Consuelo Ordoñez, víctima de ETA: "El PP nos utiliza para hacer oposición, intoxica con mentiras e incita al odio"

¿Qué le ha llevado a respaldar el reclamo de esclarecimiento de los crímenes del GAL que impulsa Pili Zabala?

En primer lugar, porque esas familias son víctimas del terrorismo. Fueron crímenes atroces del terrorismo parapolicial. ¿Cómo no voy a querer para ellas lo que quiero para todas y cada una de las víctimas del terrorismo? La mitad de las víctimas del GAL no tiene sus casos resueltos, y la justicia y el acceso a la verdad son los principios fundamentales de COVITE. Voy a luchar hasta que me muera por esto.

La plataforma impulsada por Pili Zabala denuncia también que hasta ahora no se han investigado las responsabilidades de Felipe González en esos asesinatos. ¿Qué le parece?

Las víctimas del GAL han conseguido mucho más que las víctimas de ETA respecto a ese asunto, pues en este país todo el mundo sabe quiénes son las "X" del GAL. Los medios han hablado mil veces de las "X" del GAL, y todos señalan a Felipe González. ¿Pero quiénes son las "X" de ETA? Son los que han dirigido HB, y contra ellos no hay ningún procedimiento abierto. Hoy están haciendo política, muchos de ellos con alfombra roja. En el caso de mi hermano, por ejemplo, no hay autores intelectuales condenados, solo tres autores materiales, y soy una privilegiada en relación a otras víctimas. Esas "X" de ETA están y permanecerán impunes toda la vida, como Felipe González. No nos engañemos.

Muchas víctimas del GAL denuncian que no han sido reconocidas como víctimas del terrorismo...

Nadie les puede negar la condición de víctimas del terrorismo, porque lo son todas aquellas personas que han sufrido un atentado de una organización terrorista. Lo que ocurre es que se les ha excluido de cobrar la indemnización por responsabilidad civil del Estado, porque se excluye de ese derecho a aquellas víctimas que pertenecían a una banda terrorista. Eso viene de una directiva europea, pero son víctimas del terrorismo iguales que yo.

Hace algunos días, tras conocerse la decisión del PP de no participar en el homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso, usted volvió a remarcar las diferencias que tiene con el PP de Pablo Casado, a quien ha acusado de utilizar a las víctimas de ETA.

Sí, es algo que me produce mucho asco e indignación. Usted ya sabe que nosotros no vamos nunca al homenaje del Congreso por la presencia de Bildu. Entre otras cosas, quien legalizó a Sortu fue Rajoy, y desde COVITE fuimos los únicos que lo denunciamos en 2012. Nos parece un acto de cinismo que quieran hacernos un homenaje a las víctimas. Lo que pasa es que ahora, como está en la oposición, Casado quiere montar broncas, y desgraciadamente la AVT es el servicio auxiliar del PP. COVITE no estará jamás con la AVT, al menos mientras yo esté como presidenta. Se dedican a hacer política para ese partido, y eso nos hace mucho daño.

¿Cree que esa "utilización" de la que usted habla tiene como objetivo atacar al Gobierno actual?

Claro, para hacer oposición. Cuando estaban en el Gobierno usaban a las víctimas para imponer sus mentiras. Ahora las utilizan para hacer oposición, intoxicando con mentiras e incitando al odio, como está ocurriendo con el ministro Fernando Grande-Marlaska. Debo decir que me asusta el odio que hay en este país hacia Marlaska, todo en base a mentiras. Yo soy una víctima del odio, y los que odian son los extremos. Están jugando con algo muy peligroso, con la incitación al odio. Mire lo que está pasando por ejemplo con el tema de los presos. A mí, sinceramente, me da igual dónde cumplan condena los asesinos de mi hermano. Los casos de presos que han sido trasladados a cárceles vascas se han debido a razones humanitarias, a que están en tercer grado o porque han renegado de ETA y son arrepentidos.

Sin embargo, el PP dice que se trata de concesiones a Bildu…

Claro, porque son unos mentirosos y no tienen escrúpulos. Su política es mentir e intoxicar. Encima ellos, que han hecho cosas mucho peores. Ellos no solo acercaban, sino que excarcelaban, cargándose el Estado de derecho y la independencia judicial. La seña del PP de Casado y sus acólitos es la mentira como instrumento político. Son despreciables.

¿Alguna vez le ha llamado algún dirigente del PP para hablar sobre estas diferencias?

En absoluto. Tengo amigos que tienen relación con algunos líderes muy destacados del PP, y cuando sale mi nombre dicen enseguida "no queremos saber nada" o "no es de los nuestros". ¡Soy como un demonio! En realidad les resbala que yo me meta con ellos, pero cada vez se están encontrando con más familiares de concejales asesinados del PP que critican lo mismo. En cualquier caso, van a seguir mintiendo y diciendo que este Gobierno hace cesiones a ETA.

¿El PP actúa de esa forma porque cree que le dará votos?

Este país está totalmente polarizado y ellos creen que sí. Piensan que el fenómeno Ayuso va a ser trasladable a Casado en las elecciones generales. Por eso utilizan esa agresividad olímpica, basada siempre en el odio y en tratar a los adversarios políticos como enemigos. Quieren parecerse más a Vox para tratar de restarles votos.