Os referís a este disco como un "salto adelante" y al mismo tiempo lo tituláis 'Presente'. ¿Qué quiere decir exactamente?

Flora Sempere: Es que hemos ido mucho más allá que en cualquier otro disco. Nos hemos atrevido mucho con los sonidos, con las guitarras, los sintetizadores, filtros, autotune, vocoders... Con Junteu-vos ya habíamos hecho alguna aproximación, pero no como ahora.

Andreu Ferre: También hemos tratado todo el aspecto estético y de diseño de forma global: la caratula, los videos, la ropa... Estamos trabajando con Mònica Llop como directora de arte, que ya nos conocemos de hace tiempo y nos gusta lo que hace, y con Martí Torras en la escenografía de los escenarios... Es un trabajo en equipo que implica muchísimas personas y que va mucho más allá de lo que hacíamos hasta ahora. Y esto también se vincula con el título, puesto que "presente" quiere decir "ahora", pero también "regalo", que estamos celebrando los diez años del grupo. Y lo contrario de la "presencia" es "la ausencia", que es un concepto con el cual también jugamos en el diseño.



Pep Gimeno 'Botifarra', Hilari Alonso, The Dance Crashers, Mireia Vives, Auxilio, Smoking Souls y Buhos. ¿El listado de colaboraciones con el disco también forma parte del regalo de cumpleaños?

FS: Sí, sobre todo un regalo para nosotros [Ríe]. Y es que todos ayudan a tener un disco tan completo, es un lujo contar con gente como Pep Gimeno, o como Mireia Vives, que es todo un referente de mujer encima de los escenarios. Para mí es un referente. Bien, el resto también, es que todos somos muy amigos...

AF: Es que en este disco no hemos buscado las colaboraciones mediáticas sino de la gente con la cual tenemos afinidad, que hemos coincidido en los escenarios o que nos conocemos de hace mucho tiempo. Todas tienen un significado personal.

A 'Foguera', una de las canciones del disco, cantáis: "Sois las chispas que bailan el fuego/y con los años habéis hecho grande la hoguera". Hace referencia al País Valencià, ¿pero también se podría interpretar en clave de grupo? ¿O de la música en valenciano?

AF: Sí. Es un homenaje a todo el que hemos sido, de donde venimos y el camino que todavía continuamos recorriendo. Hay una mención a Foc, una canción de hace cinco años y también a nuestro público, que empezaron siendo chispas, pero ahora ves la cantidad de gente que viene a vernos y son toda una hoguera.



El grupo musical El Diluvi. — Andreu Gómez

¿Habéis hecho balance de estos diez años? ¿Cómo empezasteis? ¿Dónde estáis ahora? Porque estáis en un buen momento.

AF: Si miras atrás y ves cuando hicimos la gira de invierno, que tocábamos solo en ateneos y casas okupadas, un desastre técnicamente pero impagable en la parte humana...

FS: Sí. ¡Todos metidos en un monovolumen de mi padre, seis personas más los instrumentos!

AF: Y ahora vamos ya un equipo de una docena de personas, con mucho material propio, festivales... cuando piensas en todo lo que hemos conseguido da vértigo, pero al mismo tiempo siempre quieres más, estás pensando nuevos proyectos, ideas, ir más allá... Y quizás tampoco sería necesario.

Y este buen momento del grupo es en un contexto donde la música en valenciano, o la música valenciana –no sé qué etiqueta preferís- también está disfrutando de muchos reconocimientos.

AF: Esto de las etiquetas... a veces no me gustan, pero después pienso... ¡Que carajo! Pues sí, está bien la etiqueta para identificarnos. Y además estamos en un buen momento. La pandemia, que ha tenido muchas cosas malas, en el ámbito creativo ha ayudado mucho. Este año están saliendo discos muy buenos, se nota que hemos tenido tiempos para pensar, para crear, para hacer brotar la creatividad. ¡Hemos estado encerrados, pero no parados!



FS: A ver, que la parte de los conciertos ha sido dura, ¿eh? A nosotros nos cayó una gira entera y fue muy duro. Y después, con los conciertos que entraban y se cancelaban cuatro veces... Pero al menos hemos aprovechado el tiempo.

¿Es vuestro caso, con disco nuevo? ¿Se ha compuesto en el confinamiento?



FS: Sí, en buena medida. Y se ha notado mucho. Normalmente siempre íbamos con prisas, tempos muy justos. Y llegábamos al estudio y todavía no sabíamos muy bien que teníamos que hacer. Y esta vez lo teníamos todo muy claro. Se ha notado mucho que lo teníamos muy trabajado y cuando hemos entrado a estudio todo ha ido muy rodado.



AF: Siempre cuando acabas un disco piensas "mierda, tendría que haber puesto esto o aquello otro". Ahora, en cambio, nos ha quedado mucho más redondo. No hay tantos "mierda" como en los otros.

¿Pero esto de hacer discos todavía tiene sentido? ¿Se consume la música del mismo modo?



AF: No creas que también nos lo hemos preguntado, pero yo todavía le encuentro un valor a hacer un disco de 14 canciones como este. El ritmo de los singles es muy acelerado, al final vas siempre deprisa para acabar la canción. En cambio, el disco tiene el valor del producto más acabado, hecho a un ritmo más lento. Reivindico también esta forma de escuchar la música.

Con 'I tu, sols tu' compusisteis un auténtico himno feminista que ha rodado mucho. Ahora repetís temática en canciones como 'Paraules silenciades' o 'Ho podrem tot'. Os estáis especializando?

FS: [Ríe] Pero esto de I tu, sols tu tampoco nos lo esperábamos. Cuando salió el disco, la primera canción en que la gente se fijó fue Alegria. Después llegó un 25 de noviembre [Día Internacional contra la Violencia Machista] y de repente la empezaron a compartir. ¡Errejón y todo hizo un tuit! Y entonces la gente se la hizo suya. Fue bonito.

AF: Nosotros tampoco somos teóricos feministas ni nada de esto, pero nuestro entorno está lleno de mujeres muy implicadas, muy militantes. Y esto te va empapando. Al final no inventamos nada, sino que escribimos sobre cosas cotidianas, que vivimos cada día.

FS: Tampoco es una cosa que buscamos. Simplemente ha venido un poco así. Y al final, tenemos que reconocer que en cada crisis, como por ejemplo el actual, las mujeres siempre nos llevamos la peor parte. Yo lo noto por ejemplo a los escenarios. Al principio coincidía con muy pocas mujeres. Después parecía que la cosa empezaba a arreglarse, pero ha sido llegar la pandemia y todo ha hecho un salto atrás. Ahora vuelvo a encontrarme con muy pocas compañeras. Hemos perdido mucho.

Hablando de escenarios. Ahora es el turno de las presentaciones.

AF: Sí. Tenemos pendiente encontrar una fecha por Barcelona, porque lo hemos tenido que aplazar por las restricciones, pero en el País Valencià tocaremos en Sagunt el 18 de febrero, en Torrent el 26 y en Teulada el 5 de marzo. Tenemos muchas ganas que se vea ya, porque hemos preparado un buen espectáculo.