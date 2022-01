Bah Kuhnke: "El Parlamento necesita una presidenta que refleje la diversidad europea, y esa soy yo"

A sus 50 años, Alice Bah Kuhnke ha sido muchas cosas: presentadora de televisión, ministra de Cultura o primera eurodiputada sueca negra. Ahora es también la candidata de Los Verdes para convertirse en la próxima líder al frente de la Eurocámara.



La votación, que tendrá lugar el martes en Estrasburgo, se disputa junto a otros tres candidatos: la maltesa Roberta Metsola, del Partido Popular Europeo; la española Sira Rego, de Izquierda Unitaria; y el polaco Kosma Zlotoswski, de los Conservadores y Reformistas. Todas las quinielas apuntan a La Valeta, en una candidatura que ha desatado mucha polémica por los postulados contra el aborto de la candidata popular. "Es muy problemático que la Eurocámara esté representada por una presidenta que no luche por los derechos de las mujeres", afirma Bah Kuhnke.

Periodista, ministra, eurodiputada y… ¿próxima presidenta del Parlamento Europeo?

Hay pocas posibilidades de que sea la próxima presidenta del Parlamento Europeo, pero hay muchas probabilidades de que sea una de las personas que presionen para que el o la elegida sea más progresista e impulse el cambio que se necesita.

¿Cómo Alice Bah Kuhnke describiría a Alice Bah Kuhnke?

Soy madre de tres niñas. Política de Los Verdes nacida en Suecia. Me encanta la comida. Si miras mi Instagram verás que el algoritmo te dirá que siempre miro recetas (luego se las envío a mi marido para que me cocine). También me gustan mucho los animales y la naturaleza.

Ha presentado su candidatura casi sobre la bocina. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido o cambiado?

Entiendo que haya saltado como una sorpresa, pero ya estaba en los planes de Los Verdes. Durante semanas intentamos negociar con los populares, socialdemócratas y liberales, pero las conversaciones no fueron bien. Nuestras demandas no se cumplían y nos empujaron a presentar nuestra propia candidatura. Se lo debemos a los votantes y a los europeos, que necesitan alternativas. Y Los Verdes son la alternativa.

¿Teme que el voto de la izquierda se divida entre usted y Sira Rego, la candidata de Izquierda Unitaria?

No tengo miedo porque esto forma parte de la democracia. Entiendo por qué han elegido a su propio candidato, pero ellos son el GUE y nosotros somos Los Verdes. Ellos han tomado una decisión; y nosotros hemos hecho lo propio.

Afrontamos demasiados desafíos. A nivel interno relacionados, por ejemplo, con la diversidad y con la inclusión. Mira a tu alrededor: [la entrevista se produce en los pasillos de la Eurocámara] la UE no se parece a esto. No es representativo de su heterogeneidad. Es inaceptable. Por eso necesitamos a una presidenta que dé ejemplo. Y esa soy yo.

Fuera de nuestras fronteras se ciñe la amenaza de Rusia. Con este telón de fondo, el Parlamento Europeo necesita una líder progresista que haga rendir cuentas a la Comisión y al Consejo cuando no reaccionen suficientemente rápidos y firmes ante las vulneraciones de derechos humanos dentro de la UE. Sobre el cambio climático también debemos liderar el ejemplo y enseñar a los ciudadanos que nos tomamos este desafío en serio.

Acaba de tener un encuentro con Ursula von der Leyen y entiendo que está manteniendo reuniones con los partidos de la Eurocámara. ¿Cómo van? ¿Se ha asegurado ya algunos votos?

He presentado mi candidatura al Partido Popular Europeo, a los Socialdemócratas y a Renovar Europa. Me reuniré con la Izquierda el lunes. Han sido encuentros positivos, con muchas preguntas. Y sé que hay gente de los socialdemócratas y los liberales que me darán su voto. Espero obtener un buen resultado tras una campaña corta, pero intensa.

Salvo sorpresa, la conservadora Roberta Metsola será la próxima presidenta. Su candidatura ha desatado polémica por sus posicionamientos anti-abortistas en un momento, además, en el que países como Polonia están restringiendo los derechos de las mujeres. ¿Qué opina?

Es realmente problemático que el Parlamento Europeo esté representado por una presidenta que no esté dispuesta a luchar por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres.

¿Qué atributos destacaría de las otras dos candidatas?

Metsola y Rego son oponentes muy fuertes. Rego es muy inteligente, comprometida y ha demostrado que es muy válida. Y Metsola es también muy competente y entregada.

¿Cuáles son sus prioridades? ¿Por qué debería ser usted la próxima presidenta del Parlamento Europeo y qué la diferencia del resto de candidatos?

Deberían votarme porque soy una líder progresista que no es el resultado de compromisos pactados en la mesa de negociación que atan las manos a la hora de actuar con los Gobiernos de Hungría, Polonia o el propio Putin.

Creo que represento a los europeos porque practico con el ejemplo y represento el cambio. Entre mis prioridades se encuentra impulsar la diversidad, perseguir de verdad el acoso sexual y una política de tolerancia cero con el abuso. Sobre clima, me asegurará que haremos todo lo posible para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado para 2030. Tenemos que reducir las emisiones y empezar por nosotros mismos y nuestras propias instituciones.



Hablando de cambio climático, ¿qué piensa sobre la propuesta de la taxonomía presentada recientemente por la Comisión Europea y que considera las energías nucleares y el gas como inversiones sostenibles?

Es obvio que muchas de las personas que toman decisiones quieren tomar el camino fácil. Claro que necesitamos reducir las emisiones, pero incluir la energía nuclear en la taxonomía no es sostenible. Es arriesgar el futuro de las próximas generaciones. Algunos quieren tomar la vía rápida para evitar elegir alternativas que perduren a largo plazo.

He visto que no se sube en aviones. ¿Hace algo más para ese "liderar el ejemplo" al que hace tanta refencia?

Como política verde creo que es muy importante mostrar a los ciudadanos que se puede. Por ejemplo, siempre voy a tren a Estocolmo o más lejos. Soy vegana por muchas razones: de salud, por los animales y por el clima. Producir carne contamina muchísimo. Y solo compro ropa de segunda mano. Y, mira, me queda bien (risas). Todo el sistema falla en estos momentos. No podemos seguir consumiendo los recursos del planeta a este ritmo. Y se puede hacer negocio con ello. Las tiendas de segunda mano son muy lucrativas.

No sé si lo ha leído, pero hay un gran debate en España en torno a las macrogranjas y la contaminación y riesgo que conllevan para los animales.

No podemos continuar produciendo carne de forma masiva. Hay que aprobar subsidios para que los ganaderos puedan tener compañías pequeñas y puedan sobrevivir. Es muy importante que les ayudemos a ser parte del cambio. He hablado con muchos de ellos y quieren ser parte del cambio, pero debemos ayudarles.

Europa llora la muerte del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Todo el mundo ha coincidido en su calidez humana. ¿Cómo describiría su legado?

Su fallecimiento ha sido un shock. Lo recordaremos como una persona que luchó por la democracia, que nos lideró en tiempos extremadamente difíciles y que tuvo que tomar decisiones muy complicadas. Amaba a Europa y estaba dispuesto a luchar por la UE todos los días.