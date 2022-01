Ester Gea-Mallorquí (Barcelona, 1985) es doctora en Virología e investigadora del Departamento de Inmunología Viral de la Universidad de Oxford (Reino Unido). Especializada en la investigación del VIH, desde la irrupción del SARS-Cov-2 también se dedica a su estudio. En una videollamada con Público, alerta de que todavía es temprano para poder dar el paso de pandemia a endemia en el caso del coronavirus, una propuesta que se ha puesto sobre la mesa en las últimas semanas ante el aumento de casos mayoritariamente leves gracias en la vacunación. "Es lo que nos gustaría, pero no hay datos y creo que debemos esperar un poco". Que se pueda hacer dependerá de la aparición de nuevas variantes y, sobre todo, de la vacunación global: "Podemos ir hacia la endemicidad, pero si el Sur global no lo hace, el virus seguirá mutando y quizás nos vuelva a llegar" .

"Estamos ante un virus que puede darnos consecuencias a largo plazo, y no las sabemos todas"

A pesar de la amplia tasa de vacunación, apunta que se trata de un virus todavía muy desconocido y señala la necesidad de restricciones para evitar incidencias muy altas: "Dejar que la población se infecte sin ningún tipo de control, como hizo el Reino Unido al principio, satura la sanidad y no sabemos a la larga qué problemas puede traer". Pero más allá de ello, centra la esperanza en unas vacunas de aplicación nasal que están en desarrollo y que serían esterilizantes, es decir, que evitarían la infección y permitirían en mayor medida el control de la pandemia.

Como virus de ARN que muta muy fácil y rápidamente, se sabía que podíamos tener un escenario en el que una variante se saltara estas primeras barreras de inmunidad que hemos creado con la vacuna. Esto es lo que ha pasado. La variante ómicron no se neutraliza tan bien con nuestras primeras defensas, los anticuerpos creados con la vacuna, y por eso tenemos a mucha más gente infectada. Seguimos protegidos contra la enfermedad porque la respuesta celular, que sería la segunda barrera, nos sigue protegiendo.

¿La estacionalidad juega algún papel?

La estacionalidad es algo más por tema de costumbres. Cuando hace frío estamos más en interiores. No es tanto por si hace frío o no, que el virus se reduce o aumenta, sino que el hecho de que estemos en interiores ayuda a la transmisibilidad.

¿Por qué dos años después este virus nos sigue cogiendo por sorpresa?

"Debemos posicionarnos en todos los escenarios y no sólo en aquellos que desearíamos"

Creo que a la comunidad científica no nos engancha tanto por sorpresa. Una de las cosas que debemos separar, y que también muchos científicos pecamos de esto, es cómo querríamos que fuera todo y cuál es el escenario real. Quizás siempre debemos plantearnos el peor escenario, y no que esto acabará ya, que el virus no mutará más... Sabíamos que podía pasar que una mutación se escapara de la inmunidad creada, pero quizás no queríamos que ocurriera. Los virólogos sabíamos que podía ser. Y todavía se salta sólo la primera parte, y vemos que con la segunda estamos protegidos. Pero podría llegar una variante más severa con la que realmente no lo estuviéramos. Debemos posicionarnos en todos los escenarios y no sólo en aquellos que desearíamos. Lo hacemos porque estamos cansados, porque la situación no nos gusta…

¿Los científicos también se han cogido a este optimismo?

Creo que lo hemos hecho todos, porque tenemos ganas de que devuelva la vida normal. Pero había mucho de esa idea de que las oleadas serían cada vez más flojas, que iríamos hacia una endemicidad... No tenemos pruebas de que esto sea así, sino que es más wishful thinking, las ganas... Hay teorías hacia ambos lados, pero puede ser que vayamos hacia una o hacia la otra.

La OMS ha dicho que en los próximos dos meses se infectará más del 50% de población europea. ¿Esto hará que estemos más protegidos colectivamente?

Deberemos ver la contribución de la infección a esta inmunidad esterilizante [que evita la infección]. Hemos visto que ómicron reinfecta a las personas que ya han sufrido covid, también a personas vacunadas... Nadie nos asegura que no venga otra variante que reinfecte a las personas que ahora mismo han pasado ómicron. Deberemos ver qué contribución hace esta infección a bajar la transmisibilidad o en cierta inmunidad de grupo y si esto ayuda a disminuir las tasas de contagio.

Ya se ha aprobado la dosis de refuerzo para todos los mayores de 18 años. ¿La vacunación contra la covid-19 acabará siendo anual, como la de la gripe?

Debemos evaluar el efecto de la tercera dosis en la población. Evitar un porcentaje mayor de infecciones, aunque sea una diferencia pequeña, ayuda muchísimo. Deberemos ver también cuál es el efecto en cuanto a hospitalizaciones y muertes. Sabemos que estamos protegidos todavía con esa inmunidad. Por otra parte, las vacunas no se han actualizado con las variantes que van circulando, esto quizás ha sido un error y personalmente no lo entiendo. Hay estudios que demuestran que si este refuerzo es con la variante que toca, el efecto es mucho mejor. Deberemos ver qué efecto tienen las vacunas en la inmunidad esterilizante, la que evitaría esta transmisión en la comunidad.

¿Por qué es importante alcanzar esta inmunidad esterilizante?

Es lo que interesa. Las vacunas que necesitamos para volver a la normalidad son las que nos den esta inmunidad esterilizante, que no sólo nos protege de la enfermedad sino del contagio y de transmitirlo a los demás. Si nos contagiamos pero somos capaces de no transmitirlo, que en parte es el efecto de las vacunas actuales, ya tenemos una reducción de la transmisibilidad, pero necesitamos algo que lo reduzca mucho más. Tengo bastante esperanza con estas vacunas que se están desarrollando que buscan una inmunidad de mucosa, las vacunas intranasales, en spray, que serían quizás más fáciles de aplicar, una vez al año o así. Y más adaptadas a las variantes que corran. Nos protegería más de cara a la entrada del virus, no nos infectaríamos, y cortaríamos la cadena de transmisión.

Tanto el Gobierno como la Generalitat han dicho que están preparando planes para cuando se pueda dar el paso de pandemia a endemia. ¿Se producirá este año?

No tenemos datos que decir que esta pandemia pasará a ser endemia. Es lo que nos gustaría, pero no hay datos para decirlo. Se dice que vamos hacia la endemicidad, pero creo que debemos esperar un poco. A todos nos gustaría, pero no lo sabemos. Dependerá de si aparecen nuevas variantes, de cómo vamos en vacunaciones a nivel global, en todo el mundo... Podemos ir hacia la endemicidad en el Norte global, pero si en el Sur no, el virus seguirá mutando y quizás nos vuelve a llegar. Esto es un problema global que debe solucionarse de manera global. Debemos ser prudentes, yo no me atrevería a decir que esto ya está.

Se ha aprobado la reducción de cuarentenas, su eliminación en el caso de los alumnos escolares... ¿Son pasos hacia ese cambio de paradigma?

"La reducción de cuarentenas se ha hecho por interés económico"

Creo que la reducción de cuarentenas se ha hecho por interés económico. Realmente sabemos que hay gente que a los 10 días sigue siendo infecciosa, sabemos que a los siete también... También hay gente que a los cinco o siete ya no, pero el hecho de que no se hagan tests, o que el Gobierno no los provea para terminar las cuarentenas antes, y simplemente se acaben antes, creo que pone en riesgo a la población.

¿Las restricciones son necesarias?

Con el nivel de contagios que hay ahora mismo deben plantearse restricciones. Reino Unido lo ha hecho, y también de otros países. En España la única medida ha sido la mascarilla en las calles, quizás la más inútil que podíamos esperar. En Catalunya sí se ha puesto toque de queda, entre otros, pero si ha ayudado o no, no lo sé.

Estos días mucha gente está pasando la covid-19, mayoritariamente con síntomas leves. Existe la sensación de que las restricciones no son necesarias estando vacunados. ¿Por qué siguen siéndolo?

Estamos ante un virus que puede darnos consecuencias a largo plazo, y que no las sabemos todas. Dejar que la población se infecte sin ningún tipo de control, como hizo el Reino Unido al principio, satura la sanidad y no sabemos a la larga qué problemas puede traer.



¿Afecta ómicron de manera especial a los niños?

Que yo sepa no, pero mi preocupación es que los niños se están infectando mucho y hay unas consecuencias a largo plazo. Si no están vacunados, tenemos la covid persistente, que afecta a una de cada seis personas. Eso si estás vacunado se reduce muchísimo, pero si no, es así. No sabemos cuántos años puede durar, si es de por vida... No sabemos si a estos niños les estamos poniendo en una situación que les traerá consecuencias para el resto de su vida. Esto es gravísimo, dejar que los niños se infecten libremente

¿Qué sabemos de la afectación de la vacuna al ciclo menstrual?

"En otras vacunas también hay una influencia en los ciclos menstruales, y la covid misma también lo hace"

Se ha publicado un estudio recientemente que dice que si las dos dosis se dieron en el mismo ciclo sí que la regla duró un par más de días, o se retrasó. Por el momento es el único vínculo que se ha podido encontrar. Con estos estudios cuesta encontrar una relación, sobre todo porque las reglas en muchas personas no son algo regular. La vacuna estimula muchos canales inflamatorios que también influyen en canales hormonales; es probable que exista un efecto. En otras vacunas también existe una influencia en los ciclos menstruales, y la Ccvid misma también lo hace. Por eso no es de extrañar.

Al principio se criticó que no se había investigado sobre estos efectos. ¿Esto se ha corregido?

En Reino Unido se está intentando encontrar a gente, hacer las pruebas... Supongo que sí, se está intentando encontrar el vínculo, pero creo que no es un efecto extraño en vacunaciones. Estamos en un período en el que es difícil evaluar esto, es una situación extraña, en pandemia. Sobre todo al principio. En sus inicios hubo estudios que no encontraron correlación, pero se ha seguido investigando y se ha encontrado esto. Se ha visto que se restaura; en un par de ciclos la regla vuelve a la normalidad.