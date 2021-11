Elsa Artadi (Barcelona, 1976) es portavoz y vicepresidenta de Junts per Catalunya, y encabeza también su grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, donde ha centrado su labor tras descartar entrar en el Govern de Pere Aragonès el pasado mes de mayo. Hace pocas semanas ha empezado la carrera para las municipales de 2023, donde se perfila como "la alternativa" al gobierno de Ada Colau con un discurso contra algunas de las propuestas estrella del actual consistorio, como las supermanzanas y los cambios en la movilidad de la ciudad, y pone énfasis en la falta de seguridad que, afirma, vive Barcelona. Artadi encabeza, por ahora, la candidatura municipal más definida a un año y medio aún de los comicios.

En el plano nacional, Artadi apunta a la necesidad de que los presupuestos de la Generalitat se aprueben con el apoyo de la CUP para "dar recorrido" a la mayoría independentista que obtuvo un 52% de los votos en las elecciones al Parlament, y sobre la unidad entre JxCat y ERC señala la represión del Estado como principal causa de la diferencia de estrategias. Defiende la ampliación del aeropuerto, aunque no con el proyecto propuesto por AENA, que asegura que se ha tratado de una "farsa" para poder beneficiar al aeropuerto de Barajas. La vicepresidenta de JxCat, que lideró la organización de la campaña para las elecciones del 14-F, se muestra satisfecha del despliegue del partido poco más de un año después de su creación y asegura que, de cara a las municipales, la voluntad es que los alcaldes del PDeCAT que aún no se han sumado lo hagan -siempre a título personal- para convertirse "en la primera fuerza municipalista del país".

La CUP parece más cerca del 'no' que del 'sí' a los presupuestos, que el Govern presentó antes de llegar a un acuerdo. ¿Tienen en mente a otro socio?

"El único camino que hay pasa por seguir trabajando con la CUP"

Lo hemos explicado desde el primer día, no sólo nosotros: estamos en la legislatura del 52%, por tanto, la aproximación del Govern es dar recorrido a ese 52%. De hecho, Pere Aragonès llega a un acuerdo con la CUP incluso antes que con JxCat para esta legislatura que viene marcada por este resultado, que es histórico y que debe materializarse en cómo se avanza en este gobierno. Entendemos que el único camino que hay pasa por seguir trabajando con la CUP, seguir trabajando en las distancias que haya, y buscar unos puntos comunes, que si ya existieron para la investidura, pueden seguir para los presupuestos.

Si finalmente el PSC apoyara las cuentas del conseller Giró, ¿se verían obligados a cambiar su posición respecto a los presupuestos de Pedro Sánchez?



El Govern fue muy claro en su investidura. Pere Aragonès fue clarísimo, nunca buscó el apoyo del PSC, y no hace ni un año de esa investidura. Entendemos que la hoja de ruta que lleva la Generalitat es la misma que en la investidura, la misma mayoría que le hizo presidente, y ésta es la senda que hay que trabajar. Claro que no es fácil, pero nunca lo es, llegar a acuerdos en la política. Lo sabemos y es parte del trabajo. Lo que hace falta es seguir trabajándolo.

Se han mostrado críticos con el apoyo de ERC a las cuentas estatales a cambio de blindar el catalán en la ley del audiovisual, que también defendían. ¿No lo considera un paso adelante?

"Los presupuestos del Estado son malos para el 100% de catalanes"

No existe ningún blindaje. Ha salido el ministro Bolaños a contarlo. Hemos visto al ministro de Cultura, que es catalán y catalanista, Miquel Iceta, que impone cuotas de castellano a las bibliotecas catalanas para recibir fondos europeos... No hay nada de eso. Nosotros necesitaríamos que fueran unos buenos presupuestos para Catalunya, y no lo son. Así como está el esfuerzo del conseller Giró para hacer unos buenos presupuestos para el 100% de los catalanes, voten a quien voten, los presupuestos del Estado son malos para el 100% de catalanes. No están los fondos covid, no hay la gestión de los fondos europeos, ninguna garantía de que las inversiones prometidas para Catalunya se ejecutarán, no hay ninguna compensación de todos los incumplimientos anteriores, ningún proyecto para Cercanías serio para resolver el problema de movilidad en el Área Metropolitana... Por lo tanto, son unos presupuestos que objetivamente no se puede decir que sean buenos para Catalunya. Son malos para todos los catalanes. Aquí es donde tenemos el punto de exigencia, y aquí es donde creíamos que una posición común de los partidos independentistas en Madrid nos ayudaría a tener más fuerza porque hay aspectos que estamos pidiendo que son muy coherentes, sensatos, racionales, y que benefician a todos los catalanes. Y no pudo ser.

La CUP, cuando se habla de la mayoría del 52%, rechaza que se le cargue esa responsabilidad sobre la unidad cuando JxCat y ERC tampoco acaban de practicarla.

La responsabilidad es de todos. Cuando hablo del 52%, ni nos quitamos responsabilidad ni la damos en exclusiva a ningún partido. La unidad debemos practicarla entre los tres partidos, con las entidades cuando toca, con el Consell per la República, con la sociedad civil... Es evidente que la unidad nos involucra a todos, si no, no sería unidad. Intento hacer pedagogía, buscar la empatía, ser lo máximo cuidadoso cuando hablamos, porque si no, también la manera en la que nos expresamos nos aleja de las confianzas y complicidades que debemos crear entre nosotros. Pero no es algo de uno, es de todos.

¿Cree que se está haciendo esfuerzo suficiente para esta unidad?

"La represión ha sido una fuente de discrepancias entre nosotros, pero es que sirve para eso"

Creo que es muy difícil en situación represiva. Históricamente la represión se utiliza con tres objetivos: castigar, generar miedo y evitar que aquellos que vienen detrás lleguen con la misma contundencia, y generar división. Y lo hemos visto, la represión ha sido una fuente de discrepancias entre nosotros en la forma de gestionarlo. Pero es que sirve para esto y creo que es una de las lecciones que hemos aprendido. Entre todos debemos superar este ataque del Estado español para dividirnos. Creo que entre todos hemos aprendido que realmente es así.

JxCat no participa de la mesa de diálogo. ¿Cree que se puede llegar a soluciones para el conflicto político con esta ausencia?

Junts no está porque le han vetado, no porque haya decidido no estar. Cuando hacemos el acuerdo de legislatura con ERC para investir al presidente Aragonès aceptamos estar ahí porque hacemos una lectura de los resultados del 14-F en los que no hay hegemonía dentro del independentismo, y que precisamente el mensaje que nos envía la ciudadanía es: "Los tres debéis entenderos". Una CUP que sube en resultados y un empate técnico en el que ERC saca un diputado más que nosotros. En este contexto leemos así el resultado. Y en ese espacio decidimos poner elementos de todos, trabajar conjuntamente.

Nosotros hemos sido muy escépticos con esta mesa por la forma en la que nace, donde no hay ninguna garantía de la interlocución por la parte catalana de que esto servirá para algo, o que se irá ahí de forma leal. Somos escépticos, pero decimos "vale, el resultado es el que es, os acompañamos". También para hacer de testigos de lo que está pasando. Cuando llevamos a una delegación de máximo nivel, con el secretario general del partido, Jordi Sànchez, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, un vicepresidente del partido, Jordi Turull, y la portavoz del partido en Madrid, Míriam Nogueras, se nos veta la entrada. Es algo inexplicable. Tanto insistir y al final no se nos quiere. Quizás porque somos más incómodos, no lo sé, pero no se nos quiere. Somos escépticos en el instrumento, sí, y la prueba está en que cuando en teoría debe reunirse la próxima vez, sin ningún éxito de momento, habrán pasado dos años desde la investidura de Pedro Sánchez. La lectura no es muy optimista. Desearíamos que lo fuera. Pero la realidad desmiente que lo esté siendo.

Uno de los temas candentes de los últimos meses ha sido el debate alrededor de la ampliación del aeropuerto, en el que Junts se ha situado a favor. ¿Cree que es el modelo que necesita Barcelona?

Hemos apoyado varias cosas: la primera, ir cambiando la mixtura de vuelos que tiene el aeropuerto de Barcelona. Tenemos mucho vuelo de corto y medio radio, Barcelona está hiperconectada, pero son una tipología de vuelos que poco a poco se irán sustituyendo por trenes, que es más eficiente y sostenible. En cambio, El Prat está infraconectado en vuelos intercontinentales, y eso debemos ir cambiándolo. El segundo elemento es reforzar el transporte de carga de mercancías, que está a unos niveles bajísimos y que ahora mismo con la crisis logística que tenemos a nivel internacional no se ha aprovechado y podría haberse hecho. Pero sobre todo, para hacer todo esto, necesitamos tener la gestión del aeropuerto. No que lo gestione un gobierno metropolitano, de la ciudad o de la Generalitat, no: que exista una autonomía de gestión. Porque la centralización de las políticas aeroportuarias, que es una anomalía a nivel europeo porque es muy ineficiente, nos está perjudicando el aeropuerto a nivel inversor, de rutas, de los acuerdos de exclusividad que hace Barajas... Y está perjudicando también con la gestión de personal, limpieza, etc.

"Es necesario que el aeropuerto se pueda gestionar autónomamente y separado de un sistema centralizado que sólo sirve para beneficiar a Barajas"

Hay un consenso en la sociedad catalana de que el aeropuerto pueda gestionarse autónomamente y separado de un sistema centralizado que solo sirve para beneficiar a Barajas. Dentro de todo este debate, apareció Aena diciendo: "O hacéis mi proyecto o aquí no se hace nada". Como si fuera el único proyecto. Esto no es verdad. Es una farsa que han construido los socialistas para entrar en un debate envenenado en el que el único objetivo ha sido poder invertir 2.000 millones en Barajas y que no haya debate al respecto. ¿Tiene que tener un recorrido diferente el aeropuerto de El Prat? Absolutamente. ¿Es importante estar mejor conectados de lo que estamos, o de manera diferente, para atraer talento, evitar viajes que no se hacen porque es necesario hacer escala? Absolutamente. ¿Eso significa hacer el proyecto de Aena? En absoluto. Esto significa tomarse en serio el aeropuerto de El Prat.

Queda año y medio por las próximas elecciones municipales. En el último barómetro municipal de Barcelona había una ligera mejora en la intención de voto a JxCat. ¿Cuáles serán los ejes de su campaña?

El barómetro, si lo corriges por recuerdo de voto, mejora ostensiblemente, y en algunos distritos, por ejemplo Gràcia, Sant Andreu, Sants, nos situamos mucho mejor de lo que estábamos. La trayectoria es positiva, lo vimos también el 14-F. Vemos cómo existe este incremento, esta percepción. Si [la campaña] debe centrarse en un mensaje o palabra en concreto, es alternativa: hay una alternativa tan política, con un gobierno de facto, que es de comunes, socialistas y ERC, que les apoya, que es legítimo, pero que es la realidad; y también hay una alternativa a tener una ciudad mucho mejor de la que tenemos ahora, con problemas de seguridad, movilidad, limpieza, convivencia... También cabe destacar que estamos teniendo unos debates que quizás ya no corresponderían, muy básicos. Quizá deberíamos estar debatiendo cómo nos proyectamos en el mundo, cómo innovamos, cómo conseguimos una ciudad resiliente, luchadora contra el cambio climático... Y en cambio, hemos tenido que volver a los básicos porque la gestión municipal es tan mala que tenemos problemas desde la apertura de negocios y tener licencia, a que no te entren a robar en la tienda o a que puedas ir andando por la calle.

Se muestra muy crítica con el modelo de las supermanzanas y de movilidad en la ciudad, que, sin embargo, ha sido reconocido internacionalmente. ¿Qué es lo que no comparte?

Nosotros siempre hemos estado a favor de pacificar las calles donde hay consenso y tiene sentido hacerlo. Cuando se ha hecho una pacificación hablando con comerciantes, vecinos, con todos los agentes implicados. ¿Cuándo estamos en contra? Cuando alguien desde el ayuntamiento coge un mapa y un boli sin ningún criterio ni estudio previo. Lo hemos pedido y no quieren hacerlo. Me parece un contrasentido tocar un elemento tan delicado como sofisticado como el Eixample de Barcelona, el plan Cerdà. Es un proyecto internacionalmente conocido y reconocido, y que se toque con esta frivolidad... Tenemos ejemplos de dónde no ha funcionado [el modelo], como Poblenou.

"Siempre hemos estado a favor de pacificar las calles donde hay consenso y donde tiene sentido hacerlo"

Antes de implementar las supermanzanas han empezado a hacer esos cortes de calles que vemos ahora y ya tenemos un colapso. Si preguntas a cualquier persona de la ciudad de Barcelona, que viva o trabaje o venga puntualmente, lo primero que te explica todo el mundo es lo horrible que está el tráfico. La misma forma de actuar la quieren aplicar en el Eixample. Esta congestión está provocando una mayor contaminación que la que tendríamos con fluidez del tráfico. Otras medidas compensatorias, como la Zona de Bajas Emisiones, se han quedado en nada por el colapso de tráfico que se ha provocado a base de pintar calles y poner bloques de hormigón.

¿Cree que se ha desperdiciado una oportunidad, con la pandemia, para replantear el modelo turístico en la ciudad?

Durante la pandemia hay mucha gente que ha estado trabajando. Es un debate que ha estado presente desde hace mucho tiempo. Cuando el alcalde [Xavier] Trias decide cortar el tema de los apartamentos turísticos, ya es un punto de inflexión y desde entonces se está trabajando. Es la voluntad de todos, también de gran parte del sector implantado en Barcelona, que lo que quiere es mejorar la calidad, apostar quizás por más calidad y menor cantidad. Apostar por redireccionar el turismo de Barcelona hacia eventos culturales, deportivos, gastronómicos... todo esto no se ha hecho, se ha decidido que no se hacía promoción turística porque pensábamos, o alguien ha pensado, que sin hacer promoción vendría menos gente, y en lugar de eso, ha venido un turismo que ha degradado la ciudad, de drogas, de borrachera, de despedida de soltero. Yendo precisamente en dirección contraria. Sin promoción turística dejas de ser dueño de tu mensaje.

Hace unas semanas se entregó a los grupos municipales la propuesta de Presupuesto para 2022. ¿Los apoyarán?

Estamos muy lejos. Por ejemplo, echamos de menos inversiones que llevan muchos años pendientes, como la cobertura de la Ronda de Dalt. Como concepto también de hacia dónde enviamos la ciudad: hablamos mucho de renaturalizarla pero mantenemos una frontera que la aparta del parque de Collserola, de ese gran pulmón que tiene Barcelona, y evitamos que entre este verde hacia la ciudad. En la parte inversora no estamos de acuerdo. Tampoco con la aproximación que se está haciendo después de año y medio de pandemia. Ahora es el momento de acompañar a los sectores económicos, las familias, las entidades, a salir de esa crisis social y económica. Y nada en estos presupuestos hace pensar que hemos pasado una pandemia: ni por la parte de las ordenanzas fiscales, ni por parte de las inyecciones a nivel de subvenciones o proyectos. No existe un plan de choque para ver cómo superamos el invierno con la emergencia energética que tenemos. Son unos presupuestos para 2022 como si se estuviera entrando a 2019, sin conexión alguna con todo lo que está pasando. Estamos haciendo una recopilación de medidas, pero la realidad es que ahora mismo estamos muy lejos.

Hay ciudades catalanas importantes en manos del PDeCAT, como Tortosa, Igualada y Lloret de Mar. ¿Cree que se sumarán a Junts por las municipales?

JxCat ya nos posicionamos, dijimos que no habría acuerdo general con ningún otro partido. Nos presentamos como JxCat, al igual que hicimos en el Parlament y nos fue muy bien. Por lo tanto nos seguiremos presentando así en todo el territorio. Nuestra voluntad es tener listas en todos los municipios, y convertirnos en la primera fuerza municipalista del país. Aquí es donde estamos. Ahora bien, JxCat, lo hemos dicho siempre, es una formación abierta y que quiere acoger a todo el mundo que quiera participar de nuestro proyecto. Estamos hablando con todo el mundo como hemos hecho desde el primer día, cuando empezamos con 3.000 afiliados y ahora tenemos el doble. Vamos haciendo un partido que se va construyendo territorialmente, se va vertebrando sectorialmente, y poco a poco vamos musculándonos y cogiendo más fuerza.

El partido es reciente, tiene poco más de un año de vida y en las anteriores elecciones municipales, por ejemplo, no existía. ¿Qué le falta para llegar a la consolidación?

No hace ni un año y medio que estamos constituidos. Hay una parte muy fuerte, sobre todo en Barcelona ciudad, que se vertebró muy rápidamente. Las agrupaciones de los distritos ya hace un año que funcionan, ahora se ha reforzado mucho con todo el ámbito sectorial, hemos empezado a hacer presentaciones en todo el país. La voluntad es esa.

El Consell per la República celebró elecciones hace pocos días. Después del papel que jugó en las negociaciones por la investidura y unos meses sin apariciones mediáticas, qué rol prevé que tenga?

"El Consell per la República es la única institución republicana real que tenemos, fuera de la legalidad española"

El mismo que creíamos al principio. Debe ser el espacio por el que pase la estrategia unitaria. Como única institución republicana realmente que tenemos, fuera de la legalidad española, fuera de ese estado que oprime y que nos reprime, debe ser la casa donde nos podamos ver, reconocer y trabajar de forma discreta. La voluntad es seguir trabajando fuera de foco y malentendidos. Es por dónde debe pasar una estrategia unitaria, un debate que nos corresponde a todos los agentes del independentismo para realmente seguir el camino y culminar la independencia de nuestro país después del 1-O.

Dentro de la mayoría independentista del 52% que comentábamos antes, la participación en las elecciones del CxR fue muy inferior. ¿Cree que la ciudadanía se siente representada?

La participación fue mucho mayor que cualquier proceso participativo de todos los partidos independentistas juntos. Que participen 25.000 personas es inédito en nuestro país. Que la participación sea baja lo pongo en cuestión.