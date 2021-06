El pasado viernes, asumió oficialmente el liderazgo al frente de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, ¿cómo afronta este reto?

Lo afrontamos desde la confianza de que vamos a hacer una oposición rigurosa, firme, a la par que propositiva, y vamos a hacer un oposición que tenga marcados cuatro desafíos: la recuperación, la salud, el clima y el derecho al tiempo. Van a ser cuatro de los ejes que van a marcar nuestra política y queremos que estos dos años no sean dos años perdidos para los madrileños y madrileñas como es lo que hemos tenido en los dos últimos años con el Gobierno de Ayuso.

A tenor de cómo transcurrió la sesión de investidura de Ayuso el pasado viernes, no se prevé una legislatura tranquila con debates sosegados entre diferentes fuerzas políticas. ¿Cómo se actúa desde el escaño, especialmente usted como líder de la oposición, frente a las provocaciones y ataques de Vox, y los insultos de Ayuso sin entrar en la confrontación?

El primer día [de la sesión de investidura], quedó demostrado que la señora Ayuso tuvo una actuación más presidenciable, digamos, y ya el segundo día fue la verdadera Ayuso. Una Ayuso faltona, que avaló el mayor discurso de racismo que se ha oído en la Cámara de Vallecas [Asamblea de Madrid]. Y creo que lo que nace es un gobierno que no tiene escrúpulos, altisonante y con ganas reales de humillar. Eso fue lo que vimos el otro día en la investidura.

Ayuso "ha recogido la mano tendida" de la ultraderecha, que reclamó nuevamente la derogación de las políticas LGTBI y contra la violencia machista, así como el cierre de Telemadrid. Más allá del daño que se hace al cuestionar derechos que todavía no están del todo conquistados y acabar con un servicio público. ¿Cree que finalmente ocurrirá en esta corta legislatura?

La señora Monasterio, para existir, tiene que dar la nota porque realmente las políticas de Vox ya las encarna perfectamente la señora Ayuso. Ya le dijimos en la investidura que era un papelón lo que tenia que hacer Vox en la Asamblea porque realmente la mejor candidata de Vox era Ayuso. De hecho, en 2019, ella mismo [Ayuso] dijo que no había ninguna propuesta de Vox que no había traído antes el PP.

"Este gobierno que nace sin escrúpulos va a defender todos los ataques que recientemente ha estado haciendo Vox"

Esto tiene que ver con el colectivo LGTBI, que vamos a recordar que el señor Almeida se negará a poner una pancarta o cualquier recordatorio en la semana del Orgullo. Tiene que ver con la violencia machista cuando vas de la mano de los negacionistas y cuando la propia Ayuso considera que no es uno de los problemas estructurales que tiene ahora mismo nuestra sociedad. Tiene que ver con los derechos y libertades que hemos ido adquiriendo los madrileños. Por eso creo que este gobierno que nace sin escrúpulos va a defender todos los ataques que recientemente ha estado haciendo Vox, pero que la señora Ayuso no tiene ningún problema en avalar.

¿Y cree que finalmente se deroguen estas normas en estos escasos dos años de legislatura?

Teniendo una presidenta que es absolutamente consciente de esas políticas y que las avala y las firma pues... Desde Más Madrid vamos a hacer todo lo posible para que la Comunidad de Madrid, en vez de vivir a la madrileña, no estemos viviendo a la húngara, que no seamos ese laboratorio de políticas de retroceso a donde nos quieren llevar.

La líder de la oposición y portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, en una entrevista en la redacción de 'Público'. — María Artigas

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha premiado a su anterior equipo de Gobierno dando continuidad a la mayoría de sus consejeros, ¿cree que habrá cambios en sus políticas a pesar de los grandes retos que se vienen tras la campaña de vacunación?

[Niega con la cabeza] Efectivamente, son las mismas caras y los viejos conocidos en sus incompetencias. Es un gobierno que nace viejo, con los mismos déficits que venimos arrastrando durante toda la pandemia. Además, es un gobierno que ha nacido para hacer de ariete contra el Gobierno central. Es la propia Ayuso la que ha dicho que estos dos años los va a dedicar a sacar a Sánchez, con lo cual, es lo mismo que decir que no va a dedicar ni un minuto a los madrileños y las madrileñas.

"En esa espiral de confrontación, entre medias, Ayuso ha confrontado con el propio rey y no sabemos si confrontará también con el Papa"

Ella ha hecho de la confrontación con Sánchez su seña de identidad cuando lo que necesitamos es que confronte la desigualdad, las subidas de ratios, el colapso de nuestro sistema sanitario y, en definitiva, la realidad de la vida madrileña. Sin embargo, su única estrategia y su único interés es intentar hacer política estatal y confrontar directamente con Sánchez. Y, en esa espiral de confrontación, entre medias ha confrontado con el propio rey y no sabemos si confrontará también con el Papa.

Sobre el 'cheque bebé', un tema que estuvo muy presente la semana pasada en la sesión de investidura, además de la letra pequeña de este anuncio, ¿ayuda esta medida a proteger a las familias frente a las situaciones de vulnerabilidad?

Claramente, es una medida que, teóricamente viene a incluir, y ya nace excluyendo, pues afecta al 2% de las madres. La crítica viene de la cantidad de letra pequeña que tiene esa medida: tienes que tener menos de 30 años, menos de 30.000 euros y además tienes que llevar empadronada más de diez años en la región. Ya le dijimos en la investidura que a las personas que vienen aquí a no pagar impuestos en sus comunidades no se les pide diez años de empadronamiento y, sin embargo, a una vasca, una gallega o valenciana que quiera venir aquí a hacer su vida en la Comunidad de Madrid, se le pidan diez años de empadronamiento.

"Todos lo ámbitos familiares están amenazados en la Comunidad de Madrid y esto no se soluciona con unas migajas para un 2% de las madres que quieren tener hijos"

Obviamente, con esta medida no se protege a las familias. Consideramos que tener una familia y mantenerla en la Comunidad es un deporte de riesgo porque todos los ámbitos que rodean a la familia están amenazados. Está amenazada la educación, con la segregación y las altas tasas que tienen que pagar las familias madrileñas para escolarizar a sus hijos (somos la comunidad que más dinero de bolsillo gasta en la educación de sus hijos). Está amenazada la salud, cuando llamas a tu centro y no te dan cita hasta dentro de 15 días o cuando faltan pediatras en la mayoría de los territorios. Está amenazada la familia con la conciliación, cuando llevamos una vida y una precariedad estresante que hace que sea prácticamente imposible. Y está amenazada con la vivienda. Todos lo ámbitos familiares están amenazados en la Comunidad de Madrid y esto no se soluciona con unas migajas para un 2% de las madres que quieren tener hijos.

Los indultos a los presos del 'procés' siguen copando la actualidad política. También han estado presentes en la Asamblea y parece que lo seguirán estando en las próximas semanas, ya que Ayuso insiste en erigirse como cara visible del PP ante Pedro Sánchez, ¿le parece bien que se hable de este tema en la cámara autonómica? ¿le preocupa el uso que se pueda hacer de este asunto en la cámara autonómica?

Ayuso siempre ha utilizado la Asamblea para hacer política que no tenía nada que ver con la Comunidad de Madrid. No es de ahora. Desde el inicio de la pandemia, sonaba más el nombre de Sánchez que el nombre de la Sanidad pública. En la propia investidura, habló más del Gobierno central que de la Sanidad pública. Eso es parte de su estrategia.

Con respecto a los indultos, cualquier idea se tiene que medir con sus efectos. Yo entiendo que el PP no entienda que puede ser un cauce de diálogo y entiendo que no quiera entender que pueda ser un cauce de cohesión. Si la alternativa al diálogo y al entendimiento es un señor vestido con una cabeza de toro, pues si tenemos que elegir, elegimos lo primero.

Siempre han defendido que hay que hablar de lo que "en realidad importa", "lo que les preocupa a los madrileños". ¿Los indultos también preocupan a los madrileños?

Sí, les preocupa, pero también les preocupa su centro de salud, las ratios de sus hijos, sus centros de mayores (no ha habido ningún cambio que nos haga pensar que este cuidado low cost no va a volver a repercutir en su salud), la tasa de la universidad de sus hijos, la movilidad, el futuro, no pagar una vivienda a los jóvenes... Quiero decir, el problema no es que se hable de cosas estatales, sino que no hablamos de las cosas de la Comunidad de Madrid. Cada vez que desde Más Madrid hemos intentado que se baje la política a la tierra, que nos reconciliemos con esa manera de hacer política, que es de hablar de los madrileños, pues el PP, o nos ha salido con una idea abstracta o nos ha salido con algún insulto.

Tras la debacle del bloque progresista en las últimas elecciones, ¿cómo se recupera al votante de izquierdas que votó a Ayuso el 4-M?

En estas elecciones, desde Más Madrid hemos abierto una senda que tiene que ver con hablar de lo importante, de lo cotidiano, de reconciliarnos con la política. Dejar de hablar en abstracto, de grandes ideas que no se pueden aterrizar y empezar a hablar de para qué nos hemos presentado a estas elecciones y para qué queremos gobernar.

"Utilizar Madrid como un muñeco de vudú para otros intereses políticos ajenos a la vida de los madrileños me parece una estafa"

¿Quieres gobernar para hacer de ariete de confrontación constante con el Gobierno central o quieres gobernar para solucionar los problemas de la gente? Y creo que ese es un camino que nos han avalado las urnas en el crecimiento de Más Madrid y los apoyos que hemos tenido; y que creo que es la única manera honesta y de sentido común con la que hay que hacer política. Lo otro, en muchas de sus facetas, me parece una estafa. Utilizar Madrid como un muñeco de vudú para otros intereses políticos ajenos a la vida de los madrileños, pues me parece una estafa.

La líder de la oposición y portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, en una entrevista a 'Público'. — María Artigas

En todo caso, el PP lleva gobernando 26 años en Madrid y, si no pasa nada, estará 28 años. ¿Hay espacio para el cambio?

Esperemos que pase algo [se ríe]. Lo dije en la campaña, así con un tono malsonante: Madrid es la hostia. Y sí que creo que Madrid ha demostrado que tiene la solidaridad, la empatía, la concepción de bien común y la percepción de que somos una Comunidad y no sólo somos una suma de individualismos. Tarde o temprano, eso va a cristalizar.

"No somos mejores, no somos una estirpe a conservar, no tenemos un nacionalismo que nos separa del resto de comunidades"

El PP y Ayuso se han subido a una ola de fatiga pandémica y se han subido a un momento emocional muy concreto; y lo han sabido aprovechar. La propia Ayuso, en el discurso de cuando tomó posesión, hablaba de un Madrid excluyente, de que somos diferentes a los demás porque de alguna manera somos mejores. Y no somos mejores. Queremos que esa solidaridad, esa empatía y ese caldo de cultivo de lo que es la sociedad crezca, pero no somos diferentes al resto de comunidades. No somos mejores, no somos una estirpe a conservar, no tenemos un nacionalismo que nos separa del resto de comunidades. Y, sin embargo, creo que tenemos mucho talento que podemos aprovechar y que es el propio PP el que hace de tapón para que no se aproveche.

Y sobre esos nuevos vientos de cambio que Más Madrid reivindica, existe un modelo muy distinto que ganó en las elecciones pasadas. ¿Dos años son suficientes para cambiar esa forma de vivir a la madrileña?

Dos años en política son largos y cortos depende cómo se mire. Estamos viendo cómo la política se mueve a un ritmo absolutamente frenético. Desde Más Madrid vamos a liderar esa alternativa que, claro, después de 26 años de gobierno del PP, parece mentira que pueda gobernarse de otra manera. Como decía la diputada del PP Bea Fanjul, la gente tiene un conformismo de lo malo conocido. Sin embargo, hay mucho bueno por conocer. Dos años son poco o mucho dependiendo de cómo se mire y nosotros vamos a trabajar cada día para convencer de que hay mucho bueno por conocer y que hay mucho talento que podemos aprovechar de los madrileños.

¿Cuáles son los retos de Más Madrid para superar los resultados del 4M?

Trabajar con una oposición rigurosa, contundente y, además ser propositivos. Lo hemos hecho desde el principio, pero tenemos que redoblar los esfuerzos y vamos a ser un martillo pilón. Vamos a poner siempre alternativas encima de la mesa: ante su migaja homeopática de natalidad, nosotros proponemos una prestación por hijo a cargo de 1.800 euros, una renta de cuidados y la construcción de escuelas infantiles. Quiero decir, cuestiones que realmente den solución a los problemas de la gente más allá de los titulares y anuncios que tienen detrás humo y que, básicamente, son de cartón piedra.

"Traer políticas de los años 80 al 2021 después de una crisis y una pandemia, nos parece que es absolutamente retrógrado"

De hecho, la propia Ayuso, en la investidura decía "ya hemos puesto en marcha las ayudas a las madres". Considera que sólo anunciarlo ya es ponerlo en marcha. Lo mismo ocurre con la fiscalidad, que considera que llevar dos años diciendo que va a bajar los impuestos ya se ha puesto en marcha esta medida. Frente a medidas huecas, solucione inexistentes y recetas muy viejas, porque la Comunidad de Madrid se está quedando en el siglo XX y no está sabiendo entender el contexto ni europeo ni mundial, pues no solo vamos a ofrecer un aterrizaje en la realidad, sino que nos vamos a poner en consonancia con las políticas que se están llevando en Europa y con las políticas que se tienen que llevar en el siglo XXI. Traer políticas de los años 80 al 2021 después de una crisis y una pandemia, nos parece que es absolutamente retrógrado.

La idea de extrapolar el modelo de Más Madrid a otros territorios va cobrando cada vez más fuerza. Frente a esto existe el temor de no caer en el tradicional centralismo, ¿cómo se evitaría?

Lo hemos dicho en campaña, lo hemos seguido diciendo y lo seguiremos diciendo: somos, estamos y trabamos por y para Madrid. Además, es una seña de identidad que nos hace trabajar sin utilizar Madrid como moneda de cambio de ninguna otra estrategia política. Ahora bien, desde Más Madrid vamos a dialogar con el resto de actores políticos y con todo aquel que considere que en las autonomías se cuece el caldo de cultivo del bienestar. La pandemia nos ha enseñado que, al final, el bienestar se cuece en la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc. Y todo eso se cuece en las autonomías. Nosotros defendemos el feminismo del bienestar: liderazgos de mujeres que se preocupan por el bienestar y eso está encarnado en las políticas autonómicas.