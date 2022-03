Eduardo de Pedro: "Las políticas de memoria sirven para generar una sociedad más justa y más igualitaria"

El ministro del Interior de Argentina, Eduardo 'Wado' de Pedro, toma asiento. A su alrededor, en la misma mesa, un grupo de familiares de víctimas del franquismo, varios miembros del colectivo memorialista, un historiador y un arqueólogo. El encuentro ha sido auspiciado y organizado por la diputada y portavoz de Más Madrid Manuela Bergerot y en la mesa también se encuentra la diputada del mismo partido Alicia Torija. Eduardo 'Wado' de Pedro toma la palabra. Se presenta como un "militante" más. "Quiero ayudar", dice. Nadie se sorprende. No en vano la historia personal del ministro del Interior argentino no es tan diferente a la de las víctimas del franquismo.

Eduardo 'Wado' de Pedro es, de hecho, hijo de víctimas de la dictadura argentina. Su padre fue asesinado por el ejército en 1976 cuando él tenía pocos meses de vida y pocos meses después lo sería su madre. Como tantos otros niños y niñas en Argentina, el pequeño quedó en manos de un matrimonio afín a la dictadura. Sin embargo, tres meses después, pudo ser recuperado por unos tíos. Ahora, Eduardo 'Wado' de Pedro, el mismo que fuera militante en Hijos, organización de derechos humanos de Argentina formada por hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura militar, es el responsable de firmar los documentos de identidad de todos los argentinos como ministro del Interior.

Volvemos a la mesa. El ministro de Pedro escucha las historias de lucha y búsqueda de justicia. Toma algunas notas. El grupo lamenta que los ministros, aquí en España, no les hacen caso. Tampoco se sientan con ellos alrededor de una mesa. Exponen la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza investigar las torturas sufridas por Gerardo Iglesias. Hablan de la destrucción de la cárcel de Carabanchel, de la ausencia de justicia, de los miles de muertos que quedan en cunetas y de la querella que cientos de ciudadanos españoles han interpuesto en Argentina en su lucha contra la impunidad franquista. Eduardo 'Wado' de Pedro les lanza un mensaje claro. "Para romper un pacto de silencio hay que gritar fuera, en otros países", dice. También acepta elaborar una pequeña lista con sus demandas y que él mismo, en apenas una hora, se la entregará a su homólogo en España, el ministro Fernando Grande Marlaska.

Entre esta reunión con víctimas del franquismo y su próxima reunión con Grande Marlaska, el ministro del Interior de Argentina atiende a Público.

En el centro, de pie, el ministro del Interior de Argentina, Eduardo de Pedro. A su izquierda, la diputada y coportavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. — IMAGEN CEDIDA POR EL EQUIPO DEL MINISTRO DEL INTERIOR

¿Cómo ha ido la reunión con víctimas de la dictadura franquista?

Fue un encuentro muy sentido, cálido. Un encuentro donde a mí, en lo personal, me recuerda a las épocas en Argentina donde peleamos por la memoria, la verdad y la justicia. Creo que a la sociedad argentina le hizo muy bien haber tenido una lucha, haber llegado a lograr como sociedad una memoria colectiva y haber podido convencer a las instituciones que las políticas de memoria no tienen que ver con reivindicaciones de un sector de la sociedad sino con la solidificación de las instituciones democráticas y republicanas. Las políticas de memoria tienen que ver con generar una sociedad más justa, más igualitaria y que parta de una base donde la verdad y la justicia hagan de nuestro país un país mejor.

¿Qué le han traslado?

He recibido mucha preocupación y mucha angustia por una sociedad que todavía no encuentra el espacio para las políticas de memoria.

Algunas de estas víctimas que usted ha conocido hoy forman parte de la conocida en España como 'querella argentina'. ¿Les sorprende que víctimas de España tengan que acudir a su país?

No me sorprende porque el proceso en Argentina y en muchos otros países siempre tuvo una discusión entre la justicia universal y la justicia de otros países y estuvo presente la tensión entre el derecho internacional y las legislaciones nacionales. Reivindico el accionar de la jueza María Servini de Cubría [jueza que instruye la causa abierta en Argentina por los crímenes de la dictadura franquista]. Los familiares que he podido conocer también me han mostrado el apoyo al accionar de la jueza y entiendo que sería mucho más sano encontrar un camino de memoria, verdad y justicia donde los españoles y las españolas también puedan descansar en paz conociendo y teniendo los restos de sus familiares.

¿En qué puede ayudar el Gobierno de Argentina a las víctimas del franquismo en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación?

En la reunión de hoy me solicitaron colaboración con el espacio de la memoria de la ESMA y colaboración con el ministerio del Interior argentino para poder ayudarlos con la digitalización de algunos archivos personales. También me solicitaron ayuda económica y apoyo institucional para los arqueólogos. Con estas reivindicaciones, a mi vuelta a Argentina, hablaré con los responsables del Gobierno y de los organismos de derechos humanos para ponerlos en contacto y tratar de apoyar y colaborar en esta lucha por memoria, verdad y justicia.

Acaba de comentar al resto de miembros de la mesa que en unos minutos se va a encontrar con el ministro del Interior de España. ¿Les va a trasladar algunas de sus peticiones?

Las reuniones que mantengo suelen ser totalmente sinceras y francas. Hoy me solicitaron que en mi reunión con el ministro del Interior les traslade algunas de sus inquietudes y así lo haré.

¿Puede concretar alguna de esas inquietudes?

Sí. Una de ellas tiene que ver con los espacios de memoria en España y otra tiene que ver con la colaboración del Gobierno con la Justicia de Argentina.

¿Entiende qué puede suceder en España para que la memoria y el pasado sigan atravesados y los derechos de las víctimas sin reconocer?

Entiendo que cada sociedad tiene su historia, sus tiempos y sus procesos. Yo soy parte de una generación que apuesta siempre por una sociedad mejor. Creo que siempre hay tiempo para tratar de seguir encontrando la verdad, para que muchos españoles puedan conocer la verdad, puedan saber dónde están sus familiares asesinados y desaparecidos y, por supuesto, puedan contar con los restos de sus familiares para darle la sepultura que ellos consideren adecuada y justa.

A usted, como víctima de la represión de la dictadura argentina, ¿en qué medida la acción de la justicia y las políticas de memoria desplegadas por Argentina le ayudaron?

Mire, veo dos dimensiones. Está la dimensión personal. He militado en organismos de derechos humanos que permitieron, con el acompañamiento de la sociedad, que la política tomara nuestras reivindicaciones como propias y esas reivindicaciones sectoriales pasaron a ser políticas de Estado. Por su parte, en las políticas de Estado encontramos solución a los pedidos de justicia personales. En mi caso personal y de toda mi familia, lo que nos permitió fue encontrar mucha paz. Todas las familias que van encontrando paz forman una sociedad que va ganando al silencio y a la impunidad y, por tanto, es una sociedad que crece, que se vuelve más tolerante, que se vuelve mejor y que, sobre todo, va aprendiendo de los errores de la Historia para no cometerlos nunca más.

Me va a disculpar que cambie de tema, pero se nos acaba el tiempo y tenemos que hablar de una guerra actual. ¿Qué posición ha tomado el Gobierno de Argentina respecto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia?

La postura de Argentina ha sido clara y lo manifestó en su voto en la Asamblea de Naciones Unidas. El gobierno argentino rechaza la invasión rusa a Ucrania y procura una solución pacífica para este conflicto. No es solamente una posición de este Gobierno sino la expresión de un compromiso con principios que guían la política exterior argentina desde hace muchos años y reflejan el sentimiento de la amplia mayoría del pueblo argentino: la integridad territorial y la soberanía de los Estados deben respetarse siempre y los conflictos deben resolverse de modo pacífico y acorde con las normas internacionales.

La igualdad de derechos y la dignidad de las personas no pueden asegurarse en un mundo que se organiza de acuerdo con la prepotencia militar. La violencia y la imposición producen sufrimiento y opresión en todos los lugares donde se ejercen. Estas son las convicciones que sostienen nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y los otros archipiélagos del Atlántico Sur hoy ocupados por Gran Bretaña. Porque conocemos las consecuencias de no respetar estos principios vamos a reclamar su respeto en todas las ocasiones en que sean violados.

En lo que atañe en lo inmediato a mi responsabilidad como Ministro del Interior y responsable por el control de las migraciones en nuestro país, el equipo que dirijo está trabajando para recibir a los familiares ucranianos de residentes en la Argentina que deseen refugiarse en el país de las consecuencias de la guerra y coopera con los esfuerzos de otro gobierno para coordinar la asistencia humanitaria durante el conflicto.

En España el debate se está centrando en la decisión del Gobierno de enviar armas a Ucrania para su defensa y el miedo siempre está puesto en una posible escalada del conflicto. ¿Cree que el envío de armas es la mejor solución para encontrar una solución al conflicto?

No me corresponde opinar siendo ministro argentino en una visita breve por España sobre una medida del Gobierno español. Como criterio general, creo que la comunidad internacional debe trabajar para proteger a la población civil afectada y restituir las condiciones para una solución pacífica de este y todos los conflictos.