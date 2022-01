Ángel Ceña (¡Soria YA!): "Sólo queremos que los sorianos tengan una voz auténticamente suya en las Cortes"

Ángel Ceña (Soria, 54 años) encabeza la lista de Soria ¡YA!, la plataforma cofundadora de la España Vaciada que el próximo 13 de febrero concurre a las elecciones de Castilla y León. Este funcionario de la Junta aspira a que su candidatura sea la más votada en su provincia y, en caso de obtener representación en las Cortes, como las encuestas pronostican, avisa de que "apoyará la investidura, venga de donde venga, de derechas o de izquierdas", aunque esto no implicará un "cheque en blanco".

La mayoría de las encuestas pronostican que la España Vaciada entraría en las Cortes con al menos dos o tres procuradores. ¿Las ve fiables? Si esa cifra fuera real, ¿sería suficiente ese resultado?

Para nosotros lo importante sería entrar con la máxima representación posible. En Soria, en concreto, que es la circunscripción por la que nos presentamos, lo que queremos lograr es ser la candidatura más votada. Eso traerá consigo entre dos y tres escaños, lo que consideraríamos un éxito muy relevante.

Ser la candidatura más votada es lo que consiguió Teruel Existe en noviembre de 2019 en las elecciones a las Cortes Generales y pensamos que es lo que podemos obtener.

¿A qué sector ideológico cree que robará más votos el próximo 13 de febrero?

Los votos de los ciudadanos no son de nadie, no vamos a robar nada a nadie. Quizá eso es lo que hasta ahora han entendido algunos partidos, que determinados votos eran suyos, sin trabajar apenas. Nosotros venimos a ilusionar a la gente, a contarles nuestro proyecto y a pedirles que conecten con nuestras ideas y con nuestras intenciones. No queremos hacer daño a nadie. Sólo queremos que los sorianos tengan una voz auténticamente suya allí donde nunca la han tenido, en las Cortes de Castilla y León.

Defienden que son transversales, pero esta postura implica ideología en la mayoría de las iniciativas destinadas a cambiar la vida de la gente, ¿a qué alternativa de gobierno favorecerían tras las elecciones?

Somos transversales porque pensamos que la confrontación partidista clásica no ha beneficiado en nada a la provincia de Soria. Es más, ha supuesto un lastre y que partidos políticos e instituciones nos hayan olvidado o marginado durante décadas.

Nuestras reivindicaciones sólo las puede satisfacer un partido de gobierno. La plataforma Soria ¡YA! apoyará la investidura, venga de donde venga, de derechas o de izquierdas. Pero no será un cheque en blanco. Teruel no tiene un pacto con independentistas, tiene un pacto con el partido que puede gobernar, en este caso los socialistas.

Los problemas de Soria, en particular, y la España Vaciada, en general, no entienden de ideologías, tanto PP como PSOE son responsables de esta situación. Negociaremos con cualquiera que esté en disposición de formar gobierno, sin ser un cheque en blanco para toda la legislatura.

¿Cuál es vuestra principal reivindicación?

El problema de la despoblación solo se puede afrontar con un conjunto de medidas como las que llevamos en nuestro programa y con una visión a largo plazo.

Pero si hubiera que destacar una, sería que los sorianos pudieran por fin disfrutar de una Sanidad Pública propia del siglo XXI, con el Hospital de Santa Bárbara finalizado, con una adecuada dotación de profesionales sanitarios, con una unidad de radioterapia largamente prometida pero sin materializarse, con una unidad de ictus, con una unidad del dolor, con atención presencial en los consultorios médicos rurales, con centros de salud rurales modernos y, sobre todo, con medios para que los sorianos no tengan que hacer tantos desplazamientos por motivos sanitarios a hospitales de otras provincias de nuestra comunidad y de otras comunidades.

Hay críticas de que los partidos localistas rompen la comunidad, ¿qué opina?

Esa pregunta no la harían nunca los sorianos. Ellos saben la trayectoria que hemos tenido durante estos 21 años. Queremos tener los mismos derechos y disfrutar de los mismos servicios que disfrutan otros territorios desde hace décadas; una comunidad a la misma velocidad, con ciudadanos iguales con independencia de dónde residan, en un pueblo o en una ciudad, en Soria o en Valladolid.

Queremos autovías, ferrocarril, 5G, queremos oportunidades, queremos vivir, estudiar y trabajar en Soria, dentro de Castilla y León y dentro de España. No queremos la república independiente de Soria.

Es más, pensamos que nuestro proyecto es integrador, es quizá el más integrador de los que se presentan, porque queremos que la comunidad autónoma se desarrolle equilibradamente, tal y como expresa nuestro Estatuto de Autonomía. Pensamos que nuestras ideas pueden hacer y construir una Castilla y León mejor y más equilibrada.

¿Cree que la representación de UPL y Por Ávila, al ser partidos localistas, se acerca a sus intereses?

Se trata de partidos muy alejados de las ideas que preconiza la España Vaciada. UPL defiende un regionalismo e incluso una ruptura con Castilla y León, algo de lo que nosotros estamos muy alejados. Por Ávila, sin embargo, es una escisión del Partido Popular, que tampoco defiende los principios de la España Vaciada.

¿Considera que el pasado político de otros representantes de este movimiento puede condicionar en la filosofía de la España Vaciada?

Soria ¡YA! tiene muy claro su posicionamiento y su identificación dentro del movimiento de la España Vaciada, del que incluso somos cofundadores con Teruel Existe. En Soria ¡YA! tenemos unos estatutos que impiden que los que hayan estado afiliados a algún partido político o hayan ostentado cargos públicos retribuidos en los últimos cinco años formen parte de nuestro movimiento. Por tanto no hemos tenido ese problema.

Sin embargo, hay que respetar al resto de plataformas. Nuestro espacio político hasta ahora no lo ocupaba nadie y es perfectamente legítimo que personas que renuncien a otras ideologías abracen los postulados de la España Vaciada. Es un derecho constitucional y nadie se lo puede impedir. Por lo tanto, respeto hacia el resto de candidaturas de la España Vaciada en Castilla y León, ya que todas ellas se han configurado aceptando principios previamente establecidos para formar parte de la Coordinadora de la España Vaciada.