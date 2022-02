¿Vio el debate a tres del pasado lunes en TVE? ¿Qué le pareció?

Sí, sí lo vi con interés. Pero creo que fue un poco de tanteo y todos se dejaron más pólvora para el siguiente debate. Me esperaba algo más.

Ha estado sobre la mesa la posibilidad de que hubiera debates con todas las fuerzas políticas, incluida Por Ávila. Supongo que hubieran tenido mucho interés en participar.

Sí claro, yo encantado. De hecho cuando surgió la idea fuimos los primeros en decir que estaríamos interesados y encantados. Ojalá pudiéramos haberlo hecho. La ley electoral dice que solo tienen derecho a debatir los grupos con grupo propio y el resto de partidos se han agarrado a eso.

¿Era necesaria una convocatoria electoral en estos momentos?

No, no eran necesarias ni estaban justificadas en ningún caso. Primero, se estaban negociando los Presupuestos con el Gobierno. Y además estamos en plena sexta ola de la pandemia.

¿Cree que responde a una estrategia dirigida a nivel nacional desde la sede del PP en Génova?

Sí, yo creo que sí. La estrategia viene a nivel nacional y se reflejó en el debate. Porque el señor Mañueco parecía que quería ser Isabel Díaz Ayuso. Convocó unas elecciones anticipadas y luego durante la campaña electoral lo único que hacía ella era meterse con Pedro Sánchez. Y Mañueco ha calcado la estrategia de Ayuso. Pero nosotros no somos Madrid.

Se usó como una de las justificaciones por parte de Mañueco que ustedes estaba negociando los Presupuestos a sus espaldas junto a Cs. ¿Qué hay de eso?

Nada de nada. Yo voy con la verdad por delante. Cuando voy a un sitio le digo a mi mujer y a mis hijos dónde voy. Yo he estado sentado con Cs, con PP. Los dos a la vez. Siempre ha habido transparencia. El Gobierno de la Junta ha sabido en todo momento nuestras pretensiones y hemos estado muy claros y transparentes en las negociaciones. Nunca hemos ido a espaldas de nadie. Eso no va con nosotros.

Por Ávila tiene un procurador en las Cortes. ¿Qué expectativas tienen? Hay encuestas que les otorgan algo más de representación

Sí, sí. Las expectativas son muy positivas. Soy muy optimista, llegamos con los deberes hechos. Lo que palpo en la calle es que la gente ha visto el trabajo que hemos realizado y que ha sido positivo.

¿Cuáles son las líneas principales que defiende Por Ávila a nivel programático? ¿Por qué es necesario un partido como el suyo?

Somos muy necesarios porque, date cuenta, el artículo 43 de nuestro Estatuto dice que no tiene que haber desigualdades. Pues Ávila siempre ha estado en la desigualdad, tanto por parte de Gobiernos regionales como de nacionales. Nuestra línea es que Ávila salga del olvido en el que ha estado. Tenemos grandes problemas con las infraestructuras y las comunicaciones, con las industrias, con el empleo. La EPA última nos coloca a la cola de Castilla y León y de España. Estamos por debajo de la media regional y nacional. Y luego el problema que tenemos con la sanidad. Somos una provincia con unas características geográficas muy especiales y con personas muy mayores y población dispersa. Lo que es general en Castilla y León, en Ávila es mucho más. Hay problemas con los transportes sanitarios, con la asistencia sanitaria presencial o la pediatría rural, por ejemplo.

Le quería preguntar precisamente un poco más en detalle por la situación de la Sanidad en Castilla y León y Ávila, especialmente en mitad de una pandemia. Usted es médico de profesión y la conocerá bien.

En Ávila está el problema un poco más acuciado que en Castilla y León. En la región tenemos una población muy dispersa. Una población de mucha edad y con patologías crónicas. Hay que agarrar el toro por los cuernos y solucionar de una vez el problema de la sanidad rural, que es un problema muy serio. No solamente es una falta de facultativos, sino que hay que reorganizar contando con todos. Con los profesionales, los representantes sindicales, asociaciones, ayuntamientos, diputaciones, procuradores, etc. Sentarse y dialogar, porque no se puede estar vendiendo humo diciendo que todos los consultorios abiertos cuando hay que hacer una reorganización y ver cómo lo hacemos. Es el problema fundamental que tenemos. Hay una falta de personal y tendrá que organizarse ese personal para que llegue a todos los sitios. Y es posible esa reorganización.

¿Qué valoración hace del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco?

Es que como no ha cumplido su mandato...Cuando veía el debate, muchas cosas de las que dijo iban en los Presupuestos. ¿Por qué dices que vas a hacerlo ahora si lo podías haber hecho? Sigo sin entenderlo. Es la primera vez que estoy a este nivel política. Había unas cosas presupuestadas, prometidas que se van a hacer. Llegas, convocas elecciones sin saber por qué y ahora dices que vas a hacer lo que ya tenías previsto hacer. O que tenías que haber hecho. Es una cosa que no entiendo.

Si de los votos de Por Ávila dependiera, ¿sería presidente Mañueco de nuevo?

Nosotros no tenemos ningún cordón sanitario. Si tenemos representación en las Cortes de Castilla y León y grupo propio, fenomenal. Tendríamos más ases en la manga. Nos sentaremos a hablar con todos, negociaremos con todos. Y siempre buscando que en Ávila salgamos del olvido, nos mejoren las infraestructuras industriales, las comunicaciones, luchar por la sanidad y que se mejore el empleo para la gente joven.

Supongo que esta disposición es la misma para una hipotética investidura del PSOE de Luis Tudanca

Incluye a todos los partidos. No tenemos ningún problema. Nos sentamos con UPL, con Podemos, con Vox, con el PSOE, PP, Cs, con Soria Ya!, etc. Vamos a estar con todos. Todo lo que sea positivo para sacar a mi provincia del olvido y bueno para Castilla y León, ahí estará siempre Por Ávila.

En estas elecciones han surgido varios partidos de la España Vaciada. Aunque Por Ávila surge antes y de otra manera diferente, hay principios compartidos. ¿Cómo ve estas candidaturas?

Yo he puesto muchas veces el símil del padre y la sopa. Es que somos 9 provincias y nos han dado migajas a 9 y a otras bien de comer. Hay provincias que estamos desnutridas y que queremos salir de esa desnutrición. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie.