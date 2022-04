Cecilia Gessa: "El corto 'Princesa' refleja el patriarcado que hay detrás del ideal del amor"

Cecilia, ¿qué la llevó a embarcarse en este proyecto?

La primera y más importante: llamar la atención sobre este problema tan grave que tenemos en la sociedad y que lejos de desaparecer va a aumentando. La segunda es visibilizar el problema, cuanto más se vea, mejor. Yo hace unos años fui víctima de maltrato psicológico y no fui consciente hasta mucho tiempo después de que había sido maltratada. Quizá si hubiera visto un corto como este igual lo habría detectado y no hubiera soportado todo aquello...

¿Por qué eligió el título 'Princesa'?

Estaba buscando un adjetivo para referirse a mí que no me gustara, que me molestara, y surgió este porque es muy común; no creo en cuentos de príncipes y princesas. Además es una palabra que empieza por 'p' y esa letra marca la evolución de cómo el protagonista del corto va dirigiéndose a su víctima, primero la llama preciosa, luego princesa y al final puta. Si te fijas la 'a' del final está medio descolgada y simboliza que ella es un ángel caído. El título está escrito con letras naif, de colores, pero detrás está la representación de la barbarie y del patriarcado que hay detrás del ideal del amor.

La actriz Nerea Barros en una escena del cortometraje. — Maite Torrente

En la historia se refleja la violencia física, pero también el maltrato psicológico, que es mucho más complicado de detectar… y de probar en un juicio.

Sí, son pequeños detalles, pequeñas señales que pasas por alto, pequeños micromachismos que son el inicio de algo mucho peor. Perdonamos demasiado y el amor no tiene que doler, tiene que sumar. La realidad es que hay miles de denuncias por maltrato psicológico que no llegan a nada.

El número de mujeres muertas por violencia machista sigue subiendo. ¿A qué cree que se debe?

Bueno, salimos de una pandemia en la que las mujeres han estado encerradas con sus maltratadores y eso ha acelerado la evolución de este tipo de relaciones y ha habido algunas que han dicho que no pueden más. Ahí es donde viene el problema, ellos no aceptan la ruptura. Además de ser algo estructural en la sociedad, las mujeres todavía tenemos mucho miedo. Incluso habiendo información y medios hay que ser muy valiente para tomar esa decisión.

Insiste en la necesidad de visibilizar el problema…

Por supuesto, por eso es importante que este tipo de material, como mi corto, se vea en escuelas, en institutos, que se les muestre a los chicos y a las chicas. Debería haber clases sobre este tema, sobre cómo mantener una relación de respeto e igualdad con otra persona. En este sentido a mi el 8 M me parece un movimiento importantísimo que cada año es más fuerte. La educación en igualdad desde que eres muy pequeño es crucial. Y me gustaría destacar también el esfuerzo que están haciendo muchos hombres por ser mejores, por superar algunas cosas, algunos pequeños machismos… Yo creo que ahora hay muchos más hombres feministas que antes.

El actor Harlys Becerra en una secuencia del corto. — Maite Torrente

La ley de violencia de género provoca muchas controversias, ¿cuál es su opinión sobre su funcionamiento?

Creo que de entrada que haya una ley específica no está mal porque significa reconocer que hay un problema, pero como pasa con todo no es perfecta, porque es muy complicado hacer las cosas bien al 100% y solucionarlo de un día para otro. Aun así, es evidente que no está funcionando del todo. Creo que habría que implementar penas más duras y tomar medidas drásticas cuando hay antecedentes. Hay que poner el foco en el maltratador y no en la víctima y tenerlos vigilados. Siento que hay muchas personas e instituciones, como el Ministerio de Igualdad, que están luchando y avanzando para intentar solucionar este gravísimo problema.

¿Crees en la reeducación de los maltratadores?

Hay que analizar minuciosamente los perfiles y por supuesto contemplarla en los casos en los que puedan ser reinsertables. Vuelvo a incidir en que la educación desde pequeños es el único camino para avanzar.

¿Qué les diría a esos políticos que niegan la existencia de la violencia machista?

En primer lugar no sé qué hacen ahí, eso de entrada. No sé por qué se les da lugar a que estén ahí exponiendo sus opiniones frente a la gente. Me indigna que a algunos políticos se les permita seguir siéndolo.

La pareja protagonista de 'Princesa'. — Maite Torrente

'Princesa' es la antesala de un largometraje sobre el tema que ya está preparando…

Sí, porque en el corto no da tiempo a todo. Mi intención es explicar todos los pequeños detalles, la evolución de la relación y sobre todo que sea lo más realista posible para que cualquier se pueda ver reflejado… Esa es la gran labor ayudar a las mujeres a despertar de esa pesadilla que están viviendo y que se den cuenta de que lo normal es ser feliz.

La película abrirá entonces el espectro más allá de la pareja…

Sí, voy a mostrar el entorno, las amigas, la familia, como

él la va aislando y ella se niega a ver el infierno en el que vive, porque no lo reconoce. ¡Cuántas mujeres son violadas dentro del ámbito personal y no lo denuncian porque no saben cómo explicarlo! También hay violencia sexual…