué han apoyado el plan anticrisis del Gobierno?

Por pura responsabilidad con la ciudadanía. Es evidente que estamos viviendo una crisis de precios sin precedentes que ahoga a las familias y, aunque nos parezcan medidas insuficientes, creemos que esas medidas son necesarias.



Y, en segundo lugar, porque hemos conseguido el compromiso de que el Gobierno socialista va a acelerar las medidas que estaban previstas en el acuerdo de investidura que firmó Pedro Sánchez con el BNG. Creemos que es importante que esa agenda gallega se reactive porque es un compromiso que ha adquirido Pedro Sánchez. No con el Bloque, sino con Galicia.

¿Consideran que Sánchez está incumpliendo ese acuerdo con el BNG?

No es que lo consideremos, es que es objetivo. Se ha avanzado en algún punto, sí, pero hay muchos otros aspectos que formaban parte de ese acuerdo de investidura y donde el señor Sánchez y el Gobierno del Partido Socialista y de Podemos no están cumpliendo con nuestro país.

La negociación para la votación del plan de choque ha estado marcada por el escándalo del 'caso Pegasus'. ¿Cree que el voto del Bloque Nacionalista Gallego al real decreto-ley habría sido distinto si alguno de sus miembros hubiese sido espiado?

Yo creo que hay que diferenciar ámbitos, situaciones y prioridades. Lo que ha pasado con el caso Pegasus es de una gravedad enorme, es un ataque al corazón de la democracia. A mí me resulta inconcebible, como demócrata, que el Estado pueda investigar a cargos públicos o a cualquier ciudadano simplemente porque piensan diferente y esto es algo que no se puede permitir porque está atentando contra el Estado de derecho y contra derechos fundamentales de las personas.



Ana Pontón (líder del BNG), durante su entrevista con Público. — Fernando Sánchez

Y, evidentemente, han pasado cosas esta semana y la señora Robles ha hecho una intervención en el Congreso que la inhabilita para seguir en su cargo y si ella no presenta su dimisión, tiene que ser cesada. Pero también es cierto que no podemos permitir que la ciudadanía al final salga perjudicada por estas circunstancias y para nosotros es evidente que ante una crisis lo primero es ayudar a la gente que lo está pasando peor, y, por lo tanto, no podíamos, bajo ninguna circunstancia, permitir que cayera. No aprobarlo habría sido una irresponsabilidad.

Exigen la dimisión o el cese de Margarita Robles, pero hasta ahora el apoyo del presidente del Gobierno a su ministra de Defensa parece absoluto. No sé si tiene alguna esperanza de que haya algún movimiento en este sentido o si van a presionar de alguna otra forma para que suceda.

Veremos qué pasa la semana que viene en el Congreso, donde tiene que decidirse al respecto de la comisión de investigación. Creemos que esa comisión debe activarse y vamos a seguir reclamando que se depuren responsabilidades políticas. Yo creo que los gobiernos tienen que ser responsables de sus hechos, de lo que pasa en el ejercicio de sus responsabilidades y lo que no se debe hacer nunca es ni negar la gravedad de los hechos, ni ponerse en una posición en la que no se quiera dar una respuesta.

La Casa Real ha hecho público su patrimonio y lo ha comunicado a conveniencia. Ustedes, junto a Esquerra, Bildu, Junts y la CUP, se han quedado fuera. ¿Se lo han tomado como una falta de respeto a sus votantes?

Es una falta de respeto a la democracia. Yo entiendo que la Casa Real no está familiarizada con las elecciones, pero es que no pueden borrar del mapa a fuerzas políticas que representan a ciudadanos. Es una falta de respeto a todos los ciudadanos que nos votan a nosotros y es una falta de respeto a las instituciones, porque tenemos representación en el Congreso y ellos no pueden borrar esa representación por mucho que nosotros seamos una fuerza política republicana.



Es un síntoma de hasta qué punto a la Casa Real se le atraganta la democracia, le molesta la pluralidad y no acepta a voces que estamos diciendo con toda claridad que una institución como la monarquía es una institución anacrónica, una institución antidemocrática y que cada vez está más cuestionada por la sociedad. Me ha sorprendido también que se quiera vender que tenemos que hacerle la ola ahora mismo a la Casa Real por hacer público el patrimonio, como si eso no fuera su obligación. Y, además, no sé por qué tenemos que creernos esos datos que nadie ha certificado, que nadie ha verificado y que en cierta manera intenta ser un lavado de cara a una monarquía que está en crisis y que cada vez tiene menos apoyo social.

Según algunas informaciones, parece que, de volver España, el rey Juan Carlos elegiría hacerlo a Sanxenxo, en Galicia.

Nosotros valoramos que es un poco extraño todo lo que pasa con el rey emérito y que realmente, si vuelve, a nosotros lo que nos gustaría es que se juzgara si ha cometido algún delito o no. Y creo que es evidente que tiene mucho que ocultar.

Feijóo ya no es presidente de la Xunta de Galicia, después de 13 años. ¿Le va a echar de menos?

¿A Núñez Feijóo? Yo lo que echo de menos es que en mi país haya un gobierno que le diga sí a los gallegos y a las gallegas, que le diga sí a la sanidad pública, que le diga sí a la educación pública, que le diga sí a los jóvenes para que puedan tener futuro, que diga sí a cuidar el medio ambiente o que diga sí a un país en el que podamos producir. Núñez Feijóo lo que nos deja es un legado con una Galicia en peor situación que la que él encontró. Han emigrado más de 200.000 jóvenes, se han destruido más de 14.000 empleos en la industria y no ha sido capaz de salvar a ninguna industria en crisis. En nuestro país tenemos una crisis demográfica que cada vez es mayor y se despide sin haber sido capaz de construir ni una sola residencia pública.

Le he escuchado decir en alguna ocasión que "ahora todos van a conocer a Alberto Núñez Feijóo". ¿Qué es lo que van a conocer?

Van a conocer que Feijóo ni es un moderado, ni es un gran gestor, ni tampoco es una persona que busque consensos ni tenga una visión estratégica. Esa es la cara de Alberto Núñez Feijóo. Frente al mito y al relato que han querido construir en torno a él, yo creo que ya se está viendo que moderado no es porque ha avalado el pacto con la extrema derecha en Castilla y León e, insisto, los datos de su gestión desmienten que él sea un buen gestor.

¿Por qué cree usted que Vox no existe institucionalmente en Galicia?

Vox no existe en Galicia porque los ciudadanos gallegos no han querido apoyarlo nunca, porque somos una sociedad que tiene unos valores que son incompatibles con los que representa una extrema derecha, que no solo es racista y machista, sino que es profundamente anti gallega y esto no es un mérito de ninguna persona en particular. Tenemos 313 ayuntamientos, tenemos cuatro diputaciones, tenemos un parlamento gallego y en ninguna de estas instituciones Vox tiene representación. Por lo tanto, esto es un mérito de la ciudadanía gallega, que le da la espalda a una fuerza política que es, creo, un peligro para la democracia.

¿Se ve el BNG con más opciones de sacar al PP de la Xunta de Galicia sin Feijóo?

Aquí voy a dar una respuesta muy gallega: yo no creo que sea ni más fácil ni más difícil con Feijóo. En las últimas elecciones gallegas ha empezado el cambio que va a permitir una alternativa de futuro. Ahí ha empezado el cambio en Galicia y lo vamos a conseguir. Estoy convencida que en las próximas elecciones el BNG se va a dejar la piel y vamos a ir a por todas para que se produzca ese cambio real. Lo vamos a hacer desde la humildad, pero desde la ambición de país.

Ana Pontón (líder del BNG), en otro momento de su entrevista con Público. — Fernando Sánchez

¿Cómo lo van a hacer?

Vamos a seguir trabajando mano a mano con todos los sectores más dinámicos de la sociedad gallega, con un proyecto ambicioso de futuro y, sobre todo, esos sectores que yo creo que están mirando con expectativas qué ofrece el BNG. Porque, mira, las últimas encuestas que teníamos en Galicia estaban dando una tendencia muy clara y es que el Partido Popular baja y el BNG sube.

Pero, ¿cuál cree usted que tiene que ser la estrategia para quitarle votos al PP?

La estrategia es explicar nuestras alternativas y nuestros proyectos. Cuando ahora mismo hablamos de que tenemos una crisis energética, en Galicia tenemos y producimos mucha energía y nosotros tenemos una propuesta muy clara y es que tiene que haber una tarifa eléctrica gallega que nos permita beneficiarnos de esa producción eléctrica. Es posible hacerlo.



Tenemos que ir con una vocación de un proyecto amplio, transversal e integrador y seguir tendiéndole la mano a todos esos gallegos y gallegas para que conozcan mejor nuestra alternativa. Yo creo que vamos a ganar con un proyecto en positivo, que sea capaz de ilusionar a la ciudadanía, de movilizar a muchos sectores sociales que, a veces lo vemos en las elecciones, nos cuesta movilizarlos. Creo que hay capacidad para convencer a toda esa ciudadanía.

Usted ha llevado al BNG de 6 a 19 diputados y lo ha consolidado como líder de la oposición en Galicia.

No es un mérito personal, es un mérito colectivo.

Hay quien dice que se debe a que han abandonado su vertiente más nacionalista. ¿Está de acuerdo?

El PP o el PSOE intentan atacar el avance del BNG pero lo que se está viendo es que somos un proyecto muy claro que defiende que Galicia es una nación y que los gallegos y gallegas saben que se necesita un gobierno que ponga por delante los intereses de Galicia. Y eso es lo que representa el BNG.



Uno de los principales problemas que tenemos es el centralismo que ha colocado a Galicia en un rincón y nosotros tenemos que sacar a Galicia de ese rincón. El BNG es una fuerza política que tiene que sacar a Galicia del rincón y además vamos a apostar por romper todos los techos de cristal.

Es casi seguro que va a necesitar al Partido Socialista para ello. ¿Cómo ve su situación ahora mismo?

El PSOE acaba de hacer un congreso, una renovación y son ellos quienes tienen que buscar su espacio. Lo que sí puedo garantizar es que los gallegos y gallegas tienen una alternativa sólida con un proyecto de país para tirar hacia adelante y aprovechar el potencial que tenemos.

Ana Pontón (líder del BNG), minutos antes de su entrevista con Público. — Fernando Sánchez

¿Ve usted a Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del Gobierno?

Creo que es una pregunta que tiene que responder Yolanda Díaz.

¿Pero usted la ve?

Es evidente que hay una expectativa generada en torno a su figura. Yolanda es una mujer inteligente, es una política hábil y creo que todo ese espacio está en un momento complejo. Yo estoy segura de que serán capaces de encontrar la fórmula que les permita seguir avanzando.

Usted también habla de construir un proyecto político amplio, transversal, integrador. Como Díaz... ¿Cuál podría ser la relación del BNG con la hipotética plataforma de la vicepresidenta?

Si tú me preguntas si nosotros vamos a participar en ese espacio es evidente que es difícil. No sé si tú te imaginas a ERC, EH Bildu o al PNV diluyéndose en una fuerza política estatal. Nosotros somos una fuerza política gallega y nunca nos vamos a diluir en una fuerza política estatal si tenemos capacidad para llegar a acuerdos post electorales. Ya lo hemos hecho en esta legislatura y tenemos vocación de seguir haciéndolo porque entendemos que es también una parte de nuestra responsabilidad en un momento de involución democrática, con una derecha que estamos viendo que se está radicalizando y en un momento donde creo que es importante fortalecer una alternativa. Pero esa alternativa en Galicia la vamos a construir desde un proyecto propio, desde un proyecto sin dependencias de Madrid y que apueste con claridad por situar a Galicia en el centro y darle soluciones a los problemas de los gallegos y las gallegas.