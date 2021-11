La ira es el tema central del Festival Clàssics que esta semana tiene como

protagonista al artista Abel Azcona (Madrid, 1988). El material que usa

Azcona en sus trabajos es su vida, y en muchas ocasiones su propio cuerpo.

Instalaciones, performances, vídeos o la escritura son los canales que él

utiliza para hablar de violencias, abusos, enfermedad mental o maltrato

infantil. Está más que acostumbrado a recibir insultos o descalificaciones por

lo que hace, también a ser perseguido por los ultracatólicos o por partidos

como VOX. Pero a Abel Azcona todo eso parece no importarle. Habla tan

rápido como vive. Y no para. La semana que viene estará en Suiza

inaugurando un trabajo que ha realizado con alumnos de la Facultad de

Bellas Artes de Berna, y en enero empezará una gira de tres meses por

Ecuador, Panamá, Costa Rica, Colombia y México. Sus obras han pasado

por los museos y equipamientos culturales más importantes del mundo. Y es

que guste o no guste, Abel Azcona es uno de los artistas españoles

contemporáneos con más recorrido internacional.

¿El objetivo de las acciones que está haciendo estos días en Barcelona es hacer reflexionar al espectador sobre la ira?

A ver, eso de reflexionar sobre la ira es algo como un poco… los medios han

contado lo que les ha dado la gana, desde un punto de vista político, creo

que en España uno de los mayores problemas que tenemos son los medios.



Gracias…



Lo digo porque al final hacéis una lectura mediocre des del punto de vista

curatorial de la obra, siempre sale lo más político y banal. En España uno de

los mayores problemas que tenemos son los medios… pero quitando todo

esto básicamente, sí, estoy tratando la ira, y mira al final la ira soy yo, que

estoy aquí enfadado contra el mundo.

Las acciones que está presentando no son nuevas, las está

reactivando. Cuente un poco que es lo que quiere transmitir, por

ejemplo con eso de sentarte en una silla y cortar el tráfico en las

Ramblas de Barcelona.

Hace una año y medio me contacta el Festival Clàssics y me cuentan que el

tema del festival va a ir entorno a la ira, y la idea era buscar piezas mías en

las que la ira estuviera presente. Y básicamente lo que he hecho es reactivar

cuatro piezas anteriores que tratan la ira, pero también las violencias, la

rabia, el enfado… yo creo que en toda mi obra está, ¿no? porque al final yo

hablo un poco de que mi catarsis individual se vuelva colectiva y dentro de

esa catarsis hay ira y el enfado de otros y quizás el mío también. Entonces

básicamente activo cuatro obras en las que mi propio enfado con la sociedad

está presente y hay otras en las que lo que hago es activar la ira social o el

enfado social.

Una de las piezas a la que va a volver es 'La Mercancía', en la que se anestesia.

La Mercancía es una pieza que hice en Málaga con la idea de hacer mi

propia autocrítica de mi propia exposición corporal. Allí lo que hice fue poner

una peana en los ocho museos más importantes y me dejaban allí

anestesiado media hora. Era una crítica a la sociedad del espectáculo, etc. Y

aquí lo que vamos a hacer es poner una peana en cada punta de las

Ramblas y varios voluntarios van a llevar mi cuerpo de peana a peana

durante toda la tarde.



Con 34 años le siguen etiquetando de enfant terrible, ¿le cansa?



Bueno a ver… Houellebecq es el enfant terrible de Francia y ya tiene los

huevos colgando. Lo de enfant terrible te lo ponen con 60 también, yo que

sé… Enfant sí que soy, soy un poco niño, y lo de terrible pues gilipolleces,

pero me hace todo gracia y ya está. Ese tipo de cosas no me parecen

importantes, las vivo de fuera.

En los últimos tres años ha publicado cuatro libros. Desde ensayos a un libro de poemas titulado 'Las crías cantaron al hambre', una especie de homenaje a Leopoldo María Panero.

Es más un plagio que un homenaje, el libro es cachondo un poco por eso. No

es Panero pero sí es Panero.

¿Conoció a Leopoldo María Panero?

Cuando vivía en la calle y me prostituía no sólo me acerqué a él, a Panero lo

tengo vivido, muy vivido. Y me gusta más como persona que como voz

poética, porque al final es banal y por eso hay gente que lo respeta y otra

que no. Entonces, follando a Panero he conseguido plagiar su métrica, pero

no sus palabras. Pero como mi historia también se parece a la de Panero…

Al final Panero es el Jean Genet español, es lo más parecido que tenemos.

¿Por qué esa ansia en publicar tantos libros en tan poco tiempo?

¡Porqué me quiero morir ya! Estamos publicando a saco porque quiero que

todo esté publicado antes de que me vaya.

Que se quieres morir lo has contado muchas veces, incluso que tiene la fecha…

Es verdad, y la fecha se acerca, es mi regalo

Alguna vez se ha planteado cambiar esa decisión y decir mira, ahora ignoro el dolor y me hago por ejemplo, jardinero.



¿Cómo Dexter, no? Mira que es de las pocas series que he disfrutado y al

final me quería arrancar los ojos, ese final es el peor final de la historia. Yo

creo que todos queríamos que lo mataran y terminamos todos enfadados con

el personaje.

Y es eso lo que busca con sus obras, ¿qué se enfaden con usted?

No, para nada. Eso lo han puesto en algún titular algún periodista de esos,

pero básicamente con Los discursos del odio lo que busco son reacciones de

cualquier tipo, evidentemente dentro del discurso de la ira que la gente

piense lo que quiera. Cuando me contratan los del Festival Clàssics me

contratan para que la líe, pero yo no soy así. A ver, sí lo soy, pero no. Mi

forma de crear es minimalista con piezas pequeñas. El proceso inicial

siempre es pequeño, ahora que luego a nivel procesual por un detonante se

monta, pues sí. Al final yo soy un performer de mierda al lado de los 4.000

católicos con sus cruces de madera en casa.

Empezó con las performances a los 16 años en las calles de Pamplona, y aquí en Barcelona ha recuperado una de aquellas primeras acciones.

El otro ligué la conexión entre Pamplona y Barcelona. Mi familia me llevaba a

una psiquiatra que se supone que es la mejor experta en lo mío que se

supone que son las heridas de vínculo, heridas primarias y tal, entonces

todas las semanas, yo con 16 años me hacía solo el viaje en tren de

Pamplona a Barcelona. Venía, iba a la psiquiatra y volvía. Entonces cuando

hice el intento de suicidio lo hice en ese recorrido, me tomé las pastillas en el

tren, llegué en coma, me ingresaron en un hospital, y luego me llevaron a

Sant Joan de Déu, estuve allí un mes ingresado en psiquiatría. Luego me

llevaron a Pamplona en una ambulancia medicalizada, en teoría para darme

el alta, pero allí me ingresaron otro mes en psiquiatría. Y cuando salí, cogí

una silla, corté el tráfico en una avenida de Pamplona y me puse a pegar

berridos. Y fue cuando un profesor de la escuela de arte de Pamplona me

dijo, "esto es una performance".

Cuando llega a la escuela de arte, ¿tenía alguna preferencia artística?



No, de hecho enseguida hice eso de la silla y tuve claro que yo quería calle y

liarla parda. Entonces creé un colectivo de artistas, puse un cartel en el

corcho de la escuela, y al principio no me escribió nadie, y de repente un día

me vino gente más mayor, y fuimos unos quince. Durante año y medio

hicimos acciones en la calle, muy cutres pero bueno. Nos metíamos en

contenedores, entrábamos en la catedral, nos morreábamos con tíos en las

puertas de las iglesias, tirábamos pintura roja a señoras con abrigos de

pieles y eso.

A la gente que piensa que eso no es arte, ¿qué les diría?



Si en España vamos a tener a Abascal de presidente, ponerte a justificar qué

es arte y por qué me parece una tontería, porque va haber un 85% de la

gente que piense que no es arte porque no saben de historia del arte. Pero

ahí ya no me meto, me da hasta pereza.

¿Tiene referentes en el campo de la 'performance'?



No, yo soy yo mi referente. Mi primera pieza no sabía que era una

performance y a partir de ahí tiré. No tengo referentes pero respeto a muchas

artistas latinoamericanas, Tania Bruguera, Regina José Galindo, Ana

Mendieta, a todas. Tania es amiga, de hecho iba a ir a la bienal de La

Habana, me invitaron y no voy porque me lo pidió Tania.



Pero, ¿se solidariza con lo que está pasando en Cuba?



Con Cuba me ha pasado siempre lo mío, porque yo ideológicamente soy

más afín con el gobierno de Cuba que otros. Siempre me ha pasado eso, por

ejemplo soy amigo de las Pussy Riot y de gente que se posiciona contra

gobiernos que tienen una base ideológica más afín a la mía, más comunista

y marxista. Pero ahora mismo el país con más artistas en prisión y

condenados es España, y España se supone que tiene un gobierno

democrático. No creo que lo que hay en Cuba sea una dictadura pero hay

una serie de subjetividades en todo. Y eso es una de las cosas interesantes

de las piezas que hemos detonado con la ira, que tienen un montón de

matices de grises. La ira se detona en la propia forma de mirar, la radicalidad

no está en el artista sino en el que mira. Y lo mismo con las violencias.

España parece que es un terreno de violencias porque va a genocidio por

siglo. Eso es España. Seguimos con las lecturas; por ejemplo ETA. ETA es

una lectura radical de la gente que lo mira. Evidentemente puedes tener una

crítica, yo la tengo, pienso que hay cosas que no están bien, pero han

matado a gente que mejor que esté muerta, y eso es así, nos guste o no. Y

yo no soy una persona violenta, más allá de lo que haga con mi cuerpo a

nivel ideológico soy pacifista, pero sí que es verdad que pienso que hay

gente que es mejor que esté muerta. Por eso pienso que hay lecturas y

grises en todo, y si algún día Euskal Herria logra ser independiente ETA

tendrá una plaza.



Hilo esto con otro de sus trabajos: 'España os pide perdón', una

instalación que plantea una reflexión directa sobre la postura actual de España ante el colonialismo.

Por esa me demandó VOX, bueno mandan notas de prensa diciendo que me

demandan pero no me llega nada, son más pesados. Y mira que saben

dónde vivo… Se supone que tengo tres querellas puestas por VOX pero a mí

nunca me han llegado. Y supongo que eso es VOX, papel mojado, son un

titular. Y Abogados Cristianos también hace eso.

A pesar de las políticas de cancelación, que están a la orden del día, y que la libertad de expresión cojea, ¿le cuesta más hacer tu trabajo que unos años atrás?

No porque me pagan mejor. Ahora tengo más libertad, me viene el policía,

me identifica, y antes me llevaba al calabozo y ahora me pide perdón. Pero

no quiere decir que sea haya avanzado hacia nada. España es peculiar.

Siempre digo que para hacer salchichas hace falta carne de cerdo y aquí

tenemos mucha. España se supone que tiene el gobierno más progresista de

la historia reciente y de progresista nada. No me quiero meterme todo el rato

con España, pero… Básicamente, me llevo bien con las artistas que he

citado porque la única persona que se ha atrevido a calificar la historia de la

performance y a clasificar a los artistas a mi me ha sacado de España y me

ha metido con Performance radical que son colectivos que surgen de países

donde tienes que ser radical porque no te queda otra, Cuba, Rusia… países

en los que los artistas terminan haciendo arte de contexto político. Y yo hago

arte de contexto político en uno de los países supuestamente más

democráticos del mundo. Y el debate es ese. Pero claro, al tocarme un

territorio católico, apostólico y mi familia, me ha tocado hacer arte radical por

mi propia supervivencia o por mi propio lugar.

Muchas de sus piezas le suponen un desgaste físico y mental

considerable, ¿cómo lo lleva?



Lo llevo. Hago la acción, me coloco esa noche, y me quito la tirita de la

performance. Luego, resaca emocional y real. Hago las cosas y luego ya

veo. Al final yo me muevo en terreno hostil, con el caos, genero unas

violencias, unas hostilidades y ya está, yo vivo en el caos.

¿Alguna vez ha intentado alejarse del caos, del dolor?

El dolor no se supera, al menos el mío. Esa tontería capitalista de

supervivencia… ¡estoy de Coelho y Bucay hasta el coño! El dolor es el dolor,

y mi dolor está todos los días ahí delante y vivo con él. Superar, terapia…

son cosas que como sociedad nos las hacen para pertenecer a un sistema

pero a mí no me interesa. Yo no quiero superar nada, además quiero

echárselo en cara al que se supone que lo tenía que evitar. La sociedad

ahora me recrimina que muestre mis heridas pero es la sociedad que me las

ha perpetrado. Y luego encima, va y me obligan a nacer. Yo siempre digo

que el mayor acto de amor que he recibido son los tres intentos abortos de

mi madre por que una mujer que consume heroína que está en esa situación

e intenta abortar me parece un acto de amor. Yo defiendo el aborto como la

mayor medida de protección a la infancia que existe. Es un filtro importante.

Y como derecho fundamental de la mejor ya no lo cuestionamos.

Sin embargo, abortar no es fácil en algunos puntos del territorio.



Claro que no, eso el OPUS DEI lo ha hecho muy bien. Tanto sacar a Franco

de donde lo han sacado tendrían que sacar una ley en la que cada

comunidad autónoma tuviera un hospital público en la que fuera posible

hacerlo.



Hacemos esta entrevista el día contra la violencia contra las mujeres. El número de mujeres asesinadas o maltratadas es abrumador. ¿Por qué cree que sigue pasando?

España es un estado terrorista, y el terrorismo es ese. Nos quedamos con

otros terrorismos que interesan más a las clases políticas pero hay muchos

terrorismos y uno es ese. Al final hay veces que vamos a mejor, parece que

estamos cambiando la violencia patriarcal, que estamos cambiando como

país y luego vamos para atrás otra vez. En nada nos va a gobernar la

derecha, es una cosa cíclica, lo que hay que ver qué derecha gobierna, por

eso quiero que pongan a Ayuso. Me parece que si ponen a Ayuso y quitan a

Casado es la única forma de que VOX se quede muy bajito, sino con Casado

habrá sorpasso porque ese tío es tan mediocre y tan terriblemente malo que

es capaz de dejar pasar a Abascal, en cambio con Ayuso, Abascal

desaparece. Es una Trump pero…